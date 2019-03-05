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«Дом.ру» и футбол в HD-качестве — весь март бесплатно!
«Дом.ру» продолжает сезон подарков для своих абонентов. И в качестве мартовского сюрприза дарит премиальный пакет каналов «МАТЧ! Футбол» всем телезрителям. До конца первого весеннего месяца любой абонент «Дом.ру ТВ» может смотреть каналы «Матч! Футбол 1 HD», «Матч! Футбол 2 HD» и «Матч! Футбол 3 HD» совершенно бесплатно — в формате высокой чёткости и со звуком Dolby 5.1. Для этого требуется лишь найти нужные каналы в меню «ТВ-Гид» и нажать кнопку «Подключить». А если у вас нет телевизора, бесплатно смотреть пакет «МАТЧ! Футбол» можно на сайте «Дом.ру» (domru.ru) или в мобильном приложении оператора.
Напомним, что пакет каналов «МАТЧ! Футбол» предлагает зрителям главные футбольные соревнования мира, спортивные выпуски новостей, — а также обзоры и превью в HD-качестве со звуком Dolby 5.1. В настоящее время данный пакет включает три высокорейтинговых канала — «Матч! Футбол 1 HD», «Матч! Футбол 2 HD» и «Матч! Футбол 3 HD».
Смотреть их клиенты «Дом.ру» могут без абонентской платы до конца марта!.. Важно и то, что по окончании акции пакет «МАТЧ! Футбол» отключится автоматически, — что позволит абонентам избежать лишних расходов.
«Премиальные каналы из пакета "МАТЧ! Футбол" — настоящий подарок для ценителей спорта, — отмечает эксперт TechnoDrive. — При этом оператор, в частности, в данном случае, придерживается принципа честной игры и в отношениях с абонентами. Например, обещает автоматически отключить подарочный пакет по окончании акции, 1 апреля. Среди аналогичных предложений других операторов, — когда за "подарочный" пакет или услугу после промо-периода начинают брать деньги, — акция "Дом.ру ТВ" выглядит крайне позитивно, поскольку исключает неожиданные расходы для пользователей.
Если же абоненты "Дом.ру" заинтересуются спортивными каналами в HD-качестве, они смогут самостоятельно активировать пакет "МАТЧ! Футбол" на постоянной основе (стоимость 400 руб/мес).
Напомним, что пакет «МАТЧ! Футбол» в подарок — лишь одно из множества предложений «Дом.ru» для своих любимых абонентов. На протяжении текущего года телеком-оператор планирует делать сюрпризы своим пользователям. Удобные, выгодные и бескорыстные!..
Узнать, что ещё приготовил «Дом.ру» для клиентов вы можете на странице акции «Подарки». А, если вы ещё не клиент данного оператора, возможно, настало время задуматься о подключении.
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Цифровое телевидение в Ростовской области
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РТРС сообщает, что скоро нас ждёт сезонная интерференция. Проще говоря, телевизор может плохо показывать с конца февраля и до начала марта. А всё потому, что Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора, — в это время года и осенью, — выстраиваются на одной линии. Продлится это 2 недели.
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Грядущее отключение аналогового ТВ
стало важной новостью не только для миллионов телезрителей, но и для мошенников. В арсенале преступников, — помимо «лечебных приборов от всех болезней», «таблеток для быстрого похудения» и прочих «магнитных стелек», — довольно быстро появились «универсальные антенны для приёма сотен каналов цифрового телевидения».
При этом под видом высокотехнологичных новинок жулики распространяют дешёвые приспособления по цене в 4-5 раз выше среднерыночной. О том, как избежать обмана и смотреть мультиплексы РТРС действительно бесплатно,
читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Министерство ИТ и связи Ростовской области объявило точную дату прекращения телевещания
в аналоговом формате. По официальной информации, с 3 июня 2019 года эфирное телевидение в регионе станет на 100% цифровым. Таким образом, у нынешних зрителей аналоговых телеканалов остаётся немногим больше четырёх месяцев для настройки антенн и телевизоров — и, в некоторых случаях, для покупки специальных ТВ-приставок. О том, как перейти на «цифру» без лишних хлопот и расходов, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Ещё информация !!! Цифровое телевидение в Ростовской области
Цифровое телевидение в высоком качестве сегодня доступно практически любому жителю Ростовской области. Помимо бесплатных мультиплексов
с удобной настройкой
, пользователи могут подключить спутниковое ТВ
или воспользоваться комплексными предложениями интернет-провайдеров. Однако и на столь насыщенном рынке, к сожалению, находится место для мошенников. Так, например, в Новочеркасске «предприимчивые граждане» организовали нелегальную трансляцию спутниковых каналов прямо из собственной квартиры.
Причём за полгода преступной деятельности им удалось подключить к кабельной сети более 9000 абонентов, — нанеся правообладателям ущерб около 5 млн рублей.
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