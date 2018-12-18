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18 декабря 2018, Интернет в Ростове

На ком держится донская связь? Список самых лучших связистов!

Лучшие связисты Ростовской области в 2018 году (список)В Министерстве информационных технологий и связи Ростовской области состоялось расширенное пленарное совещание, посвящённое предварительным итогам 2018 года. Одним из его ключевых вопросов стало вручение областных и отраслевых наград донским связистам. Таким образом, в частности, были отмечены важнейшие инфраструктурные проекты уходящего года — подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 и развитие цифрового эфирного телевидения в регионе.

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По официальной информации, памятной медалью «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России» за значительный вклад в проведение состязаний в Ростове награждён Константин Мотлях, директор макрорегионального филиала «Юг» ООО «Т2 Мобайл».

Также почётными грамотами министерства за обеспечение телеком-услугами стадиона «Ростов Арена» и значимый вклад в освещении событий ЧМ-2018 поощрены директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Алхасов и руководитель Ростовского регионального отделения Кавказского филиала ПАО «МегаФон» Алексей Барков.

Отдельной благодарности были удостоены и руководители, вносящие весомый вклад в развитие цифрового эфирного ТВ Ростовской области. В частности, за личный вклад в создание региональной сети ЦЭТВ почётными грамотами областного министерства были награждены директор ГТРК «Дон-ТР» Вячеслав Ковалёв и начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Сергей Тюрин.

Помимо этого, ряд сотрудников ГТРК «Дон-ТР» поощрены благодарственными письмами министерства за личный вклад в создание сети цифрового эфирного наземного телерадиовещания в Ростовской области. Поздравляем!

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Интернет в Ростове

Ставки падают: Интернет-знакомство «всего» за 230 000 рублей


В повседневной суете остаётся всё меньше времени на личную жизнь. Поэтому сайты знакомств в Интернете пользуются неизменной популярностью. Здесь за считанные минуты можно выбрать партнёра по росту, возрасту, телосложению, близости проживания и, конечно, интересам*. Однако, всецело доверять представленной информации не стоит! Ведь, помимо одиноких людей, ищущих «свою половину», сайты знакомств активно используют преступники. В результате, вместо симпатичной ростовчанки на свидание могут прийти бандиты с настойчивым предложением оформить кредит. А «пикантные игры» в режиме онлайн порой заканчиваются шантажом или разбоем. И длинный список жертв «любовного» интернет-обмана, к сожалению, пополняется.
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Аксайская «оптика» дотянулась до Геленджика


Альтернативный оператор «Таймер» продолжает расширять территорию подключения абонентов, — выходя далеко за пределы родного Аксая и Ростовской области. Совсем недавно услуги компании стали доступны на Черноморском побережье Краснодарского края — в Геленджике (микрорайон Марьинский), Кабардинке и Марьиной Роще. Таким образом, общее число населённых пунктов, охваченных «Таймером» в ЮФО и СКФО, достигло 77. При этом оператор одинаково охотно подключает к быстрому Интернету как жителей многоквартирных домов, так и частный сектор.
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Ростовские геймеры завоевали «бронзу» на 10-часовом турнире WoT


Минувшие выходные подарили россиянам не только хорошую погоду и дополнительный день отдыха. Для любителей суперигры World of Tanks из ЮФО и СКФО центральным событием длинного уик-энда стал 10-часовой турнир, организованный компанией «Ростелеком» на краснодарском «КиберПатиШоу». Его участниками стали 9 лучших команд макрорегиона — 27 игроков из краевых и областных центров, в течение всего дня сражавшиеся на 6 локациях всемирно известной онлайн-игры. По результатам этих баталий геймерам из Ростова удалось занять третье место, подарив гостям состязания сотни ярких и запоминающихся моментов.
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Узнать баланс стационарного телефона МТС стало сложнее (Ростов)


Делая упор на громких сервисах, к примеру, предлагая 45 миллионов песен бесплатно на 6 месяцев, некоторые операторы иногда забывают о базовых нуждах клиентов. К примеру, в Ростове-на-Дону около месяца не работал справочный телефон 290-00-02 (было занято), и лишь недавно там стал отвечать робот. Он предлагает перезвонить на номер 8 800 25 00 890. Но зачем нужен был городской номер 290? С его помощью, к примеру, абоненты Ростова-на-Дону могли мгновенно узнать баланс стационарного телефона МТС — и затем пополнить счёт онлайн. Теперь всё значительно усложнилось.
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Выбирайте новостройку сразу с умным домом!


В ростовском «ДонЭкспоцентре» (пр. Нагибина, 30) прямо сейчас проходит выставка недвижимости «Ярмарка жилья». До 9 сентября включительно, её гостей ждут презентации новостроек, предложения банков, а также цифровых услуг, делающих квартиры уютными и современными. В числе последних отметим концепцию «умного дома» от компании «Ростелеком», включающую интеллектуальное видеонаблюдение и множество датчиков для защиты жилища. Увидеть всё это своими глазами, — и оценить возможности «умного дома», — ростовчане и гости города могут, заказав бесплатные билеты онлайн на сайте выставочного центра. Добро пожаловать!
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Ещё информация !!!  Интернет в Ростове

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Интернет — в каждый частный дом города Шахты!

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