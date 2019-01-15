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«Лучший связист Дона»: кого наградят в 2019 году?
Министерство информационных технологий и связи Ростовской области объявило сроки приёма документов на конкурс «Лучший связист Дона — 2019». По официальной информации, ходатайства от региональных организаций в области связи могут быть поданы с 25 января по 1 марта. А имена профессионалов, которые внесли значительный вклад в развитие телекоммуникаций на Дону, традиционно будут объявлены в канун Дня Радио (7 мая).
Напомним, что конкурс «Лучший связист Дона» стал доброй традицией для Ростовской области. Его проведение регламентируется постановлением регионального Правительства от 24 октября 2013 года № 649, — и способствует повышению престижности профессии связиста, а также поощрению работников, внесших значительный вклад в развитие отрасли связи.
Список документов, которые необходимы для представления кандидатур к награждению, размещён в приложении к постановлению Правительства РО и доступен по данной ссылке (PDF-файл).
Вручение нагрудных знаков «Лучший связист Дона» является инициативой главы Донского региона и призвано отметить достойный труд профессионалов, развивающих региональную отрасль связи. За прошедшие годы обладателями престижной награды стали порядка 100 ведущих специалистов — от опытных руководителей предприятий до почтальонов, инженеров и электромонтёров.
Номинация «Лучший связист Дона — 2019» станет шестой в истории данной премии и традиционно будет проходить в два этапа. На первом из них представленные кандидатуры будут внимательно рассмотрены членами экспертного совета, после чего заключения по каждому кандидату будут переданы губернатору Василию Голубеву. Объявление лауреатов престижной областной награды и вручение нагрудных знаков состоится в канун Дня Радио.
По официальным данным, получить подробную информацию о регламенте подаче ходатайств и прилагаемых к ним документов, организации области связи Ростовской области могут у секретаря комиссии Вероники Елисеевой по телефону (863) 240-56-68 или e-mail.
Комментарий издателя TechnoDrive Бориса Зубова
Несмотря на то, что сейчас видеокамеры «сами» распознают лица, а искусственные интеллекты «невозбранно» бороздят простоты Сети, за успешную работу ИКТ отвечают именно люди. И не важно, работают ли специалисты с телефонным аппаратом ТА-57 (макс. дальность связи, кстати, 170 км) — или администрируют дата-центры. Связь всегда будет!
Другое дело, что есть тренд к максимальному сокращению числа специалистов за счёт, в частности, развития средств телеметрии и аналитических программных продуктов, мониторящих состояние сетей.
Таким образом, возможно, связисты будущего не будут выезжать «в поля», а будут следить за работой дронов и других роботов* и программно-аппаратных систем (которые, в свою очередь, сами проследят за системами связи).
Что, разумеется, не отменит необходимости глубокого знания теории — хотя отраслевых экспертов станет намного меньше. Как и в других отраслях!
* Конечно, роботы сейчас — это дорого. Но может быть промежуточное решение, работники с низкой квалификацией, которым будет помогать дополненная реальность (визуальные подсказки «с базы»).
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Люди Ростова
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Одним из видов высокотехнологичной продукции России, востребованным на мировом рынке, является строительство АЭС. Сегодня такие проекты успешно реализуются корпорацией «Росатом» в Индии, Бангладеш и Турции. Причём к созданию новых электростанций привлекаются как специалисты с многолетним опытом, так и выпускники профильных ВУЗов. В частности, пятикурсник ВИТИ НИЯУ МИФИ Андрей Матюха,
обучающийся по специальности «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг», единственный из Ростовской области получил приглашение в студенческий стройотряд «Лотос». Который в ближайшее время отправится на одну из масштабных строек «Росатома» в Бангладеш — суперсовременную АЭС «Руппур».
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28 апреля «Ростелеком»
соединил с помощью видеоконференцсвязи (ВКС) ветеранов Великой Отечественной войны Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Почетные гости в студиях Ростова-на-Дону, Волгограда, Владикавказа, Краснодара, Ставрополя, Астрахани, Махачкалы, Нальчика, Черкесска и Майкопа смогли пообщаться в реальном времени, вспомнить боевую юность, поздравить друг друга с 9 мая, рассказать о планах на будущее.
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9 мая в Ростове и городах области пройдёт памятная акция «Бессмертный полк», приуроченная к празднованию Дня Победы. В этот день любой желающий может увековечить память о предках, защитивших свободу Отечества ценой собственной жизни. При этом отсканировать, увеличить и распечатать фотографии участников Великой Отечественной войны для шествия в «Бессмертном полку» можно совершенно бесплатно!.. Для этого достаточно до 9 мая обратиться в ближайший многофункциональный центр (МФЦ) любого из 55 муниципалитетов Ростовской области.
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8 февраля, в День российской науки, жюри регионального конкурса «УМНИК» объявило имена лучших молодых исследователей Ростовской области. В списке победителей, — получивших шанс реализовать свои проекты, — оказались студенты ведущих ВУЗов юга России. При этом направления исследований юных дончан касаются квантовой физики, робототехники, практических приложений VR и других передовых областей современной науки.
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Ещё информация !!! Люди Ростова
По сведениям TechnoDrive, 6 декабря 2017 года было подписано распоряжение о присвоении звания «Лучший инженер Дона
» ведущим специалистам Ростовской области. В список 2017 года вошли 11 человек, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Среди них начальник сектора отдела №1 НТЦ «Техноцентр» Института радиотехнических систем и управления ЮФУ Алексей Беляев
и главный технолог научно-производственного отдела ростовского НИИ радиосвязи Павел Графтио.
Также в числе лучших инженеров Дона отмечены инженеры авиационной техники и специалисты-практики из ведущих ВУЗов южной столицы.
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