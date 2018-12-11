Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения

Как известно, у каждого предприятия свои потребности, — поэтому любой универсальный бизнес-тариф или комплект услуг может потребовать определённой доработки. И у компании «Ростелеком» появился такой инструмент!.. Благодаря новому программному обеспечению, менеджеры «Ростелекома» смогут формировать персональные предложения для каждого клиента менее чем за минуту. И это лишь одно из преимуществ нового рабочего пространства для менеджеров национального оператора!

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По информации TechnoDrive, новое рабочее пространство sales-менеджеров «Ростелекома» реализовано на базе продукта «Октаплан» от компании «Примавера». Этот облачный продукт позволил «Ростелекому» создать единый центр компетенций по продажам. С помощью которого менеджер узнаёт о новых продуктах компании, консультирует клиентов и формирует коммерческие предложения в режиме онлайн.



В частности, интерактивные сценарии переговоров помогают сотрудникам «Ростелекома» предложить нужное клиенту решение. И, если данный комплект сервисов заинтересовал собеседника, сразу после разговора генерируется персонализированное коммерческое предложение. В итоге менее чем за 1 минуту клиент получает презентацию с индивидуально рассчитанным единым чеком на все услуги.



«Создавая цифровую экономику мы сконцентрированы и на улучшении взаимодействия с нашими клиентами, и на значительных преобразованиях внутри компании. Рабочее пространство тоже старались сделать полезным обеим сторонам. Сервис упрощает и ускоряет работу менеджеров — вся нужная информация на виду, либо ее можно получить в два клика, — говорит директор по маркетингу B2B ПАО "Ростелеком" Сергей Таболин.



Такая организация рабочего пространства позволяет повысить уровень сервиса. Когда сотрудник быстро и просто ориентируется в услугах, он быстрее обслуживает клиента и предлагает те условия и продукты, которые решат задачи конкретного бизнеса. А это именно то, что нужно нашим B2B-клиентам — чтобы ценили их время и понимали их бизнес».



Напомним, что подобный подход особенно важен для крупного бизнеса, в котором информация, тарифы и предложения постоянно обновляются и оптимизируются.



«Разрабатывая, "Октаплан" мы сфокусировались на создании крайне гибкой системы. Хотели максимально упростить настройку продукта клиентами и сделать развёртывание максимально быстрым, — отмечает генеральный директор ООО "Примавера" Андрей Любачёв. — Коллеги из "Ростелекома" оценили такой подход, поэтому мы с ними отлично сработались. Сегодня "Октаплан" уже используется во всём отделе B2B-продаж компании».



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