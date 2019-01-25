«Чудо-антенна» для бесплатного ТВ оказалась фейком

Грядущее отключение аналогового ТВ стало важной новостью не только для миллионов телезрителей, но и для мошенников. В арсенале преступников, — помимо «лечебных приборов от всех болезней», «таблеток для быстрого похудения» и прочих «магнитных стелек», — довольно быстро появились «универсальные антенны для приёма сотен каналов цифрового телевидения». При этом под видом высокотехнологичных новинок жулики распространяют дешёвые приспособления по цене в 4-5 раз выше среднерыночной. О том, как избежать обмана и смотреть мультиплексы РТРС действительно бесплатно, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Мошенничество с антеннами для цифрового ТВ — не первое, с которым приходится сталкиваться сотрудникам РТРС. На официальном сайте телерадиосети сообщается также о недобросовестных инсталляторах, расклеивающих в подъездах сомнительные объявления. А тем временем злоумышленники из Интернета пытаются продать гражданам дешёвые антенны по цене комплектов спутникового ТВ.



Кстати, зачастую даже беглый анализ липовых «промо-сайтов» способен выявить подвох. Например, доменное имя сайта, созвучное с официальным, — смотрицифру.рф, — явно регистрировал человек, прогуливавший в первом классе уроки русского языка (либо тайпсквоттер (подробнее), либо рассчитывающий на таких же неграмотных людей).



Впрочем, возможен и третий вариант — когда русский язык не является для мошенника родным. Ведь даже малограмотный россиянин вряд ли напишет в рекламном тексте бессмысленное предложение «Прокатитесь по телевизору "Свободный путь", ваш путь к бесплатному телевизору» (похоже на автоматический перевод местного объявления в китайском интернет-магазине — БЗ).



На фоне которого меркнет предложение «иметь бесплатную телевизионную радиостанцию» и множество других сомнительных оборотов из описания «чудо-антенны».



Помимо этого для эмоционального воздействия на пользователя злоумышленники используют целый ряд проверенных приёмов — «50% скидка по акции» с таймером, отсчитывающим последние часы распродажи (и обнуляющимся ежедневно!), восторженные отзывы «покупателей», возможность оплатить покупку на почте при получении и так далее.



«Здесь налицо обман потребителей на волне усиливающегося спроса на приёмное оборудование в преддверии отключения аналогового вещания, — комментирует ситуацию первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук. — Мы готовы защищать интересы предприятия и зрителей и обратимся в управления Роспотребнадзора и Федеральной антимонопольной службы.



Однако и телезрителям необходимо проявлять осмотрительность. Телезрители должны помнить, что вне зависимости от содержания подобных предложений и объявлений, службы и филиалы РТРС не занимаются продажей приёмного оборудования, не оказывают возмездных услуг по его подключению и настройке и не несут ответственности за качество услуг сторонних организаций по подключению домохозяйств к цифровому эфирному телевидению».



И ещё один важный факт напоследок — переход на цифровое эфирное ТВ, как правило, не требует замены антенны!.. Если речь не идёт об очень старых (30 лет и более) вертикальных конструкциях на крышах домов. Как правило, большинство телевизионных антенн, — включая комнатные, — всеволновые либо дециметрового диапазона. А значит, их достаточно переориентировать в сторону ретранслятора цифрового ТВ.



Единственный вопрос, который может возникнуть при миграции «на цифру» — нужна ли для просмотра мультиплексов РТРС отдельная приставка (или встроенный усилитель сигнала, проще говоря, когда антенна подключается в электрическую розетку).



Как проверить это — и, при небходимости, получить приставку бесплатно, — читайте по ссылке выше.



Что же касается настройки каналов, то эта задача по силу практически любому зрителю (либо придётся звать на помощь того, кто уже делал это на своём телевизоре).



Помочь в переходе на цифровое телевидение поможет и смартфон, на который можно загрузить бесплатное приложение «Телегид».



Переход на цифровое эфирное ТВ, комментарий издателя TechnoDrive Бориса Зубова



Ситуация с переходом на цифровое телевидение напомнила случай, когда в салон сотовой связи пришёл мужчина предпенсионного возраста и попросил поставить ему WhatsApp. Продавцы ответили, что это платная услуга, которая обойдётся в 190 рублей.



Я взглянул на его экран и сказал: «Смотрите, вы же умеете пользоваться Гуглом, следовательно, можете найти инструкцию по установке и сделать всё самому». На что получил ответ: «Теперь я знаю цены везде, и поставлю там, где дешевле!»



Так и здесь, возможны различные подходы к установке цифрового эфирного ТВ, было бы желание.



Главное, не действовать слишком импульсивно и не верить в чудеса, когда предлагают принять 300 каналов (откуда?!) на кусочек провода, размещённый в маленьком пластмассовом футляре.



Ведь подобные задачи, — надёжный приём сотен телеканалов, — решают либо операторы фиксированной связи («Ростелеком»), либо спутниковые антенны достаточного диаметра (опять же, по подписке).



А для бесплатного цифрового телевидения сейчас предел — 20 популярных российских телеканалов с недорогим оборудованием, чего вполне хватает зрителям, как показывает практика.



Учитывая, что российские студии снимают не только оригинальный контент, но и делают римейки культовых зарубежных сериалов (Broen, Äkta människor и не только).