Ростовский школьник — один из лучших математиков России!

Хорошее владение математикой очень важно для современных школьников. И дело не только в оценках — и возможности поступить в престижный ВУЗ с высокими баллами ЕГЭ. Аналитический склад ума и «умение обращаться с цифрами» открывает перед молодым специалистом блестящие перспективы!.. Например, в сфере проектирования высокотехнологичной электроники. Не случайно, российская группа компаний GS Group, в которую входит известный производитель спутникового оборудования General Satellite, на регулярной основе проводит международный конкурс по математике «Я решаю!» Финалистом которого в этом году стал ростовчанин Алексей Сиделов.

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В этом году участниками международного конкурса юных математиков стали 5071 человек из 80 регионов России, а также Азербайджана, Армении, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эстонии. По итогам строгого отбора во второй тур состязания прошли 1142 школьника. А в финал состязания приглашения получили всего 40 человек, справившиеся с непростыми задачами второго тура. И, что особенно приятно, в числе финалистов оказался одиннадцатиклассник Алексей Сиделов из Ростова-на-Дону.



Теперь Алексею и другим финалистам предстоит еще более сложное испытание — трехчасовой марафон по решению математических задач. Он состоится 19 января 2019 года в «Технополисе GS», расположенном в городе Гусев Калининградской области.



И здесь талантливым школьникам будет за что побороться!. В частности, одиннадцатиклассники сразятся за именные стипендии от GS Group. Победители смогут получать их ежемесячно в течение года при условии поступления в ВУЗ на технические специальности, востребованные в отраслях, где работают предприятия «Технополиса GS». Среди них — «Информационные технологии», «Прикладные математика и физика», «Электроника и микроэлектроника», «Радиотехника», «Телекоммуникации», «Наноматериалы» и многие другие.



Помимо финального состязания, юных математиков также ожидает знакомство с достопримечательностями Калининградской области, возможность пообщаться с членами жюри и специальными гостями — выдающимися математиками и экспертами в области высоких технологий. А также — посещение единственного в России массового производства электроники, где победители конкурса GS Group, возможно, в перспективе смогут проектировать инновационные ИТ-системы будущего.



Впрочем, для этого юным математикам предстоит показать отличные знания в финале конкурса, — победителями которого будут объявлены 10 человек, — и получить качественные знания в одном из российских ВУЗов.



С последним у юного ростовчанина проблем, конечно, не возникнет. Ведь в донской столице можно, например, получить глубокое фундаментальное образование в ЮФУ — или передовое техническое в ДГТУ. Остается лишь победить в финале конкурса GS Group. Что мы ему искренне и желаем!