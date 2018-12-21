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Просто космос — для школьников Ростова-на-Дону
Активное освоение космоса открывает перед исследователями всё новые возможности. Например, с помощью спутников увеличивается территория России, находятся новые месторождения полезных ископаемых, локализуются лесные пожары — и решаются сотни других ответственных задач. Причём для этого не обязательно быть дипломированным специалистом или именитым академиком — упомянутое выше открытие новых островов в Арктике стало достижением российских школьников, использовавших спутниковое оборудование!.. Теперь такая возможность появилась и у юных ростовчан, благодаря открытию на территории области новых школьных центров космических услуг.
По данным Правительства Ростовской области, в 2018 году на территории региона появились 7 новых центров космических услуг для школьников, — в дополнение к открытым ранее ЦКУ на базе МБОУ «Гимназия №117» (2016 год) и МАОУ «Лицей №27 им. А.В. Суворова» (2017 год). Таким образом, темпы реализации новой образовательной инициативы значительно ускорились — и будут продолжены в наступающем году!
Напомним, что школьные центры космических услуг позволяют учащимся использовать на практических и факультативных занятиях актуальные данные с настоящих российских спутников. Например, космические снимки поверхности Земли, околоземных объектов и далёких галактик. Что делает школьные работы в области географии, астрономии и физики по-настоящему научно-исследовательскими.
О преимуществах такого подхода говорит и тот факт, что за минувшие годы, — с момента появления первого ростовского центра космических услуг в гимназии № 117, — геоинформационные проекты школьников неоднократно занимали первые места на региональных и всероссийских конференциях.
Теперь возможность «прикоснуться к космосу» появилась ещё в семи образовательных учреждениях Ростова и области, среди которых МБОУ «Классический лицей № 1», МАОУ «Юридическая гимназия № 9 им. М.М.Сперанского», МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ», МБОУ «Лицей № 56», МБОУ «Школа № 67 им. 6-й Гвардейской Сивашской танковой бригады», а также МБОУ «Синявская СОШ им. Г.Ф.Шолохова-Синявского» и МБОУ «Недвиговская СОШ № 16».
Причём учебные заведения не ограничиваются предоставлением школьникам доступа к космическим технологиям в своих стенах! Так, например, учащиеся юридической гимназии № 9 им. М.М.Сперанского знакомство с просторами Вселенной начали с посещения выставочного павильона «Космос» на ВВЦ (Москва). Также в ходе поездки ребята познакомились с экспозицией центра «Космонавтика и авиация».
По отзывам участников, эта масштабная интерактивная выставка оставила незабываемые впечатления и позволила не только получить интересные знания, но и почувствовать гордость за российскую космонавтику.
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Вузы Ростова: ЮФУ, ДГТУ и МТУСИ
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17 декабря ростовский технопарк «Кванториум»,
созданный на базе ДГТУ, встретил своих первых учеников — 500 школьников в возрасте от 12 до 18 лет, которые будут получать бесплатное (!) дополнительное образование по перспективным инженерным направлениям. Особая роль среди которых, разумеется, отводится информационным технологиям!.. Именно здесь, в IT-квантуме, юные ростовчане изучат основы программирования, кибербезопасности и Интернета вещей. А поможет им в этом компания «Ростелеком
» выступившая куратором данного направления. В рамках сотрудничества с детским технопарком, национальный провайдер цифровых сервисов предложит ученикам «Кванториума» ознакомительные экскурсии и стажировки, — а специалисты «Ростелекома» на регулярной основе будут проводить лекции для юных айтишников и принимать участие в оценке их проектов.
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В минувшее воскресенье, 9 декабря, многие ростовские абитуриенты и их родители проснулись раньше обычного. Что вполне объяснимо — ведь в этот день будущих студентов ждало увлекательное путешествие в мир информационных технологий и связи на Дне открытых дверей СКФ МТУСИ.
Знакомство с новейшим оборудованием в учебных лабораториях, информация о правилах приёма 2019 года и увлекательная экскурсия в музей связи оказались лишь малой частью насыщенной программы, подготовленной сотрудниками СКФ МТУСИ.
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На минувшей неделе в России впервые прошла масштабная образовательная акция «Урок Цифры».
Её участниками стали более 3,4 миллионов школьников по всей стране. Причём в качестве педагогов на уроках информатики выступили не только учителя, но и вчерашние выпускники, — а ныне студенты ИКТИБ ЮФУ. По информации TechnoDrive, более 50 учащихся кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ отправились в школы Ростовской области, чтобы привить ребятам интерес к миру цифровых технологий.
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До новогодних праздников остаётся совсем немного времени и большинство родителей уже задумались о подарках для своих любимых чад. Возможно, это будут модные гаджеты или туристическая поездка всей семьёй в тёплые страны... Но есть гораздо более практичные подарки, за которые ребёнок будет благодарен вам много лет подряд! Это знания, которые помогут ему в перспективе получить востребованную специальность и найти высокооплачиваемую работу. Особенно, если пройти обучение можно параллельно с отдыхом на природе и в окружении новых друзей. Именно такую возможность школьникам 8-11 классов и студентам колледжей предлагает проект «Школа::Кода»!.. С 4 по 13 января в посёлке Золотая Коса на побережье Азовского моря будущие «айтишники» научатся программировать на C++, — а также приобретут навыки составления алгоритмов и решения олимпиадных задач (в зависимости от уровня базовой подготовки).
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Ещё информация !!! Вузы Ростова: ЮФУ, ДГТУ и МТУСИ
Как показывает практика, большинство IT-профессий интернациональны. Программисты, веб-дизайнеры, сисадмины и другие «айтишники» могут успешно трудиться в любой точке мира, за тысячи километров от своих работодателей. Всё, что им для этого нужно — качественный доступ в Интернет и соблюдение общепринятых мировых стандартов (и, обычно, возможность работать ночью). Поэтому чемпионаты профессионального мастерства по стандартам WorldSkills с каждым годом становятся всё популярнее. Одно из таких состязаний недавно завершилось в Москве, — принеся студентам ИКТИБ ЮФУ (Таганрог) две золотые медали и множество дипломов финалистов.
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