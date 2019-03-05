«Дом.ру» и футбол в HD-качестве — весь март бесплатно!

«Дом.ру» продолжает сезон подарков для своих абонентов. И в качестве мартовского сюрприза дарит премиальный пакет каналов «МАТЧ! Футбол» всем телезрителям. До конца первого весеннего месяца любой абонент «Дом.ру ТВ» может смотреть каналы «Матч! Футбол 1 HD», «Матч! Футбол 2 HD» и «Матч! Футбол 3 HD» совершенно бесплатно — в формате высокой чёткости и со звуком Dolby 5.1. Для этого требуется лишь найти нужные каналы в меню «ТВ-Гид» и нажать кнопку «Подключить». А если у вас нет телевизора, бесплатно смотреть пакет «МАТЧ! Футбол» можно на сайте «Дом.ру» (domru.ru) или в мобильном приложении оператора.

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Напомним, что пакет каналов «МАТЧ! Футбол» предлагает зрителям главные футбольные соревнования мира, спортивные выпуски новостей, — а также обзоры и превью в HD-качестве со звуком Dolby 5.1. В настоящее время данный пакет включает три высокорейтинговых канала — «Матч! Футбол 1 HD», «Матч! Футбол 2 HD» и «Матч! Футбол 3 HD».



Смотреть их клиенты «Дом.ру» могут без абонентской платы до конца марта!.. Важно и то, что по окончании акции пакет «МАТЧ! Футбол» отключится автоматически, — что позволит абонентам избежать лишних расходов.



«Премиальные каналы из пакета "МАТЧ! Футбол" — настоящий подарок для ценителей спорта, — отмечает эксперт TechnoDrive. — При этом оператор, в частности, в данном случае, придерживается принципа честной игры и в отношениях с абонентами. Например, обещает автоматически отключить подарочный пакет по окончании акции, 1 апреля. Среди аналогичных предложений других операторов, — когда за "подарочный" пакет или услугу после промо-периода начинают брать деньги, — акция "Дом.ру ТВ" выглядит крайне позитивно, поскольку исключает неожиданные расходы для пользователей.



Если же абоненты "Дом.ру" заинтересуются спортивными каналами в HD-качестве, они смогут самостоятельно активировать пакет "МАТЧ! Футбол" на постоянной основе (стоимость 400 руб/мес).



Напомним, что пакет «МАТЧ! Футбол» в подарок — лишь одно из множества предложений «Дом.ru» для своих любимых абонентов. На протяжении текущего года телеком-оператор планирует делать сюрпризы своим пользователям. Удобные, выгодные и бескорыстные!..



Узнать, что ещё приготовил «Дом.ру» для клиентов вы можете на странице акции «Подарки». А, если вы ещё не клиент данного оператора, возможно, настало время задуматься о подключении.