«Гиги за шаги»: срок действия неограничен

В разгар новогодних праздников многие позволяют себе лишнего в еде, — что повышает актуальность занятий спортом для сохранения формы. При этом самым доступным и весьма эффективным упражнением является ходьба. Ей можно заниматься вне спортзала и практически в любое время. Причём абонентам «Билайна» перемещение пешком по городу приносит не только заряд бодрости, но и бонусы по акции «Гиги за шаги». Напомним, что в рамках новогоднего предложения владельцам смартфонов предоставляется 100 Мб мобильного Интернета ежедневно при условии совершения 10 000 и более шагов. И эта акция оказалась настолько популярной, что оператор решил сделать её бессрочной.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

В среднем по статистике длина шага мужчины при ходьбе средним темпом составляет 79 см, а у представительниц прекрасного пола — 66 см. Таким образом, для получения 100 Мб ежедневно участникам акции «Гиги за шаги» необходимо каждый день проходить порядка 7-8 километров. По подсчётам «Билайна», на это пользователям потребуется примерно полтора часа. При этом стоит учитывать и ещё один важный факт — при увеличении темпа длина шага увеличивается, а при замедлении — сокращается.



Таким образом, например, на обледеневших улицах Ростова, перемещение пешком способно занять гораздо больше времени и набрать положенные 10 000 шагов будет не так уж просто. Впрочем, при экстремальной погоде подобные упражнения лучше отложить, — так как вместо пользы для здоровья они могут нанести ему значительный вид в виде травм. Либо, как вариант, — копить бонусы за ходьбу по офисным зданиям или на беговой дорожке в фитнес-клубе.



В последнем случае отсутствие фактического перемещения — не проблема, поскольку «Билайн» считает шаги не по GPS. Точнее, сам он не считает их вообще. Для начисления бонусов по акции «Гиги за шаги» используются данные мобильных приложений «Здоровье» (Health Kit) для iOS и Google Fit. Соответствующий софт обязательно должен быть установлен на гаджетах участников акции — и для него должна быть настроена передача данных в мобильное приложение «Билайн».



Помимо этого, абонентам, желающим менять шаги на гигабайты, нужно обратить внимание на тариф. Поскольку акция действует для ограниченного количества тарифных планов, — среди которых «ВСЁмоё!», «Всё в одном» и ряд архивных предложений.



Подробнее узнать о фитнес-акции «Билайна», ставшей постоянной, можно на промо-сайте «Гиги за шаги», либо в call-центре оператора.



И ещё одна важная рекомендация напоследок — увлечённо набирая «шаги» на улицах города, не забывайте смотреть по сторонам. Даже если вы идёте по пешеходным улицам!.. Ведь велосипедисты и небольшие, но тяжёлые скутеры встречаются здесь даже в зимние месяцы, не говоря о тёплом времени года, когда к списку источников повышенной опасности добавляются владельцы сигвеев и роликовых коньков.