На ком держится донская связь? Список самых лучших связистов!

В Министерстве информационных технологий и связи Ростовской области состоялось расширенное пленарное совещание, посвящённое предварительным итогам 2018 года. Одним из его ключевых вопросов стало вручение областных и отраслевых наград донским связистам. Таким образом, в частности, были отмечены важнейшие инфраструктурные проекты уходящего года — подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 и развитие цифрового эфирного телевидения в регионе.

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По официальной информации, памятной медалью «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России» за значительный вклад в проведение состязаний в Ростове награждён Константин Мотлях, директор макрорегионального филиала «Юг» ООО «Т2 Мобайл».



Также почётными грамотами министерства за обеспечение телеком-услугами стадиона «Ростов Арена» и значимый вклад в освещении событий ЧМ-2018 поощрены директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Алхасов и руководитель Ростовского регионального отделения Кавказского филиала ПАО «МегаФон» Алексей Барков.



Отдельной благодарности были удостоены и руководители, вносящие весомый вклад в развитие цифрового эфирного ТВ Ростовской области. В частности, за личный вклад в создание региональной сети ЦЭТВ почётными грамотами областного министерства были награждены директор ГТРК «Дон-ТР» Вячеслав Ковалёв и начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Сергей Тюрин.



Помимо этого, ряд сотрудников ГТРК «Дон-ТР» поощрены благодарственными письмами министерства за личный вклад в создание сети цифрового эфирного наземного телерадиовещания в Ростовской области. Поздравляем!