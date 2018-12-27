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Донские студенты создают игры — и мобильные маркетплейсы
IT-обучение — процесс увлекательный и перспективный. Однако по-настоящему интересным его делает практическое применение полученных знаний. К счастью, у ростовских студентов появляется всё больше возможностей для самореализации. Так, например, программисты из ДГТУ разработали и успешно внедрили мобильную платформу, объединяющую программы лояльности торговых сетей в одном удобном приложении. Тем временем, студенты ЮФУ под руководством опытных наставников проектируют и создают собственные компьютерные игры.
Маркетплейс ДГТУ: «все бонусы в одном приложении»
Мобильная платформа Royality, разработанная студентами ДГТУ при поддержке банка «Центр-Инвест», приходит на смену десяткам скидочных карт, которые теперь не нужно носить в кошельке. Ведь теперь для начисления бонусов, — и использования накопленных баллов, — клиенту достаточно предъявить QR-код на экране смартфона или использовать встроенный радиомодуль NFC.
И это уже работает!.. По данным ДГТУ, приложение Royality было интегрировано с кассовыми аппаратами нескольких марок и запущено в эксплуатацию несколькими ростовскими торговыми предприятиями.
Для коммерческих предприятий стоимость использования платформы рассчитывается исходя из оборота бонусных баллов. Выгода для них, по словам разработчиков Royality, очевидна: система позволяет привлекать новых клиентов и удерживать старых, мобильное приложение предоставляет детальные данные о потребительских предпочтениях клиентов, на которые могут опираться стратегии продвижения и развития бизнеса. Также компании могут настраивать «умную» подачу рекламы своим клиентам, в том числе и с помощью геолокации. Проходя мимо магазина, пользователю будет приходить push-уведомление о наличии у него баллов и о проходящих в этом заведении акциях.
(Говорят, что подобные технологии, только в более продвинутой форме, используются в ряде мегаполисов ЮВА. Там, проходя мимо магазина со спортивной одеждой, можно получить звонок на мобильный телефон, с особой скидкой на кроссовки, и вас даже назовут по имени — БЗ)
Основателем проекта Royality выступил студент факультета «Информатика и вычислительная техника» ДГТУ Сергей Бутенко, — собравший команду единомышленников и представивший разработанный продукт на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS в Сочи. Именно здесь его заметили эксперты банка «Центр-Инвест», активно поддерживающего молодёжные инновации.
«Мы стремимся помочь студентам ДГТУ и других учебных заведений найти свою нишу на трансформирующихся рынках цифрового и реального секторов экономики, — отметил директор по инновациям банка «Центр-Инвест» Юрий Богданов. — Создатели проекта Royality прошли жёсткий отбор федеральной финтех-олимпиады, их проект заслужил самое пристальное внимание. Высокую оценку маркетплейс студентов ДГТУ получил также в Ростовском отделении Южного Главного управления Банка России и министерстве экономики Ростовской области. Мы уверены в успехе проекта в инфраструктуре ДГТУ и рассчитываем после результатов опытной эксплуатации рекомендовать участие в проекте самому широкому списку наших клиентов — предпринимателей юга России».
«Компьютерные игры — дело серьёзное!..»
Тем временем студенты мехмата ЮФУ представляют экспертам свои разработки в области компьютерных игр. И хотя дисциплина «Основы геймдизайна» проходила на факультете как факультатив, желающих освоить перспективное направление оказалось немало.
В рамках данного курса все студенты ЮФУ научились проработке концептов, формированию механик, — а также самостоятельной разработке дизайн-документов и бизнес-моделей компьютерных игр.
Кстати, в ближайших планах ростовского мехмата — открытие магистерской программы по разработке игр. Выпускники которой смогут найти работу в динамично развивающейся отрасли с миллиардами пользователей по всему миру!
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Вузы Ростова: ЮФУ, ДГТУ и МТУСИ
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Активное освоение космоса открывает перед исследователями всё новые возможности. Например, с помощью спутников увеличивается территория России
, находятся новые месторождения полезных ископаемых, локализуются лесные пожары — и решаются сотни других ответственных задач. Причём для этого не обязательно быть дипломированным специалистом или именитым академиком — упомянутое выше открытие новых островов в Арктике стало достижением российских школьников, использовавших спутниковое оборудование!.. Теперь такая возможность появилась и у юных ростовчан, благодаря открытию на территории области новых школьных центров космических услуг.
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17 декабря ростовский технопарк «Кванториум»,
созданный на базе ДГТУ, встретил своих первых учеников — 500 школьников в возрасте от 12 до 18 лет, которые будут получать бесплатное (!) дополнительное образование по перспективным инженерным направлениям. Особая роль среди которых, разумеется, отводится информационным технологиям!.. Именно здесь, в IT-квантуме, юные ростовчане изучат основы программирования, кибербезопасности и Интернета вещей. А поможет им в этом компания «Ростелеком
» выступившая куратором данного направления. В рамках сотрудничества с детским технопарком, национальный провайдер цифровых сервисов предложит ученикам «Кванториума» ознакомительные экскурсии и стажировки, — а специалисты «Ростелекома» на регулярной основе будут проводить лекции для юных айтишников и принимать участие в оценке их проектов.
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В минувшее воскресенье, 9 декабря, многие ростовские абитуриенты и их родители проснулись раньше обычного. Что вполне объяснимо — ведь в этот день будущих студентов ждало увлекательное путешествие в мир информационных технологий и связи на Дне открытых дверей СКФ МТУСИ.
Знакомство с новейшим оборудованием в учебных лабораториях, информация о правилах приёма 2019 года и увлекательная экскурсия в музей связи оказались лишь малой частью насыщенной программы, подготовленной сотрудниками СКФ МТУСИ.
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На минувшей неделе в России впервые прошла масштабная образовательная акция «Урок Цифры».
Её участниками стали более 3,4 миллионов школьников по всей стране. Причём в качестве педагогов на уроках информатики выступили не только учителя, но и вчерашние выпускники, — а ныне студенты ИКТИБ ЮФУ. По информации TechnoDrive, более 50 учащихся кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ отправились в школы Ростовской области, чтобы привить ребятам интерес к миру цифровых технологий.
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Ещё информация !!! Вузы Ростова: ЮФУ, ДГТУ и МТУСИ
До новогодних праздников остаётся совсем немного времени и большинство родителей уже задумались о подарках для своих любимых чад. Возможно, это будут модные гаджеты или туристическая поездка всей семьёй в тёплые страны... Но есть гораздо более практичные подарки, за которые ребёнок будет благодарен вам много лет подряд! Это знания, которые помогут ему в перспективе получить востребованную специальность и найти высокооплачиваемую работу. Особенно, если пройти обучение можно параллельно с отдыхом на природе и в окружении новых друзей. Именно такую возможность школьникам 8-11 классов и студентам колледжей предлагает проект «Школа::Кода»!.. С 4 по 13 января в посёлке Золотая Коса на побережье Азовского моря будущие «айтишники» научатся программировать на C++, — а также приобретут навыки составления алгоритмов и решения олимпиадных задач (в зависимости от уровня базовой подготовки).
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