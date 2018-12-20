ГИБДД предупреждает: «1-рублёвая оплата» штрафов не работает!

Сегодня в Интернете можно найти много полезной информации на любую тему. Однако, когда речь идёт о качестве бесплатных советов в Сети, всё не так просто — некоторые рекомендации на просторах «всемирной паутины» не только бесполезны, но и чреваты серьёзными проблемами. Особенно, когда речь идёт о здоровье (пруф), материальном благополучии или обязательных платежах. В последнем случае, кстати, можно пострадать не только от мошенников, желающих заполучить ваши деньги, но и от провокаторов, преследующих иные цели. Причём результат будет тот же, если не хуже!.. Например, поверив в возможность «обмануть ГИБДД» и погасить любой штраф платежом в 1 рубль, можно не только удвоить размер задолженности, но и «заработать» обязательные общественные работы в соответствии с КоАП РФ.

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По данным пресс-службы ГУ МВД России по РО, сравнительно недавно в Интернете появился видеоролик, автор которого настоятельно рекомендует автовладельцам оплачивать штрафы за нарушение ПДД не в полном объёме (или со скидкой 50%, как это предусмотрено законодательством), а в размере 1 рубль. При этом провокатор убеждает зрителей, что в результате такой операции штраф будет считаться оплаченным и исчезнет из базы данных Госавтоинспекции.



Несмотря на абсурдность рекомендации, тем не менее, сотрудники ГИБДД начали встречать граждан, последовавших этому совету видеоблогера. Так, в ходе очередной сверки была выявлена жительница Ростовской области, у которой имелось 7 неоплаченных постановлений на общую сумму 3500 рублей. Точнее — женщина оплатила 1 рубль по каждому постановлению, в результате чего, они в базе Госавтоинспекции значились, как частично оплаченные (и никуда не исчезли!).



В результате, непогашенные штрафы были направлены приставам-исполнителям, принудительно взыскавшим с нарушительницы полную сумму в размере 3500 рублей. Также по данному факту были составлены 7 протоколов в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ и направлены в суд для привлечения женщины к ответственности. Теперь по решению суда гражданке грозит административное наказание в двукратном размере (7000 рублей) либо до 50 часов исправительных работ.



«Описанная ситуация выглядит печально вдвойне, так как при своевременной онлайн-оплате размер штрафов можно было уменьшить вдвое — с 3500 до 1750 рублей, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Вместо этого, женщина, поверив анонимному ролику в Интернете, вынуждена будет заплатить 10500 рублей (задолженность плюс административное взыскание). И это не считая перспективы исправительных работ».



Напомним, что недавно извещения о штрафах ГИБДД приравняли к судебным извещениям, — сократив срок их получения на почте до 7 дней. Кроме того, камеры дорожной фотовидеофиксации научились находить машины должников, включая злостных алиментщиков в движущемся потоке автомобилей.



Вместе с тем у законопослушных граждан по прежнему остаётся возможность оплачивать штрафы со скидкой на портале госуслуг — и там же проверять отсутствие текущих задолженностей. И это как раз те возможности Интернета, которым стоит доверять, — в отличие от роликов сомнительных «лайфхакеров».