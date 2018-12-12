Цифровое телевидение без сбоя сигнала: акции!

Регулярная профилактика цифрового телевидения продолжает периодически оставлять жителей Ростовской области без цифровых мультиплексов. И, если вы считаете, что надпись «Нет сигнала» появляется на экране вашего телевизора слишком часто, настало время переходить от бесплатного цифрового ТВ к платному. Тем более, что в рамках новогодних предложений это можно сделать на очень выгодных условиях (при выполнении условий акций). А бонусом для вас станет высокое качество изображения и то, что больше цифровой сигнал не пропадёт!

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В сегодняшнем выпуске TechnoDrive мы расскажем, как при определённых условиях смотреть цифровое телевидение за 1 рубль в месяц в течение ближайшего года — или вообще бесплатно до конца марта. Кроме того, вы узнаете о скидках на подключение быстрого Интернета и онлайн-ТВ в Ростове и о специальной цене для района «Новое поселение». Итак, обо всём по-порядку!..



«Бесплатное телевидение без цифровых мультиплексов»



Начнём с новости оператора Wifire TV, предложившего телезрителям более 150 телеканалов бесплатно. Льготный ценник, — а точнее, его отсутствие, — действует до конца марта для абонентов, успевших подключиться до конца года. Таким образом, вы можете обеспечить себя качественным просмотром в преддверие новогодних праздников — и навсегда забыть о профилактиках цифровых мультиплексов РТРС.



Однако, прежде чем согласиться на условия акции, телезрителям стоит внимательно изучить базовые тарифы оператора на цифровое ТВ. Согласно им, пакет Wifire TV 150+ после окончания акции, — то есть уже с апреля, — будет стоить 479 рублей в месяц (а это 5748 рублей за год просмотра).



При этом в упомянутый пакет сейчас входит 199 телеканалов — меньше, чем зрители «Триколор ТВ» получают за ежегодную абонплату 1200 рублей.



«Интерактивное телевидение» за 1 рубль



Впрочем, цифровое телевидение можно смотреть и за один рубль в месяц на протяжении целого года. Именно такой тариф заявила компания ТТК в рамках акции «Привилегия ТВ». Воспользоваться соответствующим предложением можно до 31 января 2019 года.



Но и у этой акции есть свои условия — льготную цену получат лишь те, кто «подключит дополнительную услугу "Привилегия ТВ"». А для этого необходимо внести единоразовый платёж в размере 1500 рублей для тарифа «Базовый» или 2490 рублей для тарифа «Расширенный».



Так что зрителям, решившим обойтись без цифровых мультиплексов, придётся внести значительный аванс, — который, конечно, можно потратить на другие услуги компании.



Бесплатный телепросмотр своими силами



Впрочем, бесплатное телевидение без цифровых мультиплексов всё-таки существует — хотя и для ограниченного количества каналов. При наличии базовых навыков поиска в Интернете, легко найти сайты телеканалов, ведущие онлайн-трансляции — а также их партнёров, ведущих цифровое вещание совершенно бесплатно (не считая стоимости трафика и электричества — ред.).



Конечно, такой подход потребует наличия достаточно быстрого Интернета от любого оператора, — что для жителей многоэтажек Ростовской области обычно не проблема. Если же вы проживаете в частном доме, то сообщаем ещё об одной акции — на этот раз по быстрому подключению к глобальной сети.



Речь о предложении компании «Интегрированные сети связи», позволяющем не только пользоваться безграничными возможностями Интернета, но и смотреть цифровое телевидение, навсегда забыв про надпись «Нет сигнала». При оплате подключения в течение двух дней после подачи заявки абоненты компании в Ростове могут подключиться за 2000 рублей (вместо 3000), а жители района «Новое поселение» — всего за 1500 рублей.



Приятного телепросмотра!