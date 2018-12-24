РКРИПТ провёл ИТ-курсы для ростовчан с ограничениями по здоровью

Среди множества профессий, пожалуй, наиболее подходящими для людей с ограничениями по здоровью являются IT-специальности. Ведь заболевание, к примеру, с частичным расстройством функций опорно-двигательного аппарата не может помешать человеку стать хорошим программистом, востребованным веб-дизайнером или системным администратором. Особенно, если в получении необходимых знаний ему содействуют опытные преподаватели и неравнодушные люди!.. Именно в такой атмосфере профессионализма и дружелюбия на базе РКРИПТ прошли курсы веб-дизайна и компьютерной графики для ростовчан с особенностями здоровья. По их результатам 18 жителей Дона получили образовательные сертификаты, дающие возможность работать по специальности — или продолжить обучение в этом направлении.

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Курсы веб-дизайна и компьютерной графики для особенных ростовчан были организованы в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ростова». Данный проект, реализуемый отделом по делам молодёжи Администрации города Ростова-на-Дону, уже позволил 18 обучающимся получить востребованные ИТ-знания на базе Ростовского-на-Дону колледжа радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий (РКРИПТ).



В торжественной церемонии вручения сертификатов выпускникам приняли участие начальник отдела по делам молодёжи Администрации Ростова-на-Дону Андрей Косенко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе РКРИПТ Екатерина Алексеева и председатель ОИО «Икар» Владимир Кузько.



«Стремительно растущая доступность Интернета открывает перед многими людьми с ограничениями по здоровью новые горизонты, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Теперь они могут работать в ведущих ИТ-компаниях, не покидая дома, администрировать сайты предприятий, писать код, оформлять востребованные сайты-«лендинги». Для этого конечно, придётся постоянно совершенствовать профессиональные навыки с помощью дистанционного образования (или Stack Overflow driven development*). Разумеется, конкуренция очень высока, здесь не должно быть иллюзий. Однако "не боги горшки обжигают", и постепенно освоиться — реально!»



Напомним, что организации Ростовской области традиционно оказывают поддержку гражданам с ограниченными возможностями здоровья. В частности, компания «Ростелеком» обеспечивает учащихся донских интернатов быстрым Интернетом и современными гаджетами.



Тем временем, учебные заведения региона активно реализуют проект «Доступная среда», открывая двери в мир знаний для подростков, независимо от их физических особенностей. Ведь талант, целеустремлённость и профессионализм не имеют никаких ограничений!



* — Stack Overflow driven development означает, что каждую порцию знаний человек почёрпывает из Интернета, не проходя полный курс по языку программирования. Подход актуален тогда, когда нужно срочно написать небольшой код на ещё незнакомом веб-разработчику языке, к примеру, на JavaScript.