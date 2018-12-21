Просто космос — для школьников Ростова-на-Дону

Активное освоение космоса открывает перед исследователями всё новые возможности. Например, с помощью спутников увеличивается территория России, находятся новые месторождения полезных ископаемых, локализуются лесные пожары — и решаются сотни других ответственных задач. Причём для этого не обязательно быть дипломированным специалистом или именитым академиком — упомянутое выше открытие новых островов в Арктике стало достижением российских школьников, использовавших спутниковое оборудование!.. Теперь такая возможность появилась и у юных ростовчан, благодаря открытию на территории области новых школьных центров космических услуг.

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По данным Правительства Ростовской области, в 2018 году на территории региона появились 7 новых центров космических услуг для школьников, — в дополнение к открытым ранее ЦКУ на базе МБОУ «Гимназия №117» (2016 год) и МАОУ «Лицей №27 им. А.В. Суворова» (2017 год). Таким образом, темпы реализации новой образовательной инициативы значительно ускорились — и будут продолжены в наступающем году!



Напомним, что школьные центры космических услуг позволяют учащимся использовать на практических и факультативных занятиях актуальные данные с настоящих российских спутников. Например, космические снимки поверхности Земли, околоземных объектов и далёких галактик. Что делает школьные работы в области географии, астрономии и физики по-настоящему научно-исследовательскими.



О преимуществах такого подхода говорит и тот факт, что за минувшие годы, — с момента появления первого ростовского центра космических услуг в гимназии № 117, — геоинформационные проекты школьников неоднократно занимали первые места на региональных и всероссийских конференциях.



Теперь возможность «прикоснуться к космосу» появилась ещё в семи образовательных учреждениях Ростова и области, среди которых МБОУ «Классический лицей № 1», МАОУ «Юридическая гимназия № 9 им. М.М.Сперанского», МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ», МБОУ «Лицей № 56», МБОУ «Школа № 67 им. 6-й Гвардейской Сивашской танковой бригады», а также МБОУ «Синявская СОШ им. Г.Ф.Шолохова-Синявского» и МБОУ «Недвиговская СОШ № 16».



Причём учебные заведения не ограничиваются предоставлением школьникам доступа к космическим технологиям в своих стенах! Так, например, учащиеся юридической гимназии № 9 им. М.М.Сперанского знакомство с просторами Вселенной начали с посещения выставочного павильона «Космос» на ВВЦ (Москва). Также в ходе поездки ребята познакомились с экспозицией центра «Космонавтика и авиация».



По отзывам участников, эта масштабная интерактивная выставка оставила незабываемые впечатления и позволила не только получить интересные знания, но и почувствовать гордость за российскую космонавтику.