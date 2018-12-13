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СКФ МТУСИ открывает двери в успешное ИТ-будущее
В минувшее воскресенье, 9 декабря, многие ростовские абитуриенты и их родители проснулись раньше обычного. Что вполне объяснимо — ведь в этот день будущих студентов ждало увлекательное путешествие в мир информационных технологий и связи на Дне открытых дверей СКФ МТУСИ. Знакомство с новейшим оборудованием в учебных лабораториях, информация о правилах приёма 2019 года и увлекательная экскурсия в музей связи оказались лишь малой частью насыщенной программы, подготовленной сотрудниками СКФ МТУСИ.
В начале мероприятия перед абитуриентами выступил директор СКФ МТУСИ Александр Манин, рассказавший о преимуществах обучения в ВУЗе. И это не только современная лабораторная база, представленная оборудованием ведущих мировых производителей!
Безусловными плюсами СКФ МТУСИ также являются опытные преподаватели, сотрудничество с ведущими предприятиями связи Ростовской области (руководители многих из которых — выпускники филиала), — а также бессрочная лицензия на образовательную деятельность, единственная среди ВУЗов связи на юге России.
Напомним, что на сегодняшний день СКФ МТУСИ ведёт обучение студентов по двум направлениям бакалавриата — 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» и 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» с профилированием в самых востребованных областях:
- «Сети связи и системы коммутации»;
- «Многоканальные телекоммуникационные системы»;
- «Защищённые системы и сети связи»;
- «Системы радиосвязи и радиодоступа»;
- «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»;
- «Программное обеспечение и интеллектуальные системы».
Подробнее узнать о каждом из этих профилей — и определиться с наиболее подходящим для себя, — абитуриенты смогли во второй части Дня открытых дверей. Здесь преподаватели кафедр «Инфокоммуникационных технологий и систем связи» и «Информатики и вычислительной техники» провели для гостей увлекательную экскурсию по лабораториям СКФ МТУСИ и рассказали об особенностях образовательных программ по каждому из направлений.
Ребята смогли воочию убедиться в том, какие огромные возможности открывают перед ними современные средства связи и информационные технологии.
А завершилась насыщенная программа Дня открытых дверей посещением музея СКФ МТУСИ. Здесь абитуриенты и их родители узнали массу интересных фактов из истории филиала и его здания, познакомились с династиями ростовских связистов, — а также прикоснулись к раритетным экспонатам музея, среди которых действующий телефон XIX века Александра Белла.
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Вузы Ростова: ЮФУ, ДГТУ и МТУСИ
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На минувшей неделе в России впервые прошла масштабная образовательная акция «Урок Цифры».
Её участниками стали более 3,4 миллионов школьников по всей стране. Причём в качестве педагогов на уроках информатики выступили не только учителя, но и вчерашние выпускники, — а ныне студенты ИКТИБ ЮФУ. По информации TechnoDrive, более 50 учащихся кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ отправились в школы Ростовской области, чтобы привить ребятам интерес к миру цифровых технологий.
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До новогодних праздников остаётся совсем немного времени и большинство родителей уже задумались о подарках для своих любимых чад. Возможно, это будут модные гаджеты или туристическая поездка всей семьёй в тёплые страны... Но есть гораздо более практичные подарки, за которые ребёнок будет благодарен вам много лет подряд! Это знания, которые помогут ему в перспективе получить востребованную специальность и найти высокооплачиваемую работу. Особенно, если пройти обучение можно параллельно с отдыхом на природе и в окружении новых друзей. Именно такую возможность школьникам 8-11 классов и студентам колледжей предлагает проект «Школа::Кода»!.. С 4 по 13 января в посёлке Золотая Коса на побережье Азовского моря будущие «айтишники» научатся программировать на C++, — а также приобретут навыки составления алгоритмов и решения олимпиадных задач (в зависимости от уровня базовой подготовки).
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Как показывает практика, большинство IT-профессий интернациональны. Программисты, веб-дизайнеры, сисадмины и другие «айтишники» могут успешно трудиться в любой точке мира, за тысячи километров от своих работодателей. Всё, что им для этого нужно — качественный доступ в Интернет и соблюдение общепринятых мировых стандартов (и, обычно, возможность работать ночью). Поэтому чемпионаты профессионального мастерства по стандартам WorldSkills с каждым годом становятся всё популярнее. Одно из таких состязаний недавно завершилось в Москве, — принеся студентам ИКТИБ ЮФУ (Таганрог) две золотые медали и множество дипломов финалистов.
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Если вы хороший программист, талантливый дизайнер или опытный IT-менеджер, эта новость TechnoDrive нашла своего адресата!.. Ведь уже через несколько часов в Таганроге начнётся увлекательный хакатон Cyber Garden, посвящённый разработке систем «Умный город». Принять в нём участие могут творческие команды в составе 2-5 человек, имеющие яркие IT-идеи и желающие воплотить их на практике. В ходе 48-часового марафона, — с 30 ноября по 2 декабря, — участники Cyber Garden получат возможность детально проработать свои проекты и представить их на суд жюри. А победители конкурса смогут реализовать свои IT-системы на малой родине Чехова при поддержке Администрации Таганрога.
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Ещё информация !!! Вузы Ростова: ЮФУ, ДГТУ и МТУСИ
Управление бизнесом сродни искусству — у одних это получается блестяще, пока дела других несут убытки. Многое, конечно, зависит от харизмы, фортуны и врождённой деловой хватки! Добавим сюда личный опыт. Последний особенно важен в ИКТ, где топ-менеджерам приходится постоянно оценивать перспективность реальных инноваций — и фактически «с нуля» строить свой сегмент рынка. Проверить свои способности в этом непростом, но увлекательном деле, вам поможет деловая игра «Построй компанию. Продай компанию», которая состоится 14 ноября в Ростове-на-Дону. Принять участие в 10-часовом марафоне по организации высокотехнологичного бизнеса могут все желающие. При этом субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить субсидии, снижающие стоимость участия в 10 раз — до 500 рублей.
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