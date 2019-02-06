IoT на практике: «Умные счётчики могут окупиться за 2 месяца»

Сфера ЖКХ, пожалуй, одна из самых сложных в плане автоматизации. И дело не только в технологиях, ведь суперсовременный автомобиль генерит не меньший трафик, чем многоэтажка. В ЖКХ слишком много не всегда добросовестных игроков — от собственников квартир, лукавящих с показаниями счётчиков — до председателей и управляющих компаний. Добавьте сюда крупные и средние предприятия: ресурсоснабжающие организации, некоммерческие фонды, независимых подрядчиков, сертифицирующие органы — и получите пёстрый пейзаж, где относятся к контролю по-разному! О том, как IoT в сфере ЖКХ реально работает на практике, и почему это выгодно честным поставщикам и потребителям, рассказал соучредитель компании «Диалог-Телеметрия» Евгений Галалу в беседе с TechnoDrive.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Сразу отметим, что подход к этой проблеме у профессиональных связистов — очень прагматичный и эффективный, исключающий «витание в облаках ради самих облаков».



Ведь «Диалог-Телеметрия» уже сейчас собирает показания счётчиков воды, электричества и газа по радиоканалу. Примечательно, что на частоте 868 МГц сигналы от импульсных модемов могут быть приняты на расстояние 5-10 км. Это означает, что можно обслуживать не только многоэтажки в городе, но и небольшие садовые товарищества за его пределами.



«Собственная радиосеть для сбора показаний является важным преимуществом системы, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Это гораздо выгоднее, чем использовать каналы сотовых операторов, оснащая счётчики и модемы SIM-картами, — которые не только увеличивают накладные расходы на передачу данных, но и могут внезапно "подписаться" на платные рассылки (уже известны случаи, когда дачные ворота заинтересовались фитнесом, а онлайн-касса самостоятельно выбрала курсы игры на гитаре).



Помимо этого, собственная радиосеть позволяет развивать систему независимо от наличия сотового покрытия. А значит, сервисы компании "Диалог-Телеметрия" могут быть развёрнуты как в мегаполисах, так и в коттеджных посёлках».



Вполне предсказуемо, что данные технологии снижают воровство, а последнее, в свою очередь, служит одной из причин роста тарифов. Таким образом, законопослушные граждане платят меньше, а «самые умные» — больше, чем платили раньше (зато в полном соответствии с количеством потреблённых ими услуг).



От управляющих компаний, соответственно, больше не требуется проводить рейды и охотиться за должниками (оправдывая ими, иногда, собственные задержки платежей), а можно заняться насущными вопросами обслуживания жилищного фонда.



Ну а что на практике? Как быстро окупается система? Цитируем Евгения Галалу: «Чем хуже была ситуация до внедрения, тем быстрее возвращаются инвестиции. К примеру, в одном ТСЖ с закрытой системой снабжения горячей водой цена куба горячей воды определялась как сумма потреблённого тепла, делённая на количество потреблённой горячей воды (по данным, которые подали жильцы). Так вот, цена куба горячей воды доходила до 620 рублей. Поставили счётчики с дистанционным снятием показаний. И цена кубометра упала до 140 рублей (из-за использования реальных данных). Если квартира потребляла 10 кубометров и честно платила — то экономия составляет 4800 рублей в месяц. Цена счётчика — 2000 рублей. В этом ТСЖ по 4 счётчика в квартире. То есть окупаемость — менее двух месяцев только по горячей воде. Если расход был меньше, конечно, расходы покрываются дольше. Но в любом случае это будет выгодно».



Что же касается недобросовестных «управляек», то, по словам г-на Галалу, за высокими технологиями они не гонятся. Это интересный момент, ведь получается, что наличие интеллектуальных счётчиков в квартирах может служить, — особенно во вторичном фонде, — довольно чётким индикатором того, насколько комфортно и выгодно жить в данной многоэтажке.



Комментарий издателя TechnoDrive Бориса Зубова



В ситуации с ЖКХ, наверное, только ИКТ способны сотворить чудо. Проще говоря, эта отрасль может стать прозрачной! Но возможно ли это на практике? А почему нет? Ведь через эту процедуру уже проходят, как минимум, розничная торговля, банковская сфера, медицина и транспорт.