|
CES 2019 охватила «экранная гигантомания»
Международная выставка потребительской электроники CES 2019 в Лас-Вегасе (и и TechnoDrive!) знакомят читателей с тенденциями наступившего года. И если на открытии шоу «звездой» стали наушники Sony с пространственным звуком (подробнее), то второй день экспозиции оказался посвящён мониторам для профессионалов и ценителей. В частности, компания LG Electronics анонсировала ультраширокий монитор с пропорциями экрана 32:9, а Samsung — смартфон Galaxy F со сгибающимся пополам дисплеем. Насколько востребованными окажутся представленные новинки, — и почему вендорам так нравятся громоздкие экраны, — попробовали разобраться эксперты TechnoDrive.
Начнём с монитора LG 49WL95C, адресованного геймерам, программистам, веб-дизайнерам и другим специалистам, на столах которых «прижились» сразу два (или три) обычных дисплея. Теперь вместо них можно использовать одну 49-дюймовую панель с пропорциями 32:9 и разрешением 5120x1440 пикселей. По площади это полноценная замена двух стоящих рядом 27-дюймовых «широкоформатников» (16:9), только без неудобной рамки в середине экрана.
Для лучшего восприятия изображения корпус и экран LG49WL95C имеют вогнутую форму. Благодаря ей, не только минимизируются искажения, но и появляется возможность в полной мере использовать периферическое зрение.
По оценкам экспертов, стоимость концептуальной новинки LG на старте будет весьма высока. Так что позволить себе «панорамного гиганта», вероятно, смогут лишь состоятельные пользователи и щедрые работодатели. Однако, по мере выпуска аналогичных моделей другими брендами, ценник приблизится к среднему сегменту. Так что, спустя пару лет, ультраширокие мониторы вполне могут вытеснить нынешние конструкции из нескольких матриц.
Тем временем вопрос расширения экранов волнует и производителей смартфонов. Достигнув кульминации в «фаблетах», которые не влазят в обычный карман, вендоры не намерены останавливаться, — но ищут способы вернуться к приемлемым габаритам устройств. Одной из таких попыток стал представленный на CES 2019 смартфон-раскладушка Samsung Galaxy F. Особенностью которого оказался большой внутренний экран, сгибающийся пополам при закрытии устройства.
Примечательно, что первоначально презентацию Galaxy F южнокорейский гигант провёл в закрытом режиме «для узкого круга специалистов», — создав вокруг новинки ореол таинственности. Однако в дальнейшем представители компании достаточно подробно прокомментировали грядущий релиз.
В частности было заявлено о планах продать около миллиона таких смартфонов по цене от 1850 долларов (по текущему курсу ММВБ это 124 098 рублей). Причём в первые месяцы Samsung Galaxy F будет доступен лишь в Южной Корее, — что, вероятно, подогреет интерес к новинке у состоятельной аудитории. 오-오-오-오 오빤 강남스타일!*
«На первый взгляд, возможность иметь большой дисплей в компактном смартфоне выглядит довольно привлекательной, — комментирует эксперт TechnoDrive. — Однако наличие двух цветных экранов, внешнего и внутреннего, создаёт дополнительную нагрузку на батарею, а значит, производителю, вероятно, придётся использовать аккумулятор большой мощности (что приблизит вес устройства к "первопроходцам" сотовой связи).
С другой стороны, любителей фильмов такой экран вряд ли порадует, поскольку в новинке при раскрытии "расширяется" меньшая из сторон. Таким образом, пропорции экрана Galaxy F визуально приближаются к старым телевизионным 3:4. А значит, у большинства фильмов при полноэкранном просмотре просто появятся чёрные полосы сверху и снизу».
Комментарий издателя TechnoDrive Бориса Зубова
Со временем, пожалуй, на смену мониторам-гигантам придут качественные и доступные очки дополненной реальности. Если говорить о более продвинутых технологиях «с обратной связью прямо в мозг», то это могут быть нейроинтерфейсы (пруф), ведь они уже работают, в том числе, на уровне бионических глаз (ещё).
С другой стороны, настоящие профессионалы и состоятельные люди вовсе не стремятся подвергать испытаниям своё зрение (не говоря уже об инвазивном интерфейсе мозг-компьютер). Богачи почему-то носят обычные очки. Ещё один хороший ИТ-пример — Мишель Бейкер из Mozilla Foundation.
Возвращаясь к теме, резюмируем, что новые мониторы-гиганты будут востребованы узкой прослойкой профессиональных специалистов или геймеров, без вопросов.
