В ДГТУ открылся новый корпус «Наука»

На минувшей неделе в ДГТУ состоялась презентация нового корпуса «Наука», оснащённого высокотехнологичным оборудованием. Здесь на площади более 1500 квадратных метров расположились производственные мощности инновационного предприятия ООО «Энсет», учебные классы и офисные помещения. По замыслу создателей, подобное соседство обеспечит студентам ДГТУ более тесное знакомство с передовыми технологиями, востребованными российскими и зарубежными предприятиями. В то время, как инновационное предприятие сможет привлекать учащихся к решению текущих задач в рамках производственной практики и выполнения лабораторных работ по учебной программе.

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По информации TechnoDrive, на сегодняшний день в корпусе «Наука» ДГТУ размещены 22 высокотехнологичных станка малого инновационного предприятия «Энсет». Продукция которого поставляется ведущим российским предприятиям — заводам «Роствертол», «Ростсельмаш», НЭВЗ, «Силовые машины», «КАМАЗ», «УАЗ», «Севкавэлектроремонт», — а также за рубеж.



Сотрудниками ООО «Энсет» являются более тридцати специалистов, среди которых — доктора и кандидаты технических наук, магистранты и аспиранты ДГТУ. Подобный симбиоз учёных и специалистов-практиков позволяет предприятию разрабатывать востребованные приборы, в том числе поставляемые в Евросоюз. В частности, по зарубежным контрактам общая сумма поставок малого предприятия уже превысила 200 тысяч долларов.



Адрес новой площадки ДГТУ: Ростов-на-Дону, ул. Шаповалова, 2, корпус «Наука»



Открытие нового корпуса «Наука» призвано сделать деятельность компании «Энсет» ещё более эффективной!



«ДГТУ в первую очередь даёт возможность молодёжи применить полученные знания на практике, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов, курирующий вопросы промышленности, энергетики и транспорта. — Студенты получают здесь знания, которые в будущем пригодятся им на производстве».



Напомним, что ДГТУ предоставляет возможность поработать на высокотехнологичном оборудовании не только своим сотрудникам и студентам. В рамках проекта «GARAЖ» университет предлагает всем желающим около 40 стационарных рабочих зон в сферах робототехники, радиоэлектроники, фрезерования, плазменной резки и так далее.



Для многих предприятий и начинающих бизнесменов — это отличная возможность создавать высокотехнологичную продукцию малыми партиями, без инвестиций в дорогостоящее оборудование. А если речь идёт о единичных прототипах, их можно тестировать, предлагая потребителям, для сбора и анализа ценнейшего фидбека.