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Первый и второй мультиплексы — в вашем смартфоне!
Одним из любимых новогодних развлечений россиян остаётся просмотр телепередач. Ведь к празднику многие каналы подготовили особенную программу — эксклюзивные концерты, старые добрые фильмы и яркие премьеры. Причём увидеть всё это в цифровом качестве можно совершенно бесплатно — если настроить телевизор для приёма первого и второго мультиплекса РТРС. К счастью, теперь это стало ещё проще, благодаря мобильному приложению «Телегид». Здесь вы найдёте карту телебашен, сможете выбрать правильное направление антенны и произвести другие необходимые настройки.
Приложение «Телегид» для зрителей цифрового эфирного ТВ доступно в магазинах приложений App Store и Google Play. При этом установить «персонального ТВ-помощника» можно совершенно бесплатно!
В удобном меню приложения, помимо упомянутых выше параметров телебашен и рекомендаций по настройке цифровых мультиплексов, также доступна программа передач 20 бесплатных телеканалов. Причём после первоначальной загрузки её можно смотреть в том числе офлайн, без доступа к Интернету.
«Телегид» сам настроится на мультиплекс
Ещё одна интересная функция «Телегида» — определение включённого канала на телевизоре. Благодаря ей, приложение отображает описание передач, идущих в эфире, и предлагает пользователю дополнительную информацию: подробные описания фильмов, анонсы, — а также рейтинги «Кинопоиска» и IMDB для фильмов и сериалов.
Приложение «Телегид» поможет не пропустить любой фильм или программу. Для этого достаточно поставить напоминание. А если разместить на главном экране специальный виджет, идущий в комплекте, «Телегид» всегда будет под рукой.
Заслуживает внимания и функция семейного доступа, позволяющая пользоваться одним аккаунтом сразу шести участникам. Таким образом, запланировать совместный просмотр передачи или фильма стало ещё проще. И это не всё!..
Цифровое эфирное ТВ: совместимость со старыми телевизорами
В ближайшее время РТРС планирует расширить функционал приложения «Телегид». В частности, пользователи смогут проверить телевизионный приемник на совместимость с цифровым эфирным ТВ (и рекомендовать купить приставку, надо полагать — БЗ), посмотреть видеоинструкцию по подключению «цифры» и многое другое. Следите за обновлениями гида по цифровому эфирному телевидению!
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Цифровое телевидение в Ростовской области
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С наступлением декабря в эфире «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком
» вновь появился долгожданный «Телеканал Деда Мороза».
Дебютировав в 2013 году, этот телепроект
сразу стал популярным у зрителей цифрового телевидения «Ростелеком» — и, спустя два года получил сразу несколько престижных наград. В их числе — «Лучший развлекательный канал» на конкурсе «Большая цифра» и «Лучший специальный проект» от национальной телевизионной премии
«Золотой луч». И вот, наконец, «Телеканал Деда Мороза» вновь вернулся, чтобы радовать абонентов «Интерактивного ТВ»!.. Включайте кнопку 50 — и готовьтесь к празднику!
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Регулярная профилактика цифрового телевидения
продолжает периодически оставлять жителей Ростовской области без цифровых мультиплексов. И, если вы считаете, что надпись «Нет сигнала» появляется на экране вашего телевизора слишком часто, настало время переходить от бесплатного цифрового ТВ к платному. Тем более, что в рамках новогодних предложений это можно сделать на очень выгодных условиях (при выполнении условий акций).
А бонусом для вас станет высокое качество изображения и то, что больше цифровой сигнал не пропадёт!
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Текущая неделя оказалась достаточно спокойной для зрителей первого и второго мультиплексов РТРС. По официальной информации, профилактика цифрового эфирного ТВ
в Ростовской области затронула лишь зрителей из Волгодонска и Титовки. А на предстоящих выходных профилактика не ожидается ни на одном из ретрансляторов региона! Учитывая погоду за окном, это большой плюс. Но расслабляться не стоит — уже в понедельник работы на ретрансляторе в Волгодонске возобновятся. Также на следующей неделе мультиплексы РТРС-1 и РТРС-2 уйдут на профилактику в Миллерово и Конезаводе имени Буденого (Сальск)... Но это не значит, что местные жители на это время окажутся совсем без развлечений. На помощь придёт альтернативное аналоговое телевидение!
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Ситуация, когда нет сигнала цифрового эфирного ТВ
хорошо знакома зрителям первого и второго мультиплексов в Ростове и области. Ведь периодически для проведения регламентных работ вещание отключается на большинстве ретрансляторов. Однако, когда это не происходит, — и, вместо сообщения «Нет сигнала», телезрители видят чёткую цифровую картинку, — им доступно множество развлекательных программ. Причём совершенно бесплатно!.. В том числе новые сериалы, продолжения культовых экранизаций и популярные ток-шоу, которых в преддверие новогодних праздников становится всё больше.
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Ещё информация !!! Цифровое телевидение в Ростовской области
Сегодня большинство жителей Ростовской области, привыкших встречать утро с «центральными каналами» РТРС, вновь увидели на экране сообщение «Нет сигнала». Причиной масштабного отключения, как водится, стала профилактика на оборудовании 35 ретрансляторов, затронувшая преимущественно первый мультиплекс
. В то время как на четырёх станциях, — в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Таганроге и Ростове, — вещание цифрового эфирного телевидения было полностью приостановлено.
Подробную информацию о сроках появления сигнала, — и графике других отключений ТВ на текущей неделе, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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