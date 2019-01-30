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«Гиги за шаги»: срок действия неограничен
В разгар новогодних праздников многие позволяют себе лишнего в еде, — что повышает актуальность занятий спортом для сохранения формы. При этом самым доступным и весьма эффективным упражнением является ходьба. Ей можно заниматься вне спортзала и практически в любое время. Причём абонентам «Билайна» перемещение пешком по городу приносит не только заряд бодрости, но и бонусы по акции «Гиги за шаги». Напомним, что в рамках новогоднего предложения владельцам смартфонов предоставляется 100 Мб мобильного Интернета ежедневно при условии совершения 10 000 и более шагов. И эта акция оказалась настолько популярной, что оператор решил сделать её бессрочной.
В среднем по статистике длина шага мужчины при ходьбе средним темпом составляет 79 см, а у представительниц прекрасного пола — 66 см. Таким образом, для получения 100 Мб ежедневно участникам акции «Гиги за шаги» необходимо каждый день проходить порядка 7-8 километров. По подсчётам «Билайна», на это пользователям потребуется примерно полтора часа. При этом стоит учитывать и ещё один важный факт — при увеличении темпа длина шага увеличивается, а при замедлении — сокращается.
Таким образом, например, на обледеневших улицах Ростова, перемещение пешком способно занять гораздо больше времени и набрать положенные 10 000 шагов будет не так уж просто. Впрочем, при экстремальной погоде подобные упражнения лучше отложить, — так как вместо пользы для здоровья они могут нанести ему значительный вид в виде травм. Либо, как вариант, — копить бонусы за ходьбу по офисным зданиям или на беговой дорожке в фитнес-клубе.
В последнем случае отсутствие фактического перемещения — не проблема, поскольку «Билайн» считает шаги не по GPS. Точнее, сам он не считает их вообще. Для начисления бонусов по акции «Гиги за шаги» используются данные мобильных приложений «Здоровье» (Health Kit) для iOS и Google Fit. Соответствующий софт обязательно должен быть установлен на гаджетах участников акции — и для него должна быть настроена передача данных в мобильное приложение «Билайн».
Помимо этого, абонентам, желающим менять шаги на гигабайты, нужно обратить внимание на тариф. Поскольку акция действует для ограниченного количества тарифных планов, — среди которых «ВСЁмоё!», «Всё в одном» и ряд архивных предложений.
Подробнее узнать о фитнес-акции «Билайна», ставшей постоянной, можно на промо-сайте «Гиги за шаги», либо в call-центре оператора.
И ещё одна важная рекомендация напоследок — увлечённо набирая «шаги» на улицах города, не забывайте смотреть по сторонам. Даже если вы идёте по пешеходным улицам!.. Ведь велосипедисты и небольшие, но тяжёлые скутеры встречаются здесь даже в зимние месяцы, не говоря о тёплом времени года, когда к списку источников повышенной опасности добавляются владельцы сигвеев и роликовых коньков.
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4G в Ростове
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций продолжает подводить итоги минувшего года. И, вслед за антирейтингом
«серых» SIM-карт, публикует статистику нарушений при эксплуатации базовых станций
сотовыми операторами. По официальным данным Роскомнадзора
, за отчётный период компании «большой четвёрки» стали более дисциплинированными, допустив почти на 400 правонарушений меньше, чем в 2017 году. Однако их количество по-прежнему достаточно велико — более 17400 зафиксированных фактов. При этом, — как и с незарегистрированными «симками», — на первом месте в сомнительном чарте оказался «Билайн», на сети которого специалисты Роскомнадзора зафиксировали 6243 нарушения.
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Роскомнадзор подвёл итоги проверок публичных хот-спотов Wi-Fi
в 2018 году. Основное внимание в ходе мониторинга уделялось обязательной идентификации пользователей в соответствии с российским законодательством. И, по официальным данным, число правонарушений в данной сфере сократилось вдвое — с 6,26% до 3,13%, — несмотря на увеличившееся количество проверок. Эксперты TechnoDrive связывают этот позитивный тренд с распространением услуг крупных интернет-провайдеров, расширяющих собственные публичные зоны Wi-Fi — и предлагающих владельцам бизнеса хот-споты с авторизацией «под ключ».
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Национальный оператор «Ростелеком
» совместно с Ericsson снова дали старт уникальному конкурсу региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее».
В этом году престижное состязание будет проходить уже в восьмой раз, объединяя лучших представителей СМИ и блогеров, пишущих о новых технологиях. При этом центральными темами состязания станут возможности 5G — и биометрические технологии, активно развиваемые «Ростелекомом». А победители конкурса 2019 года смогут посетить штаб-квартиру Ericsson и побеседовать с топ-менеджерами о впечатляющих перспективах мирового ИТ-рынка.
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Роскомнадзор
совместно с МВД продолжает борьбу с незаконной реализацией SIM-карт в России. По официальной информации, за минувший год количество таких преступлений сократилось на 27% — со 106 500 «серых симок» до 83 700 штук. При этом количество проверок по выявлению нарушителей, наоборот, выросло на треть. Таким образом, можно констатировать более внимательное отношение сотовых операторов к работе со своими дилерами. Однако не у всех компаний это получается достаточно эффективно. В частности, SIM-карты «Билайн» без паспорта
остаются самым популярным товаром на «сером рынке» с почти двукратным отрывом от ближайшего конкурента.
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Ещё информация !!! 4G в Ростове
Аналитическое агентство TMT Consulting провело исследование рынка сотовой связи России с учётом MVNO
(виртуальных мобильных операторов). И результаты оказались интересными! Ведь на фоне практически неизменной абонентской базы, сегмент MVNO вырос на 18% — до 6,7 млн человек по итогам третьего полугодия 2018 года. А до новогодних праздников прогнозируется подключение 7-миллионного пользователя MVNO. Ещё более динамично в виртуальные мобильные сети переходит бизнес
— здесь, по оценкам экспертов, ожидается годовой прирост на 23%. Причём лидеры MVNO-рынка в ближайшие годы сохранят и укрепят свои позиции в данном сегменте.
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