Первый и второй мультиплексы — в вашем смартфоне!

Одним из любимых новогодних развлечений россиян остаётся просмотр телепередач. Ведь к празднику многие каналы подготовили особенную программу — эксклюзивные концерты, старые добрые фильмы и яркие премьеры. Причём увидеть всё это в цифровом качестве можно совершенно бесплатно — если настроить телевизор для приёма первого и второго мультиплекса РТРС. К счастью, теперь это стало ещё проще, благодаря мобильному приложению «Телегид». Здесь вы найдёте карту телебашен, сможете выбрать правильное направление антенны и произвести другие необходимые настройки.

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Приложение «Телегид» для зрителей цифрового эфирного ТВ доступно в магазинах приложений App Store и Google Play. При этом установить «персонального ТВ-помощника» можно совершенно бесплатно!



В удобном меню приложения, помимо упомянутых выше параметров телебашен и рекомендаций по настройке цифровых мультиплексов, также доступна программа передач 20 бесплатных телеканалов. Причём после первоначальной загрузки её можно смотреть в том числе офлайн, без доступа к Интернету.



«Телегид» сам настроится на мультиплекс



Ещё одна интересная функция «Телегида» — определение включённого канала на телевизоре. Благодаря ей, приложение отображает описание передач, идущих в эфире, и предлагает пользователю дополнительную информацию: подробные описания фильмов, анонсы, — а также рейтинги «Кинопоиска» и IMDB для фильмов и сериалов.



Приложение «Телегид» поможет не пропустить любой фильм или программу. Для этого достаточно поставить напоминание. А если разместить на главном экране специальный виджет, идущий в комплекте, «Телегид» всегда будет под рукой.



Заслуживает внимания и функция семейного доступа, позволяющая пользоваться одним аккаунтом сразу шести участникам. Таким образом, запланировать совместный просмотр передачи или фильма стало ещё проще. И это не всё!..



Цифровое эфирное ТВ: совместимость со старыми телевизорами



В ближайшее время РТРС планирует расширить функционал приложения «Телегид». В частности, пользователи смогут проверить телевизионный приемник на совместимость с цифровым эфирным ТВ (и рекомендовать купить приставку, надо полагать — БЗ), посмотреть видеоинструкцию по подключению «цифры» и многое другое. Следите за обновлениями гида по цифровому эфирному телевидению!