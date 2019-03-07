«Йота» извиняется, но делает дешёвый 4G ещё дешевле

Владельцев смартфонов, — которых становится всё больше, — сложно удивить наличием 4G LTE. Операторы «большой четвёрки» наперебой предлагают мобильный Интернет — от сравнительно небольших пакетов до безлимитов. При этом без должного внимания остаются пользователи, нуждающиеся в очень малых объёмах 4G-трафика (или только определённых приложениях) при действительно минимальных расходах. На этом фоне «глотком свежего воздуха» стал бюджетный тариф «0 Гб» для смартфонов от компании Yota, предусматривающий неограниченное использование отдельных мобильных приложений, выбранных в режиме конструктора. Так, например, 30 дней безлимитного WhatsApp обойдутся клиентам «Йота» всего в 10 рублей.

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Столько же, — один червонец, — придётся доплатить за месячный доступ ко всем функциям Viber и Skype, — но лишь при вашем желании. А для любителей соцсетей в ассортименте имеется «подписка» на безлимит от Facebook, «ВКонтакте», Instagram, а также «Одноклассники», Twitter и другие полезные сервисы — по 20 рублей за каждую. Таким образом, абоненты Yota имеют возможность пользоваться только нужными им приложениями по фиксированной низкой цене. А теперь на данном тарифе, при желании, можно докупить гигабайт 4G-трафика для любых нужд.



Возможность приобретения гигабайта 4G LTE на тарифе «0 Гб» появилась в прошлом месяце. Благодаря этой опции, абоненты бюджетного тарифа Yota теперь могут использовать все возможности Интернета 4G в рамках выделенного объёма трафика. Стоимость данного пакета составляет 200 рублей (Для объективности: 5 Гб у TELE2 стоят 270 рублей, то есть 1 Гб обойдётся существенно дешевле — БЗ), — а срок действия ограничен периодом действия основного пакета (иными словами, дополнительный гигабайт удобнее всего активировать в самом начале очередного расчётного периода — ред.).



При этом безлимитные приложения, включённые в основную подписку, не будут расходовать трафик из дополнительного пакета 4G. А значит, весь гигабайт можно потратить на интересующие вас сервисы.



«Стоимость гигабайта 4G на тарифе "0 Гб" выглядит не слишком бюджетной, если сравнивать с расценками конкурентов на дополнительный трафик, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Да и у самой Yota за 220 рублей в месяц можно подключить тариф "2 Гб" для смартфонов. Однако, стоит иметь в виду, что для самого бюджетного предложения в линейке подключение гигабайта 4G — как правило, разовая необходимость (не совсем так, ведь приложения и ОС надо обновлять, иначе быть беде — БЗ). В то время как базовые условия тарифа "0 Гб" бесценны.



Например, большинство моих контактов есть в WhatsApp и Facebook. Если ограничиться общением через эти два популярных сервиса, — включая переписку, аудиозвонки и видеочаты, — ежемесячные расходы на сотовую связь (на скорости 4G) могут составить всего 30 рублей в месяц!.. С возможностью, при необходимости, звонить на мобильные и городские номера России по 2,3 руб/мин и бесплатно принимать любые входящие вызовы.»



Если же в процессе использования тарифа «0 Гб» возникнет разовая необходимость для активного общения по обычному телефону, — по аналогии с гигабайтом 4G, — можно докупить и пакет минут. За 170 рублей пользователь данного предложения может получить предоплаченные 100 минут на любые номера России (за исключением звонков внутри Yota, которые на время действия пакета станут безлимитными и бесплатными).



Подробнее узнать о самом бюджетном тарифе в линейке Yota, — и возможности перейти на него с сохранением номера другого сотового оператора, — вы можете на сайте компании.



Заходите — и убедитесь, что качественный 4G LTE может быть весьма интересным по цене!