Большой фестиваль роботов в Ростове: для детей и не только!

Современные технологии стремительно меняют привычки людей не только в повседневной жизни, но и на отдыхе. Например, для ростовчан становится традицией проводить новогодние праздники в компании электронных друзей. Так, большой фестиваль роботов, с успехом прошедший год назад, вновь готовится покорять Ростов. Причём с совершенно новой программой!.. На этот раз в ТРК «Мегамаг» приедут подводные роботы из Кореи, реалистичный робот-паук, вошедший в книгу рекордов Гиннеса, очаровательный французский робот Рити, — а также андроиды-танцоры, электронная телеведущая и десятки других роботов с выставок в Лас-Вегасе, Пекине и Берлине. Увидеть их всех, — и принять участие в эффектных техношоу, — можно будет уже завтра, 20 декабря. А продлится большой фестиваль роботов в Ростове до 27 января.

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По официальной информации, большой фестиваль роботов (в прошлом году подобное шоу называлось «Город роботов») объединит 72 передовых экспоната — от миниатюрного помощника Kirobo mini, помещающегося на ладони, до роботов-акробатов, которые танцуют и становятся на голову. И это действительно впечатляет!..



А ещё здесь можно встретить множество роботов, создающих домашний уют — мойщика окон, баристу и даже робота-гувернанта.



Также гостей фестиваля ждёт насыщенная интерактивная программа — реалистичные голограммы HYPERVSN, парящие в воздухе, аттракцион «лазерная дорожка», позволяющий почувствовать себя героем шпионских фильмов, — и шесть техношоу каждые полчаса.



Большой фестиваль роботов: сколько стоит билет?



При этом цена билетов на большой фестиваль роботов в Ростове для взрослых составит 590 рублей, а для детей — 490 рублей. В отличие от прошлого года, скидки в будние дни теперь не предусмотрены. Однако есть возможность получить бесплатные детские пригласительные при покупках в магазинах и ресторанах Ростова, — в том числе расположенных в ТРК «Мегамаг», где проходит большой фестиваль роботов. А также если вырезать купон из бесплатной газеты, которую распространяют по почтовым ящикам ростовчан.



«Сегодня выставки роботов вышли за привычный формат экспозиций, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Скорее, можно говорить о неоцирке, в котором вместо людей-акробатов, жонглёров и дрессированных животных выступают современные роботы. И это вызывает гораздо больший интерес, как у детей, так и у взрослых, нежели классический цирк. К плюсам робошоу также относится интерактивный формат, когда зритель "находится внутри", — что намного эффектнее, чем наблюдать за ареной с последнего ряда кресел».



Итак, посетить большой фестиваль роботов в Ростове можно ежедневно с 20 декабря по 27 января в часы работы ТРК «Мегамаг» — с 10:00 до 22:00. И сделать это, конечно же, стоит, хотя бы для того, чтобы увидеть, как преобразится окружающий нас мир в ближайшее десятилетие, — когда роботы и беспилотные автомобили станут встречаться повсеместно.