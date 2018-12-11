Студенты ЮФУ учат школьников программированию

На минувшей неделе в России впервые прошла масштабная образовательная акция «Урок Цифры». Её участниками стали более 3,4 миллионов школьников по всей стране. Причём в качестве педагогов на уроках информатики выступили не только учителя, но и вчерашние выпускники, — а ныне студенты ИКТИБ ЮФУ. По информации TechnoDrive, более 50 учащихся кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ отправились в школы Ростовской области, чтобы привить ребятам интерес к миру цифровых технологий.

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«Урок Цифры» стал продолжением традиций уже известной акции «Час Кода», проводившейся в школах с 2014 по 2017 годы. Цель нынешней акции — помочь каждому школьнику узнать о важности развития цифровых навыков, проявить себя и познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме.



ИКТИБ ЮФУ принял участие в акции «Урок Цифры» по инициативе кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ. Основываясь на опыте проведения «Часа Кода» в предыдущие годы, студенты и магистранты ИКТИБ провели тематические занятия для более чем 2000 школьников 30 школ Ростовской области и Краснодарского края.



Многие ребята направились для проведения урока в школы, которые совсем недавно успешно окончили. Некоторые же не ограничились этим и постарались охватить несколько учебных заведений родного города. При этом каждый из студентов не только использовал методическое и программное обеспечение, доступное на официальном сайте акции, но и внёс свой личный вклад в содержание урока, постарался сделать его интересным и оригинальным.



В частности, первокурсник Михаил Сорокин на своём «Уроке Цифры» рассказал ученикам таганрогской школы №36 о проекте, который выполнил на факультативе по программированию «Школа::Кода».



По мнению экспертов, именно такая форма профориентации, — когда между собой общаются нынешние и бывшие школьники, «разговаривающие на одном языке», — является наиболее эффективной. И организаторы практически не сомневаются, что уже через несколько лет участники нынешней акции «Урок Цифры» выберут программирование и IT делом своей жизни. Ведь потребность в грамотных «айтишниках» растёт с каждым годом.



А тем, кто выберет для себя другую стезю, навыки программирования точно не будут лишними, — ведь будущее большинства профессий неразрывно связано с информационными технологиями.