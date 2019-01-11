Нужны ли нам беспроводные СВЧ-зарядки будущего?..

Завершающаяся сегодня в Лас-Вегасе выставка CES 2019 познакомила гостей со множеством полезных и любопытных новинок. Однако некоторые из представленных устройств, несмотря на инновационность, вызывают не восхищение, а скорее смутное волнение. Например, беспроводная зарядка Energous WattUp, способная заряжать мобильные устройства на расстоянии до 1 метра. Несмотря на красочную презентацию и промо-сайт в зелёных тонах (вероятно, символизирующих безопасность), это устройство заставляет серьёзно задуматься о здоровье не только владельцев продвинутого прибора, но и соседей. И в данном случае речь идёт о людях, проживающих за стеной и невольно попадающих в зону действия «инновационной зарядки». Не менее волнующими выглядят и возможные перспективы беспроводной передачи электричества.

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Истории противостояния граждан и мобильных операторов, размещающих базовые станции на крышах жилых домов, периодически освещаются в СМИ и, как правило, заканчиваются капитуляцией «сотовиков». Однако, это не самый страшный враг людей, проявляющих повышенное внимание к своему здоровью. Во-первых, при переносе БС на соседний офисный центр жителям «протестующего дома» может достаться гораздо больше облучения из-за диаграммы направленности антенн (строго вниз они практически не излучают — ред.) А во-вторых мощность подобного излучения, как правило, не превышает 200 мВт.



(В Интернете можно найти и другие цифры. К примеру, упоминание о том, что максимальная выходная мощность выносного радиочастотного блока БС Huawei DBS 3900 составляет 40 Вт. В другом учебном примере рассматривают LTE-передатчики по 20 Вт, работающие в паре. Но совсем другое дело, когда такие устройства появятся в каждой семье, пусть и работающие на более низких частотах! — БЗ)



Действительно, вернёмся к бытовой электронике! Трендом последних лет стало возрождение идеи более чем полуторавековой давности — о передаче электричества без проводов.



В частности, девять лет назад на выставке CES 2010 китайская компания Haier представила полностью беспроводный LCD-телевизор, в том числе, получавший питание «по воздуху». К 2015 году американские учёные «довели до ума» технологию беспроводного питания устройств Power Over Wi-Fi (сокращённо PoWi-Fi). И вот теперь компания Energous на CES 2019 в Лас-Вегасе продемонстрировала «инновационную зарядку WattUp», способную подключаться в том числе к «умным» очкам Vuzix и слуховым аппаратам Delight. То есть к устройствам, расположенным на теле человека.



«Очевидно, что беспроводная зарядка широкого радиуса действия — это концепт, который будет активно развиваться производителями, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Не случайно на выставке CES 2019 компания Energous заявила о планах внедрения WattUp в смартфонах и ноутбуках уже в следующем году... Но интересы вендоров вряд ли ограничатся зарядкой хаотично разбросанных по комнате гаджетов. Пользователя приучают не отрываться от многочисленных гаджетов даже на время зарядки. А особенно эргономичные "улучшайзеры" со временем, вероятно, вообще не будет принято снимать (в документальном фильме "Люди-роботы" о подобном говорилось ещё 12 лет назад).



Таким образом, в будущем беспроводные зарядки могут окружать нас повсеместно, более того, люди будут стараться как можно чаще находиться в их поле действия, чтобы не утратить суперспособностей из-за внезапно разрядившегося "внутреннего или нательного гаджета"».



Но насколько безопасным будет такое постоянное воздействие мощных СВЧ-полей на человеческий организм?.. В отсутствии достоверных результатов экспериментов говорить об этом сложно. Однако некоторые факты из повседневной жизни уже сегодня заставляют нас задуматься. Например, массовое исчезновение тараканов из современных мегаполисов всё чаще связывают с негативным воздействием электромагнитных излучений. А ведь этот вид насекомых один из наиболее радиорезистентных. И, если ему стало некомфортно в таком окружении, что уж говорить о человеке!



Более того, если любители инноваций сегодня готовы добровольно облучаться «ради удобства», то другие люди оказываются «жертвами технологий». Например, если в соседней квартире, любимом магазине или маршрутке появится «дальнобойная зарядка», а в любимом кафе обычный интернет-роутер заменят на PoWi-Fi. И это только начало!.. Уже сегодня сотовые операторы проектируют сети 5G, а вендоры повсеместно готовятся к внедрению «Интернета вещей» (собирать и передавать информацию будут даже спортивные гири).



Так что беспроводная электроэнергия лишь дополнит общую картину «электромагнитного загрязнения». Уже в ближайшем будущем любой житель мегаполиса будет постоянно находиться в зоне СВЧ-полей разной степени интенсивности, — причём независимо от своего желания.



Впрочем, решение всё-таки есть!.. Вполне вероятно, что данная ситуация даст толчок развитию защитных технологий в материалах отделки помещений и одежде. Причём это будут не шуточные «шапочки из фольги», а высокотехнологичные материалы и покрытия, способные, если не полностью защитить человека от ЭМИ, то значительно снизить данное воздействие. И, хочется верить, что подобную «жизнь без излучений» в будущем смогут себе позволить не только состоятельные люди.



Комментарий издателя TechnoDrive Бориса Зубова



Данная публикация поднимает актуальнейший вопрос комфортного проживания в современных городах. Ведь к шумовому загрязнению и выхлопам миллионов автомобилей добавится рост электромагнитного излучения. Между тем, даже сравнительно безобидная линия электропередач с частотой всего 50 Гц имеет, по нормативам, охранную зону от 10 до 55 метров (источник).



Но есть и плюс: развитие технологий связи, в целом, сделало возможным комфортное проживание «классических городских жителей» за пределами многомиллионных населённых пунктов. Там очень свежий воздух и почти нет шума и ЭМИ! Зато есть трудности с подъездными дорогами и отоплением зимой.