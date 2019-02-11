|
В ДГТУ открылся новый корпус «Наука»
На минувшей неделе в ДГТУ состоялась презентация нового корпуса «Наука», оснащённого высокотехнологичным оборудованием. Здесь на площади более 1500 квадратных метров расположились производственные мощности инновационного предприятия ООО «Энсет», учебные классы и офисные помещения. По замыслу создателей, подобное соседство обеспечит студентам ДГТУ более тесное знакомство с передовыми технологиями, востребованными российскими и зарубежными предприятиями. В то время, как инновационное предприятие сможет привлекать учащихся к решению текущих задач в рамках производственной практики и выполнения лабораторных работ по учебной программе.
По информации TechnoDrive, на сегодняшний день в корпусе «Наука» ДГТУ размещены 22 высокотехнологичных станка малого инновационного предприятия «Энсет». Продукция которого поставляется ведущим российским предприятиям — заводам «Роствертол», «Ростсельмаш», НЭВЗ, «Силовые машины», «КАМАЗ», «УАЗ», «Севкавэлектроремонт», — а также за рубеж.
Сотрудниками ООО «Энсет» являются более тридцати специалистов, среди которых — доктора и кандидаты технических наук, магистранты и аспиранты ДГТУ. Подобный симбиоз учёных и специалистов-практиков позволяет предприятию разрабатывать востребованные приборы, в том числе поставляемые в Евросоюз. В частности, по зарубежным контрактам общая сумма поставок малого предприятия уже превысила 200 тысяч долларов.
Адрес новой площадки ДГТУ: Ростов-на-Дону, ул. Шаповалова, 2, корпус «Наука»
Открытие нового корпуса «Наука» призвано сделать деятельность компании «Энсет» ещё более эффективной!
«ДГТУ в первую очередь даёт возможность молодёжи применить полученные знания на практике, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов, курирующий вопросы промышленности, энергетики и транспорта. — Студенты получают здесь знания, которые в будущем пригодятся им на производстве».
Напомним, что ДГТУ предоставляет возможность поработать на высокотехнологичном оборудовании не только своим сотрудникам и студентам. В рамках проекта «GARAЖ» университет предлагает всем желающим около 40 стационарных рабочих зон в сферах робототехники, радиоэлектроники, фрезерования, плазменной резки и так далее.
Для многих предприятий и начинающих бизнесменов — это отличная возможность создавать высокотехнологичную продукцию малыми партиями, без инвестиций в дорогостоящее оборудование. А если речь идёт о единичных прототипах, их можно тестировать, предлагая потребителям, для сбора и анализа ценнейшего фидбека.
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|
|
|
|
|
|
Анализ и прогнозы TD: новейшие технологии
|
|
|
Приоритетными направлениями развития ПАО «Ростелеком»
на ближайшие годы станут умные города, услуги дата-центров, облачные сервисы, — а также индустриальный Интернет и цифровое государство.
Об этом заявил вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков на открытом заседании «Клуба директоров по науке и инновациям». Помимо этого, в стратегию цифровой трансформации «Ростелекома» вошли кибербезопасность, анализ больших данных, искусственный интеллект и отраслевая цифровизация. И это лишь некоторые из перспективных направлений, по которым «Ростелеком» ожидает удвоение выручки в течение следующих 5 лет.
подробнее
Сфера ЖКХ,
пожалуй, одна из самых сложных в плане автоматизации. И дело не только в технологиях, ведь суперсовременный автомобиль генерит не меньший трафик, чем многоэтажка. В ЖКХ слишком много не всегда добросовестных игроков — от собственников квартир, лукавящих с показаниями счётчиков — до председателей и управляющих компаний. Добавьте сюда крупные и средние предприятия: ресурсоснабжающие организации, некоммерческие фонды, независимых подрядчиков, сертифицирующие органы — и получите пёстрый пейзаж, где относятся к контролю по-разному! О том, как IoT в сфере ЖКХ реально работает на практике, и почему это выгодно честным поставщикам и потребителям, рассказал соучредитель компании «Диалог-Телеметрия
» Евгений Галалу
в беседе с TechnoDrive.
подробнее
IT-потенциал Таганрога колоссален!.. Это первый «умный город
» Ростовской области, родина (или место учёбы) программистов
, обогнавших знаменитых кодеров из Бангалора по уровню доходов. А ещё — место изобретения оригинальных беспилотников
, детских ИТ-конструкторов
, площадка для производства
ветрооборудования и так далее. Помочь развить этот потенциал, — и сформировать в Таганроге полноценный ИТ-кластер, — могут и журналисты, обращающие внимание инвесторов и чиновников на многочисленные достижения горожан. Именно такая публикация Ксении Золотарёвой была отмечена особым призом компании «Ростелеком
».
подробнее
Завершающаяся сегодня в Лас-Вегасе выставка CES 2019
познакомила гостей со множеством полезных
и любопытных
новинок. Однако некоторые из представленных устройств, несмотря на инновационность, вызывают не восхищение, а скорее смутное волнение. Например, беспроводная зарядка Energous WattUp
, способная заряжать мобильные устройства на расстоянии до 1 метра. Несмотря на красочную презентацию и промо-сайт в зелёных тонах (вероятно, символизирующих безопасность),
это устройство заставляет серьёзно задуматься о здоровье не только владельцев продвинутого прибора, но и соседей. И в данном случае речь идёт о людях, проживающих за стеной и невольно попадающих в зону действия «инновационной зарядки». Не менее волнующими выглядят и возможные перспективы беспроводной передачи электричества.
подробнее
Ещё информация !!! Анализ и прогнозы TD: новейшие технологии
Международная выставка потребительской электроники CES 2019
в Лас-Вегасе (и и TechnoDrive!) знакомят читателей с тенденциями наступившего года. И если на открытии шоу «звездой» стали наушники Sony с пространственным звуком (подробнее
), то второй день экспозиции оказался посвящён мониторам для профессионалов и ценителей. В частности, компания LG Electronics анонсировала ультраширокий монитор
с пропорциями экрана 32:9, а Samsung — смартфон Galaxy F со сгибающимся пополам дисплеем.
Насколько востребованными окажутся представленные новинки, — и почему вендорам так нравятся громоздкие экраны, — попробовали разобраться эксперты TechnoDrive.
подробнее
|
|
|
|
|