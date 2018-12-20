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ГИБДД предупреждает: «1-рублёвая оплата» штрафов не работает!
Сегодня в Интернете можно найти много полезной информации на любую тему. Однако, когда речь идёт о качестве бесплатных советов в Сети, всё не так просто — некоторые рекомендации на просторах «всемирной паутины» не только бесполезны, но и чреваты серьёзными проблемами. Особенно, когда речь идёт о здоровье (пруф), материальном благополучии или обязательных платежах. В последнем случае, кстати, можно пострадать не только от мошенников, желающих заполучить ваши деньги, но и от провокаторов, преследующих иные цели. Причём результат будет тот же, если не хуже!.. Например, поверив в возможность «обмануть ГИБДД» и погасить любой штраф платежом в 1 рубль, можно не только удвоить размер задолженности, но и «заработать» обязательные общественные работы в соответствии с КоАП РФ.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по РО, сравнительно недавно в Интернете появился видеоролик, автор которого настоятельно рекомендует автовладельцам оплачивать штрафы за нарушение ПДД не в полном объёме (или со скидкой 50%, как это предусмотрено законодательством), а в размере 1 рубль. При этом провокатор убеждает зрителей, что в результате такой операции штраф будет считаться оплаченным и исчезнет из базы данных Госавтоинспекции.
Несмотря на абсурдность рекомендации, тем не менее, сотрудники ГИБДД начали встречать граждан, последовавших этому совету видеоблогера. Так, в ходе очередной сверки была выявлена жительница Ростовской области, у которой имелось 7 неоплаченных постановлений на общую сумму 3500 рублей. Точнее — женщина оплатила 1 рубль по каждому постановлению, в результате чего, они в базе Госавтоинспекции значились, как частично оплаченные (и никуда не исчезли!).
В результате, непогашенные штрафы были направлены приставам-исполнителям, принудительно взыскавшим с нарушительницы полную сумму в размере 3500 рублей. Также по данному факту были составлены 7 протоколов в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ и направлены в суд для привлечения женщины к ответственности. Теперь по решению суда гражданке грозит административное наказание в двукратном размере (7000 рублей) либо до 50 часов исправительных работ.
«Описанная ситуация выглядит печально вдвойне, так как при своевременной онлайн-оплате размер штрафов можно было уменьшить вдвое — с 3500 до 1750 рублей, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Вместо этого, женщина, поверив анонимному ролику в Интернете, вынуждена будет заплатить 10500 рублей (задолженность плюс административное взыскание). И это не считая перспективы исправительных работ».
Напомним, что недавно извещения о штрафах ГИБДД приравняли к судебным извещениям, — сократив срок их получения на почте до 7 дней. Кроме того, камеры дорожной фотовидеофиксации научились находить машины должников, включая злостных алиментщиков в движущемся потоке автомобилей.
Вместе с тем у законопослушных граждан по прежнему остаётся возможность оплачивать штрафы со скидкой на портале госуслуг — и там же проверять отсутствие текущих задолженностей. И это как раз те возможности Интернета, которым стоит доверять, — в отличие от роликов сомнительных «лайфхакеров».
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Авто в Ростове
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Создание инновационных технологий — процесс длительный и многогранный, над которым ежедневно работают миллионы учёных во всём мире. Однако результаты их труда большинство людей замечают лишь на этапе внедрения, испытывая порой настоящий «шок будущего
». По-видимому, настала очередь испытать это чувство и российским автомобилистам. Ведь уже в ближайшую субботу, 1 декабря, на дорогах России появятся беспилотные автомобили.
Узнать их можно будет по новому знаку с литерой «А» (автономное вождение), который официально введут в действие за день до начала эксперимента. При этом свои «робомобили» на дороги общего пользования смогут вывести не только гиганты индустрии, — такие как Kamaz
, — но и молодые стартапы.
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Устройства фото- и видеофиксации окружают нас везде! Камеры встроены в смартфоны и ноутбуки, авторегистраторы, банкоматы и домофоны, установлены на городских улицах и автомобильных магистралях. И возможности данных систем постоянно растут! Так, например, аспиранты ДГТУ
научили обычные веб-камеры определять пульс и частоту дыхания человека, — а судебные приставы и сотрудники ГИБДД Ростовской области будут использовать дорожные камеры для эффективного выявления должников.
С их помощью правоохранители рассчитывают привлечь к ответственности неплательщиков алиментов, коммунальных платежей, задолжников по кредитам и налогам, — и, конечно, лихачей, игнорирующих постановления о штрафах
.
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С начала текущего года ростовские автоинспекторы выписали нарушителям ПДД более 100 000 штрафов на общую сумму свыше 150 миллионов рублей
. Однако в стремлении сделать дороги безопаснее — это лишь «вершина айсберга»! Примерно такое же количество взысканий, но уже ежемесячно, формируют вездесущие камеры видеофиксации в Ростовской области. «Ложкой мёда» для провинившихся водителей, конечно, является возможность оплачивать штрафы онлайн с 50% скидкой
, — однако некоторые лихачи не спешат использовать это предложение. Более того — они намеренно игнорируют получение писем о штрафах, рассчитывая выйти за срок давности правонарушений. Побороть эту хитрость удалось с помощью нового закона «О почтовой связи», согласно которому письма об административных правонарушениях, в том числе сформированные системами автоматической видеофиксации, приравнены к судебным извещениям.
Теперь, если не получить их в течение недели, они будут возвращены отправителю и штраф незамедлительно вступит в силу.
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Ключевой приоритет для любого транспорта — конечно, безопасность. А самым безопасным средством передвижения является самолёт*. Поэтому, вполне естественно, что лучшие практики авиастроения затем перенимаются на земле. Например, радары и навигационные огни, вероятно, вдохновили компанию Garmin на создание устройства Varia RTL510. Этот радар для велосипедистов не только оповестит владельца хрупкого транспортного средства о приближении попутного автомобиля, но и сделает велосипед заметным для автомобилистов с расстояния более километра в любое время суток. Отличная находка для всех участников дорожного движения! Кроме пешеходов на ул. Пушкинская в Ростове-на-Дону, где велосипедисты гоняют на высоких скоростях, как на велотреке.
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Ещё информация !!! Авто в Ростове
Проблемы с парковкой автомобилей характерны для любого города мира, — и Ростов не исключение. Несмотря на скромные расстояния, которые приходится преодолевать жителям донской столицы, — по сравнению, например, с Москвой (пробки
) или Нью-Йорком (внезапно о о стоимости поездок
по Манхэттену — БЗ), — количество автотранспорта в Ростове продолжает уверенно расти. Поэтому всё острее стоит вопрос «где оставить свой автомобиль на ночь?..» Одним из способов решения проблемы является покупка машино-мест рядом с домом,
которую можно оформить в Росреестре (страница грузится очень долго — БЗ). Причём подать заявление на регистрацию права собственности можно онлайн. Однако, есть и альтернативный вариант — подождать лет 5-7, когда личный автотранспорт начнёт выходить из моды и переродится в хобби, сродни нынешнему катанию на лошадях (или дрэг-рейсингу).
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