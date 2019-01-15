«Лучший связист Дона»: кого наградят в 2019 году?

Министерство информационных технологий и связи Ростовской области объявило сроки приёма документов на конкурс «Лучший связист Дона — 2019». По официальной информации, ходатайства от региональных организаций в области связи могут быть поданы с 25 января по 1 марта. А имена профессионалов, которые внесли значительный вклад в развитие телекоммуникаций на Дону, традиционно будут объявлены в канун Дня Радио (7 мая).

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Напомним, что конкурс «Лучший связист Дона» стал доброй традицией для Ростовской области. Его проведение регламентируется постановлением регионального Правительства от 24 октября 2013 года № 649, — и способствует повышению престижности профессии связиста, а также поощрению работников, внесших значительный вклад в развитие отрасли связи.



Список документов, которые необходимы для представления кандидатур к награждению, размещён в приложении к постановлению Правительства РО и доступен по данной ссылке (PDF-файл).



Вручение нагрудных знаков «Лучший связист Дона» является инициативой главы Донского региона и призвано отметить достойный труд профессионалов, развивающих региональную отрасль связи. За прошедшие годы обладателями престижной награды стали порядка 100 ведущих специалистов — от опытных руководителей предприятий до почтальонов, инженеров и электромонтёров.



Номинация «Лучший связист Дона — 2019» станет шестой в истории данной премии и традиционно будет проходить в два этапа. На первом из них представленные кандидатуры будут внимательно рассмотрены членами экспертного совета, после чего заключения по каждому кандидату будут переданы губернатору Василию Голубеву. Объявление лауреатов престижной областной награды и вручение нагрудных знаков состоится в канун Дня Радио.



По официальным данным, получить подробную информацию о регламенте подаче ходатайств и прилагаемых к ним документов, организации области связи Ростовской области могут у секретаря комиссии Вероники Елисеевой по телефону (863) 240-56-68 или e-mail.



Комментарий издателя TechnoDrive Бориса Зубова



Несмотря на то, что сейчас видеокамеры «сами» распознают лица, а искусственные интеллекты «невозбранно» бороздят простоты Сети, за успешную работу ИКТ отвечают именно люди. И не важно, работают ли специалисты с телефонным аппаратом ТА-57 (макс. дальность связи, кстати, 170 км) — или администрируют дата-центры. Связь всегда будет!



Другое дело, что есть тренд к максимальному сокращению числа специалистов за счёт, в частности, развития средств телеметрии и аналитических программных продуктов, мониторящих состояние сетей.



Таким образом, возможно, связисты будущего не будут выезжать «в поля», а будут следить за работой дронов и других роботов* и программно-аппаратных систем (которые, в свою очередь, сами проследят за системами связи).



Что, разумеется, не отменит необходимости глубокого знания теории — хотя отраслевых экспертов станет намного меньше. Как и в других отраслях!



* Конечно, роботы сейчас — это дорого. Но может быть промежуточное решение, работники с низкой квалификацией, которым будет помогать дополненная реальность (визуальные подсказки «с базы»).