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Английский без репититора: рекомендации экспертов!
В современном мире владение иностранными языками открывает блестящие перспективы. Особенно, если речь идёт об английском языке, ставшим стандартом международного общения для учёных, «айтишников» и множества других специалистов (про путунхуа, хинди и испанский скромно умалчиваем). К сожалению, роль качественной лингвистической подготовки многие россияне понимают лишь с годами, когда школьное образование далеко позади, — а на репетиторов, как минимум, не хватает времени. И здесь на помощь приходят мобильные приложения для изучения английского языка «с нуля». Но какое из них взять за основу?.. Ответ на этот вопрос нашли специалисты Роскачества, исследовавшие 22 популярных программы из магазинов приложений App Store и Google Play. Рейтинг лучшего «софта» в данной области сегодня представляет TechnoDrive!
По данным Роскачества, испытания мобильных приложений проводились по 52 критериям. Каждый из них, в зависимости от важности, получил определённый «вес» влияния на итоговый балл, — что позволило сформировать максимально объективную оценку.
Одна из самых важных потребительских характеристик любого мобильного приложения — функциональные возможности. По этому критерию эксперты оценивали вариативность формата обучения, наличие функции предзагрузки контента, теста на определение уровня знаний, правил языка, словаря, возможности выбора тем обучения и диалога с экспертом (преподавателем). Особое внимание уделялось мотивационной составляющей мобильных приложений в виде виртуальных достижений, статистики и прочего. Наиболее функциональными в этом плане стали приложения Simpler (4,43 балла из 5,0), Busuu (4,04 балла) и Mondly (4,00 балла)
Эксперты Роскачества также оценили производительность и надёжность мобильных приложений по изучению английского языка, удобство пользования, информативность и достоверность сведений, размещённых разработчиками в App Store и Google Play. Особое внимание уделялось безопасности исследуемых продуктов.
В рамках исследования небезопасных приложений выявлено не было, однако была замечена уязвимость у Simpler для платформы Android: приложение передаёт логин и пароль в незашифрованном виде, которые может перехватить злоумышленник при подключении пользователя к Wi-Fi сети, замаскированной под публичную.
Активное согласие на обработку и хранение персональных данных запрашивают только LinguaLeo для iOS, Busuu для обеих платформ и LingoDeer для Android (вообще-то он учит языкам ЮВА, а не английскому), что является отличной практикой для разработчиков и выгодно выделяет эти приложения.
Если же говорить о суммартном рейтинге, то лучшими приложениями для изучения английского языка «с нуля» Роскачество назвало Simpler, Busuu, Puzzle English для iOS и Busuu, LingoDeer и Puzzle English для Android. Образовательные приложения этой категории выполняют очень важную функцию — позволяют преодолеть обучающемуся высокий барьер, состоящий из собственных сомнений, вызывают положительные эмоции и запускают механизм обучения.
Детальные результаты исследования мобильных приложений по изучению английского языка доступны по ссылке.
Отметим, что изучение английского языка также открывает человеку дорогу к другим лингвистическим знаниям. Так, например, русскоязычный пользователь Duolingo может учить «только» английский, немецкий, французский и испанский. А если зайти как англоязычный пользователь, в ассортименте портала появляются почти все популярные мировые языки, — включая даже несколько выдуманных, вроде Klingon и High Valyrian.
Но португальский или шведский всё-таки выучить прикольнее, особенно бесплатно с Duolingo.
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Анализ и прогнозы TD: новейшие технологии
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