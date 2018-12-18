ООО «БЛЭК ЭНД УАЙТ ПРО», г. Ростов-на-Дону, Россия
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На ком держится донская связь? Список самых лучших связистов!
В Министерстве информационных технологий и связи Ростовской области состоялось расширенное пленарное совещание, посвящённое предварительным итогам 2018 года. Одним из его ключевых вопросов стало вручение областных и отраслевых наград донским связистам. Таким образом, в частности, были отмечены важнейшие инфраструктурные проекты уходящего года — подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 и развитие цифрового эфирного телевидения в регионе.
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По официальной информации, памятной медалью «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России» за значительный вклад в проведение состязаний в Ростове награждён Константин Мотлях, директор макрорегионального филиала «Юг» ООО «Т2 Мобайл».
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