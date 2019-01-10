CES 2019 охватила «экранная гигантомания»

Международная выставка потребительской электроники CES 2019 в Лас-Вегасе (и и TechnoDrive!) знакомят читателей с тенденциями наступившего года. И если на открытии шоу «звездой» стали наушники Sony с пространственным звуком (подробнее), то второй день экспозиции оказался посвящён мониторам для профессионалов и ценителей. В частности, компания LG Electronics анонсировала ультраширокий монитор с пропорциями экрана 32:9, а Samsung — смартфон Galaxy F со сгибающимся пополам дисплеем. Насколько востребованными окажутся представленные новинки, — и почему вендорам так нравятся громоздкие экраны, — попробовали разобраться эксперты TechnoDrive.

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Начнём с монитора LG 49WL95C, адресованного геймерам, программистам, веб-дизайнерам и другим специалистам, на столах которых «прижились» сразу два (или три) обычных дисплея. Теперь вместо них можно использовать одну 49-дюймовую панель с пропорциями 32:9 и разрешением 5120x1440 пикселей. По площади это полноценная замена двух стоящих рядом 27-дюймовых «широкоформатников» (16:9), только без неудобной рамки в середине экрана.



Для лучшего восприятия изображения корпус и экран LG49WL95C имеют вогнутую форму. Благодаря ей, не только минимизируются искажения, но и появляется возможность в полной мере использовать периферическое зрение.



По оценкам экспертов, стоимость концептуальной новинки LG на старте будет весьма высока. Так что позволить себе «панорамного гиганта», вероятно, смогут лишь состоятельные пользователи и щедрые работодатели. Однако, по мере выпуска аналогичных моделей другими брендами, ценник приблизится к среднему сегменту. Так что, спустя пару лет, ультраширокие мониторы вполне могут вытеснить нынешние конструкции из нескольких матриц.



Тем временем вопрос расширения экранов волнует и производителей смартфонов. Достигнув кульминации в «фаблетах», которые не влазят в обычный карман, вендоры не намерены останавливаться, — но ищут способы вернуться к приемлемым габаритам устройств. Одной из таких попыток стал представленный на CES 2019 смартфон-раскладушка Samsung Galaxy F. Особенностью которого оказался большой внутренний экран, сгибающийся пополам при закрытии устройства.



Примечательно, что первоначально презентацию Galaxy F южнокорейский гигант провёл в закрытом режиме «для узкого круга специалистов», — создав вокруг новинки ореол таинственности. Однако в дальнейшем представители компании достаточно подробно прокомментировали грядущий релиз.



В частности было заявлено о планах продать около миллиона таких смартфонов по цене от 1850 долларов (по текущему курсу ММВБ это 124 098 рублей). Причём в первые месяцы Samsung Galaxy F будет доступен лишь в Южной Корее, — что, вероятно, подогреет интерес к новинке у состоятельной аудитории. 오-오-오-오 오빤 강남스타일!*



«На первый взгляд, возможность иметь большой дисплей в компактном смартфоне выглядит довольно привлекательной, — комментирует эксперт TechnoDrive. — Однако наличие двух цветных экранов, внешнего и внутреннего, создаёт дополнительную нагрузку на батарею, а значит, производителю, вероятно, придётся использовать аккумулятор большой мощности (что приблизит вес устройства к "первопроходцам" сотовой связи).



С другой стороны, любителей фильмов такой экран вряд ли порадует, поскольку в новинке при раскрытии "расширяется" меньшая из сторон. Таким образом, пропорции экрана Galaxy F визуально приближаются к старым телевизионным 3:4. А значит, у большинства фильмов при полноэкранном просмотре просто появятся чёрные полосы сверху и снизу».



Комментарий издателя TechnoDrive Бориса Зубова



Со временем, пожалуй, на смену мониторам-гигантам придут качественные и доступные очки дополненной реальности. Если говорить о более продвинутых технологиях «с обратной связью прямо в мозг», то это могут быть нейроинтерфейсы (пруф), ведь они уже работают, в том числе, на уровне бионических глаз (ещё).



С другой стороны, настоящие профессионалы и состоятельные люди вовсе не стремятся подвергать испытаниям своё зрение (не говоря уже об инвазивном интерфейсе мозг-компьютер). Богачи почему-то носят обычные очки. Ещё один хороший ИТ-пример — Мишель Бейкер из Mozilla Foundation.



Возвращаясь к теме, резюмируем, что новые мониторы-гиганты будут востребованы узкой прослойкой профессиональных специалистов или геймеров, без вопросов.



Что касается смартфонов, то лучший смартфон — это планшет, если вам действительно нужно быстро работать с электронными таблицами, договорами, админить сайты и так далее. Ну а Samsung Galaxy F, возможно, купят те, кому нужны суперновинки по принципу ’must have’.



* — Gangnam Style