Что касается смартфонов, то лучший смартфон — это планшет, если вам действительно нужно быстро работать с электронными таблицами, договорами, админить сайты и так далее. Ну а Samsung Galaxy F, возможно, купят те, кому нужны суперновинки по принципу ’must have’.
* — Gangnam Style
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|
|
|
|
|
|
Анализ и прогнозы TD: новейшие технологии
|
|
|
Производителям бытовой электроники с каждым годом становится всё труднее удивить потребителей. Однако потенциал по-настоящему прорывных технологий далеко не исчерпан!.. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать новости с выставки CES
в Лас-Вегасе, где гиганты индустрии и молодые стартапы представляют свои самые яркие инновации. Одной из таких разработок стала технология 360 Reality Audio от компании Sony, создающая в наушниках виртуальное звуковое поле, окружающее слушателя во всех плоскостях
— в том числе сверху и снизу. По оценкам экспертов, реалистичность такого звука не уступает технологии Dolby Atoms, используемой в современных кинотеатрах. Однако теперь для полного «эффекта присутствия» не требуются внешние акустические системы, установленные профессионалами, — достаточно лишь надеть новые наушники Sony.
подробнее
Современные ИТ-системы постоянно работают с критически важной информацией — персональными данными граждан, биометрическими «слепками»
, сведениями составляющими медицинскую, банковскую или коммерческую тайну. Защита такой информации на всех стадиях — от хранения и обработки до передачи, — является важнейшей задачей, требующей постоянного совершенствования технологий (и переобучения персонала). В частности, появление квантовых компьютеров остро поставило вопрос о применении квантового шифрования в сетях связи. И первые шаги в этом направлении уже делаются!.. По информации TechnoDrive, уже в начале следующего года компания «Ростелеком
» приступит к тестированию многоузловой сети передачи данных с использованием квантового распределения ключей.
Причём в основу защищённой ИТ-инфраструктуры будет положены решения отечественных производителей.
подробнее
Одним из драйверов современной торговли, безусловно, является геймификация. Сетевые магазины, платёжные системы, производители товаров (и даже банки) наперебой предлагают программы лояльности, дающие скидки и различные привилегии. Всё это, разумеется, ради роста объёмов продаж. И при этом особую выгоду получают пользователи, научившиеся грамотно комбинировать подобные предложения. Например, оплачивая «пластиком» покупки в известном гипермаркете можно одновременно получать бонусы
как от торговой сети, так и от банка. И это не предел!.. Новые программы лояльности, — не привязанные к магазинам и способам оплаты, — открывают перед покупателями удивительные возможности. Один из таких проектов недавно запустила компания 2GIS
.
подробнее
Внедрение новинок, как правило, сопровождается опытной эксплуатацией. Именно в «пилотных зонах» отрабатываются оригинальные решения перед их массовым запуском. Так было с беспилотными автобусами
в Сколково (где побывал и TechnoDrive), — и так будет с «умными городами»,
которые «Ростелеком
» начинает создавать в России. Напомним, что на первом этапе национальный оператор построит 50 городов будущего
, в которых начнётся массовое внедрение единой интеллектуальной платформы управления. И первым таким городом в Ростовской области станет Таганрог!..
Уже вскоре здесь появятся «умные» домофоны, интеллектуальная система освещения улиц и помещений предприятий, — а также цифровой учёт коммунальных ресурсов
и многое другое. Соглашение об этом на прошлой неделе было подписано компанией «Ростелеком», правительством Ростовской области и администрацией Таганрога.
подробнее
Ещё информация !!! Анализ и прогнозы TD: новейшие технологии
Многие слышали про автомобили без водителей, — но не все их видели и тестировали! Тем более, стильные беспилотники российского производства!
TechnoDrive продолжает серию репортажей с московской презентации «Ростелекома
», на которой оператор представил новый бренд и множество инновационных продуктов. В том числе — беспилотные микроавтобусы,
разработанные российскими специалистами. Для их тестирования в инновационном центре «Сколково» была создана опытная зона на базе сотовой сети 5G
, развёрнутой «Ростелекомом» и компанией Nokia. Благодаря ей, оценить возможности транспорта будущего, — и совершить поездку на эффектном пассажирском беспилотнике с надписью Kamaz, — смогли представители СМИ. А эксперты «Ростелекома» рассказали о планах по выводу новинки на дороги общего пользования — и приблизительных сроках!
подробнее
|
|
|
|
|