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Ростовский школьник — один из лучших математиков России!
Хорошее владение математикой очень важно для современных школьников. И дело не только в оценках — и возможности поступить в престижный ВУЗ с высокими баллами ЕГЭ. Аналитический склад ума и «умение обращаться с цифрами» открывает перед молодым специалистом блестящие перспективы!.. Например, в сфере проектирования высокотехнологичной электроники. Не случайно, российская группа компаний GS Group, в которую входит известный производитель спутникового оборудования General Satellite, на регулярной основе проводит международный конкурс по математике «Я решаю!» Финалистом которого в этом году стал ростовчанин Алексей Сиделов.
В этом году участниками международного конкурса юных математиков стали 5071 человек из 80 регионов России, а также Азербайджана, Армении, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эстонии. По итогам строгого отбора во второй тур состязания прошли 1142 школьника. А в финал состязания приглашения получили всего 40 человек, справившиеся с непростыми задачами второго тура. И, что особенно приятно, в числе финалистов оказался одиннадцатиклассник Алексей Сиделов из Ростова-на-Дону.
Теперь Алексею и другим финалистам предстоит еще более сложное испытание — трехчасовой марафон по решению математических задач. Он состоится 19 января 2019 года в «Технополисе GS», расположенном в городе Гусев Калининградской области.
И здесь талантливым школьникам будет за что побороться!. В частности, одиннадцатиклассники сразятся за именные стипендии от GS Group. Победители смогут получать их ежемесячно в течение года при условии поступления в ВУЗ на технические специальности, востребованные в отраслях, где работают предприятия «Технополиса GS». Среди них — «Информационные технологии», «Прикладные математика и физика», «Электроника и микроэлектроника», «Радиотехника», «Телекоммуникации», «Наноматериалы» и многие другие.
Помимо финального состязания, юных математиков также ожидает знакомство с достопримечательностями Калининградской области, возможность пообщаться с членами жюри и специальными гостями — выдающимися математиками и экспертами в области высоких технологий. А также — посещение единственного в России массового производства электроники, где победители конкурса GS Group, возможно, в перспективе смогут проектировать инновационные ИТ-системы будущего.
Впрочем, для этого юным математикам предстоит показать отличные знания в финале конкурса, — победителями которого будут объявлены 10 человек, — и получить качественные знания в одном из российских ВУЗов.
С последним у юного ростовчанина проблем, конечно, не возникнет. Ведь в донской столице можно, например, получить глубокое фундаментальное образование в ЮФУ — или передовое техническое в ДГТУ. Остается лишь победить в финале конкурса GS Group. Что мы ему искренне и желаем!
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Новости Ростова
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С 4 по 9 декабря в ростовском Дворце спорта состоялся Всероссийский турнир по настольному теннису «Тихий Дон». Его участниками стали более 400 участников из 20 регионов страны. Помимо юных спортсменов в категориях «до 13 лет» и «до 16 лет», в состязании приняли участие и взрослые спортсмены. Однако для юных игроков турнир в Ростове стал особенно важным — многие из них впервые продемонстрировали свои достижения всему миру!.. Ведь, помимо опытных судей и зрителей в зале, за игрой юных теннисистов следили интернет-пользователи. Для них компания «Ростелеком
» организовала высококачественную HD-трансляцию турнира
на портале YouTube.
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13 декабря в Таганроге состоялось открытие завода по производству ветрооборудования для генерации электричества. В торжественной церемонии приняли участие председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, губернатор Ростовской области Василий Голубев, генеральный директор ПАО «Северсталь» Александр Шевелев — и Орландо Алонсо, директор компании Windar Renovables
, передавшей собственную технологию производства башен в Россию. Согласно проекту, уже в следующем году таганрогское предприятие сможет выпустить более 100 башен, собираемых из отечественных комплектующих. Что внесёт значительный вклад в развитие экологичного производства электроэнергии в России.
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В преддверие новогодних праздников компания «Ростелеком
» запустила увлекательную игру для участников программы «Бонус». Теперь все они имеют шанс превратить накопленные баллы в подарки для себя, родных и близких. Для этого достаточно лишь зайти на сайт «Новогодний шар удачи
» и зарегистрироваться!.. В ходе игры участники бонусной программы «Ростелекома» могут побороться за главные призы — подарочные сертификаты OZON.ru номиналом 50 000 рублей, — а также получить множество других подарков от любимого оператора и его партнёров. Присоединяйтесь!
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7 декабря в Ростове-на-Дону состоялось вручение ежегодной независимой премии «Лучшие социальные проекты юга России». В этом году участниками конкурса стали более 70 благотворительных инициатив, — из которых экспертный совет выбрал самые лучшие. В частности, проект «Я помогу», представленный Кабардино-Балкарским филиалом ПАО «Ростелеком»
, вошёл в тройку финалистов в номинации «Корпоративные социальные проекты».
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На этой неделе Банк России и «Ростелеком
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