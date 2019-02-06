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IoT на практике: «Умные счётчики могут окупиться за 2 месяца»
Сфера ЖКХ, пожалуй, одна из самых сложных в плане автоматизации. И дело не только в технологиях, ведь суперсовременный автомобиль генерит не меньший трафик, чем многоэтажка. В ЖКХ слишком много не всегда добросовестных игроков — от собственников квартир, лукавящих с показаниями счётчиков — до председателей и управляющих компаний. Добавьте сюда крупные и средние предприятия: ресурсоснабжающие организации, некоммерческие фонды, независимых подрядчиков, сертифицирующие органы — и получите пёстрый пейзаж, где относятся к контролю по-разному! О том, как IoT в сфере ЖКХ реально работает на практике, и почему это выгодно честным поставщикам и потребителям, рассказал соучредитель компании «Диалог-Телеметрия» Евгений Галалу в беседе с TechnoDrive.
Сразу отметим, что подход к этой проблеме у профессиональных связистов — очень прагматичный и эффективный, исключающий «витание в облаках ради самих облаков».
Ведь «Диалог-Телеметрия» уже сейчас собирает показания счётчиков воды, электричества и газа по радиоканалу. Примечательно, что на частоте 868 МГц сигналы от импульсных модемов могут быть приняты на расстояние 5-10 км. Это означает, что можно обслуживать не только многоэтажки в городе, но и небольшие садовые товарищества за его пределами.
«Собственная радиосеть для сбора показаний является важным преимуществом системы, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Это гораздо выгоднее, чем использовать каналы сотовых операторов, оснащая счётчики и модемы SIM-картами, — которые не только увеличивают накладные расходы на передачу данных, но и могут внезапно "подписаться" на платные рассылки (уже известны случаи, когда дачные ворота заинтересовались фитнесом, а онлайн-касса самостоятельно выбрала курсы игры на гитаре).
Помимо этого, собственная радиосеть позволяет развивать систему независимо от наличия сотового покрытия. А значит, сервисы компании "Диалог-Телеметрия" могут быть развёрнуты как в мегаполисах, так и в коттеджных посёлках».
Вполне предсказуемо, что данные технологии снижают воровство, а последнее, в свою очередь, служит одной из причин роста тарифов. Таким образом, законопослушные граждане платят меньше, а «самые умные» — больше, чем платили раньше (зато в полном соответствии с количеством потреблённых ими услуг).
От управляющих компаний, соответственно, больше не требуется проводить рейды и охотиться за должниками (оправдывая ими, иногда, собственные задержки платежей), а можно заняться насущными вопросами обслуживания жилищного фонда.
Ну а что на практике? Как быстро окупается система? Цитируем Евгения Галалу: «Чем хуже была ситуация до внедрения, тем быстрее возвращаются инвестиции. К примеру, в одном ТСЖ с закрытой системой снабжения горячей водой цена куба горячей воды определялась как сумма потреблённого тепла, делённая на количество потреблённой горячей воды (по данным, которые подали жильцы). Так вот, цена куба горячей воды доходила до 620 рублей. Поставили счётчики с дистанционным снятием показаний. И цена кубометра упала до 140 рублей (из-за использования реальных данных). Если квартира потребляла 10 кубометров и честно платила — то экономия составляет 4800 рублей в месяц. Цена счётчика — 2000 рублей. В этом ТСЖ по 4 счётчика в квартире. То есть окупаемость — менее двух месяцев только по горячей воде. Если расход был меньше, конечно, расходы покрываются дольше. Но в любом случае это будет выгодно».
Что же касается недобросовестных «управляек», то, по словам г-на Галалу, за высокими технологиями они не гонятся. Это интересный момент, ведь получается, что наличие интеллектуальных счётчиков в квартирах может служить, — особенно во вторичном фонде, — довольно чётким индикатором того, насколько комфортно и выгодно жить в данной многоэтажке.
Комментарий издателя TechnoDrive Бориса Зубова
В ситуации с ЖКХ, наверное, только ИКТ способны сотворить чудо. Проще говоря, эта отрасль может стать прозрачной! Но возможно ли это на практике? А почему нет? Ведь через эту процедуру уже проходят, как минимум, розничная торговля, банковская сфера, медицина и транспорт.
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Анализ и прогнозы TD: новейшие технологии
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Об этом заявил вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков на открытом заседании «Клуба директоров по науке и инновациям». Помимо этого, в стратегию цифровой трансформации «Ростелекома» вошли кибербезопасность, анализ больших данных, искусственный интеллект и отраслевая цифровизация. И это лишь некоторые из перспективных направлений, по которым «Ростелеком» ожидает удвоение выручки в течение следующих 5 лет.
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» Ростовской области, родина (или место учёбы) программистов
, обогнавших знаменитых кодеров из Бангалора по уровню доходов. А ещё — место изобретения оригинальных беспилотников
, детских ИТ-конструкторов
, площадка для производства
ветрооборудования и так далее. Помочь развить этот потенциал, — и сформировать в Таганроге полноценный ИТ-кластер, — могут и журналисты, обращающие внимание инвесторов и чиновников на многочисленные достижения горожан. Именно такая публикация Ксении Золотарёвой была отмечена особым призом компании «Ростелеком
».
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, способная заряжать мобильные устройства на расстоянии до 1 метра. Несмотря на красочную презентацию и промо-сайт в зелёных тонах (вероятно, символизирующих безопасность),
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Насколько востребованными окажутся представленные новинки, — и почему вендорам так нравятся громоздкие экраны, — попробовали разобраться эксперты TechnoDrive.
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в Лас-Вегасе, где гиганты индустрии и молодые стартапы представляют свои самые яркие инновации. Одной из таких разработок стала технология 360 Reality Audio от компании Sony, создающая в наушниках виртуальное звуковое поле, окружающее слушателя во всех плоскостях
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