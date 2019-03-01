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Бессрочные семейные скидки МТС сэкономят до 40%
Вчера компания МТС объявила о старте акции «Скидка моей семье» в Ростовской области. Жители 14 городов, — включая Ростов-на-Дону, — получили возможность ощутимо уменьшить расходы на сотовую связь для родных и близких. Причём дисконт может действовать одновременно на 5 номеров МТС, зарегистрированных в этом же регионе (за исключением телефона инициатора скидки, который должен являться абонентом пакетного тарифа «Весь МТС Супер ТВ»).
География заманчивого предложения МТС на Дону достаточно широкая! Принять участие в акции «Скидка моей семье» могут абоненты МТС, проживающие в городах Ростов-на-Дону, Белая Калитва, Азов, Таганрог, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Шахты, Кулешовка, Шолоховский, Горняцкий, Аксай, Батайск, Чалтырь и Заводской (Ростовская область). Для этого до 30 апреля им необходимо обратиться в ближайший офис ПАО «МТС» с паспортом, либо позвонить по бесплатному номеру (800) 250-00-50.
Как уже говорилось выше, инициатор скидки должен обслуживаться на одном из тарифов «Весь МТС Супер ТВ», — а размер дисконта зависит от его конкретного тарифа в данной линейке. По условиям акции, максимальная скидка на мобильную связь может достигать 40% и действовать на пять различных номеров. Кроме сотового телефона инициатора, поскольку пользователям тарифов «Весь МТС Супер ТВ» скидка не подключается (с подробными условиями акции можно познакомиться здесь).
Важный момент — несмотря на ограниченный срок предложения, подключённая скидка будет действовать бессрочно. Точнее пока инициатор обслуживается на тарифном предложении «Весь МТС Супер ТВ» и сотовые тарифы получателей скидки соответствуют условиям акции.
Таким образом, — несмотря на нюансы, — МТС сделала ростовчанам и жителям области действительно интересное предложение, позволяющее снизить расходы на сотовую связь и мобильный Интернет 4G, когда услугами компании пользуется вся семья.
Напомним, что пакет услуг «Весь МТС Супер ТВ» включает в себя «Интерактивное телевидение» с приставкой, «Домашний Интернет», бесплатную мобильную связь LTE (400 минут, 400 SMS и безлимитный по объёму трафика Интернет). Ещё одним плюсом данного предложения является возможность оплачивать услуги, входящие в пакет, по единому счёту — в том числе с баланса мобильного телефона.
Скидки для семьи: предложение МТС комментирует издатель TechnoDrive
Пакетные предложения МТС действительно удобны, поскольку оператор повышает цены на них достаточно медленно. И это не удивительно, ведь потеряв «всего одно домовладение», ПАО может лишиться сразу нескольких пользователей цифрового ТВ, фиксированного Интернета, 4G и так далее.
Если же говорить о скидках в целом, то они, конечно, весьма актуальны. Напомним, что 8 февраля Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых (что не означает снижение инфляции, говоря простым языком).
На этом фоне лишь скидки, — и экономичное потребление, — способны позитивно влиять на семейный бюджет.
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4G в Ростове
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