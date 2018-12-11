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Студенты ЮФУ учат школьников программированию
На минувшей неделе в России впервые прошла масштабная образовательная акция «Урок Цифры». Её участниками стали более 3,4 миллионов школьников по всей стране. Причём в качестве педагогов на уроках информатики выступили не только учителя, но и вчерашние выпускники, — а ныне студенты ИКТИБ ЮФУ. По информации TechnoDrive, более 50 учащихся кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ отправились в школы Ростовской области, чтобы привить ребятам интерес к миру цифровых технологий.
«Урок Цифры» стал продолжением традиций уже известной акции «Час Кода», проводившейся в школах с 2014 по 2017 годы. Цель нынешней акции — помочь каждому школьнику узнать о важности развития цифровых навыков, проявить себя и познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме.
ИКТИБ ЮФУ принял участие в акции «Урок Цифры» по инициативе кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ. Основываясь на опыте проведения «Часа Кода» в предыдущие годы, студенты и магистранты ИКТИБ провели тематические занятия для более чем 2000 школьников 30 школ Ростовской области и Краснодарского края.
Многие ребята направились для проведения урока в школы, которые совсем недавно успешно окончили. Некоторые же не ограничились этим и постарались охватить несколько учебных заведений родного города. При этом каждый из студентов не только использовал методическое и программное обеспечение, доступное на официальном сайте акции, но и внёс свой личный вклад в содержание урока, постарался сделать его интересным и оригинальным.
В частности, первокурсник Михаил Сорокин на своём «Уроке Цифры» рассказал ученикам таганрогской школы №36 о проекте, который выполнил на факультативе по программированию «Школа::Кода».
По мнению экспертов, именно такая форма профориентации, — когда между собой общаются нынешние и бывшие школьники, «разговаривающие на одном языке», — является наиболее эффективной. И организаторы практически не сомневаются, что уже через несколько лет участники нынешней акции «Урок Цифры» выберут программирование и IT делом своей жизни. Ведь потребность в грамотных «айтишниках» растёт с каждым годом.
А тем, кто выберет для себя другую стезю, навыки программирования точно не будут лишними, — ведь будущее большинства профессий неразрывно связано с информационными технологиями.
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Вузы Ростова: ЮФУ, ДГТУ и МТУСИ
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До новогодних праздников остаётся совсем немного времени и большинство родителей уже задумались о подарках для своих любимых чад. Возможно, это будут модные гаджеты или туристическая поездка всей семьёй в тёплые страны... Но есть гораздо более практичные подарки, за которые ребёнок будет благодарен вам много лет подряд! Это знания, которые помогут ему в перспективе получить востребованную специальность и найти высокооплачиваемую работу. Особенно, если пройти обучение можно параллельно с отдыхом на природе и в окружении новых друзей. Именно такую возможность школьникам 8-11 классов и студентам колледжей предлагает проект «Школа::Кода»!.. С 4 по 13 января в посёлке Золотая Коса на побережье Азовского моря будущие «айтишники» научатся программировать на C++, — а также приобретут навыки составления алгоритмов и решения олимпиадных задач (в зависимости от уровня базовой подготовки).
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Как показывает практика, большинство IT-профессий интернациональны. Программисты, веб-дизайнеры, сисадмины и другие «айтишники» могут успешно трудиться в любой точке мира, за тысячи километров от своих работодателей. Всё, что им для этого нужно — качественный доступ в Интернет и соблюдение общепринятых мировых стандартов (и, обычно, возможность работать ночью). Поэтому чемпионаты профессионального мастерства по стандартам WorldSkills с каждым годом становятся всё популярнее. Одно из таких состязаний недавно завершилось в Москве, — принеся студентам ИКТИБ ЮФУ (Таганрог) две золотые медали и множество дипломов финалистов.
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Если вы хороший программист, талантливый дизайнер или опытный IT-менеджер, эта новость TechnoDrive нашла своего адресата!.. Ведь уже через несколько часов в Таганроге начнётся увлекательный хакатон Cyber Garden, посвящённый разработке систем «Умный город». Принять в нём участие могут творческие команды в составе 2-5 человек, имеющие яркие IT-идеи и желающие воплотить их на практике. В ходе 48-часового марафона, — с 30 ноября по 2 декабря, — участники Cyber Garden получат возможность детально проработать свои проекты и представить их на суд жюри. А победители конкурса смогут реализовать свои IT-системы на малой родине Чехова при поддержке Администрации Таганрога.
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Управление бизнесом сродни искусству — у одних это получается блестяще, пока дела других несут убытки. Многое, конечно, зависит от харизмы, фортуны и врождённой деловой хватки! Добавим сюда личный опыт. Последний особенно важен в ИКТ, где топ-менеджерам приходится постоянно оценивать перспективность реальных инноваций — и фактически «с нуля» строить свой сегмент рынка. Проверить свои способности в этом непростом, но увлекательном деле, вам поможет деловая игра «Построй компанию. Продай компанию», которая состоится 14 ноября в Ростове-на-Дону. Принять участие в 10-часовом марафоне по организации высокотехнологичного бизнеса могут все желающие. При этом субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить субсидии, снижающие стоимость участия в 10 раз — до 500 рублей.
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Ещё информация !!! Вузы Ростова: ЮФУ, ДГТУ и МТУСИ
Предположим, молодой человек или девушка хочет стать будущим «IT-супергероем». Однако для этого вовсе не обязательно выбирать именно «айтишный» ВУЗ! Возьмём для примера железнодорожный транспорт, меняющийся буквально на глазах. Сегодня это двухэтажные вагоны с сетями Wi-Fi (админить TechnoDrive прямо на ходу вполне реально — БЗ),
— а также стремительно растущие продажи билетов онлайн
и мощнейшая ИТ-инфраструктура, нуждающаяся в профессиональной поддержке и усовершенствовании. К тому же РЖД на данный момент является крупнейшим работодателем, постоянно нуждающимся в новых кадрах!.. Узнать об этих и других преимуществах ИТ-образования в стенах РГУПС можно на Дне открытых дверей
университета уже в ближайшее воскресенье (28 октября). Если же вы всё-таки склоняетесь к работе в «классической» сфере связи (не только «на колесе»),
то и для вас есть хорошие новости! Это СКФ МТУСИ.
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