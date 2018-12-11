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Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения
Как известно, у каждого предприятия свои потребности, — поэтому любой универсальный бизнес-тариф или комплект услуг может потребовать определённой доработки. И у компании «Ростелеком» появился такой инструмент!.. Благодаря новому программному обеспечению, менеджеры «Ростелекома» смогут формировать персональные предложения для каждого клиента менее чем за минуту. И это лишь одно из преимуществ нового рабочего пространства для менеджеров национального оператора!
По информации TechnoDrive, новое рабочее пространство sales-менеджеров «Ростелекома» реализовано на базе продукта «Октаплан» от компании «Примавера». Этот облачный продукт позволил «Ростелекому» создать единый центр компетенций по продажам. С помощью которого менеджер узнаёт о новых продуктах компании, консультирует клиентов и формирует коммерческие предложения в режиме онлайн.
В частности, интерактивные сценарии переговоров помогают сотрудникам «Ростелекома» предложить нужное клиенту решение. И, если данный комплект сервисов заинтересовал собеседника, сразу после разговора генерируется персонализированное коммерческое предложение. В итоге менее чем за 1 минуту клиент получает презентацию с индивидуально рассчитанным единым чеком на все услуги.
«Создавая цифровую экономику мы сконцентрированы и на улучшении взаимодействия с нашими клиентами, и на значительных преобразованиях внутри компании. Рабочее пространство тоже старались сделать полезным обеим сторонам. Сервис упрощает и ускоряет работу менеджеров — вся нужная информация на виду, либо ее можно получить в два клика, — говорит директор по маркетингу B2B ПАО "Ростелеком" Сергей Таболин.
Такая организация рабочего пространства позволяет повысить уровень сервиса. Когда сотрудник быстро и просто ориентируется в услугах, он быстрее обслуживает клиента и предлагает те условия и продукты, которые решат задачи конкретного бизнеса. А это именно то, что нужно нашим B2B-клиентам — чтобы ценили их время и понимали их бизнес».
Напомним, что подобный подход особенно важен для крупного бизнеса, в котором информация, тарифы и предложения постоянно обновляются и оптимизируются.
«Разрабатывая, "Октаплан" мы сфокусировались на создании крайне гибкой системы. Хотели максимально упростить настройку продукта клиентами и сделать развёртывание максимально быстрым, — отмечает генеральный директор ООО "Примавера" Андрей Любачёв. — Коллеги из "Ростелекома" оценили такой подход, поэтому мы с ними отлично сработались. Сегодня "Октаплан" уже используется во всём отделе B2B-продаж компании».
HА ПРАBAX PEКЛAMЫ
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Информационные системы: автоматизация
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27 ноября в ростовском бизнес-центре «Аметист» состоялась конференция «Бизнес Драйв», организованная компанией «Ростелеком
». 400 (четыреста) начинающих и опытных предпринимателей узнали о новых подходах к развитию бизнеса и принципах подбора команды в digital-эпоху, — а также познакомились с приёмами интернет-маркетинга, приводящими к успеху. Для этого организаторы пригласили в Ростов владельцев и основателей известных российских брендов. А специалисты «Ростелекома» рассказали гостям об ИТ-сервисах, позволяющих вести бизнес на новом уровне.
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Компания «Ростелеком
» завершила создание единой корпоративной сети передачи данных «Почты России».
Данный проект охватил 37 тысяч объектов почтовой связи по все стране, для которых была реализована выделенная частная сеть (IP VPN) с высокоскоростным доступом в Интернет. Благодаря этому, планируется обеспечить непрерывность работы ключевых почтовых услуг — и повысить качество клиентского сервиса, в том числе в труднодоступных и малонаселённых регионах России. Более того, высокоскоростная сеть «Ростелекома» обеспечила непрерывное взаимодействие более 15000 отделений «Почта Банка» с центрами обработки данных.
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В современном мире информационные технологии применяются повсеместно, — а поэтому являются мощным конкурентным преимуществом. Но с чего начать предпринимателю цифровизацию своего бизнеса?
И как преуспеть в мире, где ИТ-сервисы стандартизованы и доступны «по подписке» любому предприятию?.. Ответы на эти и другие вопросы можно получить на бесплатном мастер-классе «Бизнес-Драйв» от компании «Ростелеком».
Он состоится уже завтра, — 27 ноября, — но ещё не поздно зарегистрироваться и узнать об эффективных инструментах развития бизнеса из первых уст.
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«Домработница — это своего рода внутренний враг!..» Эта фраза героини Зои Фёдоровой из фильма «Девушка без адреса» (1957 год) сразу стала крылатой и не утратила свою актуальность по сей день. Более того, сказанные слова можно смело распространить на бизнес в целом, — угрозу для которого часто представляют и собственные сотрудники. В минувшем веке этот риск обычно сводился к возможным хищениям товаров и денег, которые сравнительно легко выявлялись и пресекались. Но всё изменилось в эру IT, — когда незаконно скопированная база данных может принести злоумышленнику больше денег, чем стоит всё оборудование офиса. И риск «попасться», на первый взгляд, не так велик. Как бы то ни было, но за первое полугодие 2018 года, компании потеряли втрое больше данных от действий инсайдеров, чем от хакерских атак. Такова печальная статистика, озвученная компанией InfoWatch. И, учитывая высокую текучесть кадров в России, эта проблема становится всё более актуальной.
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Ещё информация !!! Информационные системы: автоматизация
Смычка города и деревни — термин не новый, он давно устоялся. Ещё 100 лет назад на нашей Родине работали над тем, чтобы поднять, упрощённо говоря, уровень жизни сёл до городов (что должно было породить, в свою очередь, и рост благосостояния горожан). В наши дни, конечно, работы ведутся в «цифровом антураже». Живой пример — «Цифровая территория Мичуринское»
на Дальнем Востоке. По данным «Ростелекома
», это инновационная экосистема поселения со всеми необходимыми для комфортной жизни телекоммуникационными услугами, которые охватывают образование, медицину, государственные услуги, безопасность, бизнес и досуг. Напомним, что речь идёт о Хабаровском крае, это очень далеко от Москвы.
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