Повышение сотовых тарифов — хороший повод сэкономить ещё больше

В канун новогодних праздников россияне традиционно ждут подарки не только от близких людей, но и от сотовых операторов. Хотя в последнем случае, скорее, речь о сюрпризах — причём не совсем приятных. Таких как платный «СуперАОН», активированный «МегаФоном» в канун 2010 года, или повышение тарифов на роуминг в минувшем декабре. В этом году многие операторы мобильной связи вновь не обманули ожидания — объявив о масштабном росте цен с наступлением 2019 года. Причём у ряда компаний «обновлённые тарифы» начнут действовать под бой праздничных курантов. Однако для абонентов это не обязательно означает неизбежный рост расходов на сотовую связь!.. Ведь, заранее изменив текущий тариф, можно сохранить расходы на прежнем уровне или даже добиться экономии.

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Итак, согласно официальной информации, с 1 января увеличиваются расценки на части архивных тарифов «Теле2», а также стоимость ряда опций у «Билайна» (включая международный роуминг). При этом у «Билайна» обновление тарифов продолжится и после новогодних праздников — по некоторым направлениям стоимость звонков будет пересмотрена 10 января.



Новогоднее общение по прежним ценам, — пару недель, — ожидает и абонентов «МегаФона». Здесь все изменения вступят в силу 9 января.



Рост тарифов на сотовую связь — это повод задуматься



В докризисном 2007 году компания «Теле2» запустила в своих call-центрах проект «Жалоба как подарок», согласно которому любая претензия абонента воспринимается не как негатив, а как источник для развития и совершенствования. С тех пор утекло много воды, но этот подход спустя десятилетие применили другие российские компании, включая крупнейший отечественный банк. И это не случайно — ведь подобная концепция позволяет не «жаловаться на обстоятельства», а находить пути для самосовершенствования в существующих условиях.



Например, рост тарифов на электричество стимулировал повсеместную замену ламп накаливания энергосберегающими. В результате, света стало не меньше, а сумма в ежемесячных квитанциях снизилась в 3-5 раз (если вы не учитываете затраты на замену ламп, это действительно выгодно — БЗ). Аналогичный подход целесообразно применить и в сотовой связи, проанализировав те моменты, где вы допускаете «расточительство».



«Несмотря на возвращение сотовых безлимитов, использовать их не всегда выгодно, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Достаточно изучить основные источники генерации трафика, чтобы понять, что без них вполне можно обойтись. Например, сколько десятков или сотен гигабайт вы скачиваете на смартфон находясь дома, в ресторанах, аэропортах, гостиницах и других местах, где можно подключиться к сети Wi-Fi?..



(С публичным WiFi не всё так проcто, хотя бы потому, что привычный всем протокол шифрования WPA2-PSK вышел из доверия. TechnoDrive писал об этом ещё год назад — БЗ)



А сколько "включённых" минут и особенно SMS пропадает ежемесячно при обновлении пакета на вашем тарифе?.. Предпочитаете ли вы чаще звонить через мессенджеры или тратите деньги на традиционную телефонию, особенно межгород?.. Продолжать этот список можно очень долго (только не отказывайтесь от обновлений ОС, чтобы сэкономить)»



Проанализировав пути экономии, вы, возможно, придёте к выводу, что нескольких гигабайт трафика вам вполне хватит на месяц, а от классических телефонных звонков и SMS можно практически полностью отказаться — всё это есть в мессенджерах!.. С другой стороны для кого-то, наоборот, предпочтительным вариантом окажется классическая телефония (особенно, если преимущественно принимать звонки) и простой телефонный аппарат без Интернета. Вариантов сберечь свои деньги, на самом деле, достаточно много!



Конечно, ещё одной стратегией поведения является принятие новых условий сотовых операторов, — и оплата бо́льших сумм за те же услуги связи. Однако, учитывая рост цен «по всем фронтам» с наступлением 2019 года, это смогут позволить себе немногие.



Тем более что, оправдывая повышение стоимости ростом НДС, многие увеличат ценники не на 2%, а ощутимо больше. Действительно, «доллар ведь тоже вырос!» Хотя какое отношение это имеет к вам, если вы пользуетесь, к примеру, только старым добрым «голосом», и не хотите оплачивать новые 4G-станции?..