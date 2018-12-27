Донские студенты создают игры — и мобильные маркетплейсы

IT-обучение — процесс увлекательный и перспективный. Однако по-настоящему интересным его делает практическое применение полученных знаний. К счастью, у ростовских студентов появляется всё больше возможностей для самореализации. Так, например, программисты из ДГТУ разработали и успешно внедрили мобильную платформу, объединяющую программы лояльности торговых сетей в одном удобном приложении. Тем временем, студенты ЮФУ под руководством опытных наставников проектируют и создают собственные компьютерные игры.

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Маркетплейс ДГТУ: «все бонусы в одном приложении»



Мобильная платформа Royality, разработанная студентами ДГТУ при поддержке банка «Центр-Инвест», приходит на смену десяткам скидочных карт, которые теперь не нужно носить в кошельке. Ведь теперь для начисления бонусов, — и использования накопленных баллов, — клиенту достаточно предъявить QR-код на экране смартфона или использовать встроенный радиомодуль NFC.



И это уже работает!.. По данным ДГТУ, приложение Royality было интегрировано с кассовыми аппаратами нескольких марок и запущено в эксплуатацию несколькими ростовскими торговыми предприятиями.



Для коммерческих предприятий стоимость использования платформы рассчитывается исходя из оборота бонусных баллов. Выгода для них, по словам разработчиков Royality, очевидна: система позволяет привлекать новых клиентов и удерживать старых, мобильное приложение предоставляет детальные данные о потребительских предпочтениях клиентов, на которые могут опираться стратегии продвижения и развития бизнеса. Также компании могут настраивать «умную» подачу рекламы своим клиентам, в том числе и с помощью геолокации. Проходя мимо магазина, пользователю будет приходить push-уведомление о наличии у него баллов и о проходящих в этом заведении акциях.



(Говорят, что подобные технологии, только в более продвинутой форме, используются в ряде мегаполисов ЮВА. Там, проходя мимо магазина со спортивной одеждой, можно получить звонок на мобильный телефон, с особой скидкой на кроссовки, и вас даже назовут по имени — БЗ)



Основателем проекта Royality выступил студент факультета «Информатика и вычислительная техника» ДГТУ Сергей Бутенко, — собравший команду единомышленников и представивший разработанный продукт на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS в Сочи. Именно здесь его заметили эксперты банка «Центр-Инвест», активно поддерживающего молодёжные инновации.



«Мы стремимся помочь студентам ДГТУ и других учебных заведений найти свою нишу на трансформирующихся рынках цифрового и реального секторов экономики, — отметил директор по инновациям банка «Центр-Инвест» Юрий Богданов. — Создатели проекта Royality прошли жёсткий отбор федеральной финтех-олимпиады, их проект заслужил самое пристальное внимание. Высокую оценку маркетплейс студентов ДГТУ получил также в Ростовском отделении Южного Главного управления Банка России и министерстве экономики Ростовской области. Мы уверены в успехе проекта в инфраструктуре ДГТУ и рассчитываем после результатов опытной эксплуатации рекомендовать участие в проекте самому широкому списку наших клиентов — предпринимателей юга России».



«Компьютерные игры — дело серьёзное!..»



Тем временем студенты мехмата ЮФУ представляют экспертам свои разработки в области компьютерных игр. И хотя дисциплина «Основы геймдизайна» проходила на факультете как факультатив, желающих освоить перспективное направление оказалось немало.



В рамках данного курса все студенты ЮФУ научились проработке концептов, формированию механик, — а также самостоятельной разработке дизайн-документов и бизнес-моделей компьютерных игр.



Кстати, в ближайших планах ростовского мехмата — открытие магистерской программы по разработке игр. Выпускники которой смогут найти работу в динамично развивающейся отрасли с миллиардами пользователей по всему миру!