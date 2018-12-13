СКФ МТУСИ открывает двери в успешное ИТ-будущее

В минувшее воскресенье, 9 декабря, многие ростовские абитуриенты и их родители проснулись раньше обычного. Что вполне объяснимо — ведь в этот день будущих студентов ждало увлекательное путешествие в мир информационных технологий и связи на Дне открытых дверей СКФ МТУСИ. Знакомство с новейшим оборудованием в учебных лабораториях, информация о правилах приёма 2019 года и увлекательная экскурсия в музей связи оказались лишь малой частью насыщенной программы, подготовленной сотрудниками СКФ МТУСИ.

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В начале мероприятия перед абитуриентами выступил директор СКФ МТУСИ Александр Манин, рассказавший о преимуществах обучения в ВУЗе. И это не только современная лабораторная база, представленная оборудованием ведущих мировых производителей!



Безусловными плюсами СКФ МТУСИ также являются опытные преподаватели, сотрудничество с ведущими предприятиями связи Ростовской области (руководители многих из которых — выпускники филиала), — а также бессрочная лицензия на образовательную деятельность, единственная среди ВУЗов связи на юге России.



Напомним, что на сегодняшний день СКФ МТУСИ ведёт обучение студентов по двум направлениям бакалавриата — 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» и 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» с профилированием в самых востребованных областях:

«Сети связи и системы коммутации»;

«Многоканальные телекоммуникационные системы»;

«Защищённые системы и сети связи»;

«Системы радиосвязи и радиодоступа»;

«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»;

«Программное обеспечение и интеллектуальные системы».

Подробнее узнать о каждом из этих профилей — и определиться с наиболее подходящим для себя, — абитуриенты смогли во второй части Дня открытых дверей. Здесь преподаватели кафедр «Инфокоммуникационных технологий и систем связи» и «Информатики и вычислительной техники» провели для гостей увлекательную экскурсию по лабораториям СКФ МТУСИ и рассказали об особенностях образовательных программ по каждому из направлений.



Ребята смогли воочию убедиться в том, какие огромные возможности открывают перед ними современные средства связи и информационные технологии.



А завершилась насыщенная программа Дня открытых дверей посещением музея СКФ МТУСИ. Здесь абитуриенты и их родители узнали массу интересных фактов из истории филиала и его здания, познакомились с династиями ростовских связистов, — а также прикоснулись к раритетным экспонатам музея, среди которых действующий телефон XIX века Александра Белла.

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