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«Йота» извиняется, но делает дешёвый 4G ещё дешевле
Владельцев смартфонов, — которых становится всё больше, — сложно удивить наличием 4G LTE. Операторы «большой четвёрки» наперебой предлагают мобильный Интернет — от сравнительно небольших пакетов до безлимитов. При этом без должного внимания остаются пользователи, нуждающиеся в очень малых объёмах 4G-трафика (или только определённых приложениях) при действительно минимальных расходах. На этом фоне «глотком свежего воздуха» стал бюджетный тариф «0 Гб» для смартфонов от компании Yota, предусматривающий неограниченное использование отдельных мобильных приложений, выбранных в режиме конструктора. Так, например, 30 дней безлимитного WhatsApp обойдутся клиентам «Йота» всего в 10 рублей.
Столько же, — один червонец, — придётся доплатить за месячный доступ ко всем функциям Viber и Skype, — но лишь при вашем желании. А для любителей соцсетей в ассортименте имеется «подписка» на безлимит от Facebook, «ВКонтакте», Instagram, а также «Одноклассники», Twitter и другие полезные сервисы — по 20 рублей за каждую. Таким образом, абоненты Yota имеют возможность пользоваться только нужными им приложениями по фиксированной низкой цене. А теперь на данном тарифе, при желании, можно докупить гигабайт 4G-трафика для любых нужд.
Возможность приобретения гигабайта 4G LTE на тарифе «0 Гб» появилась в прошлом месяце. Благодаря этой опции, абоненты бюджетного тарифа Yota теперь могут использовать все возможности Интернета 4G в рамках выделенного объёма трафика. Стоимость данного пакета составляет 200 рублей (Для объективности: 5 Гб у TELE2 стоят 270 рублей, то есть 1 Гб обойдётся существенно дешевле — БЗ), — а срок действия ограничен периодом действия основного пакета (иными словами, дополнительный гигабайт удобнее всего активировать в самом начале очередного расчётного периода — ред.).
При этом безлимитные приложения, включённые в основную подписку, не будут расходовать трафик из дополнительного пакета 4G. А значит, весь гигабайт можно потратить на интересующие вас сервисы.
«Стоимость гигабайта 4G на тарифе "0 Гб" выглядит не слишком бюджетной, если сравнивать с расценками конкурентов на дополнительный трафик, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Да и у самой Yota за 220 рублей в месяц можно подключить тариф "2 Гб" для смартфонов. Однако, стоит иметь в виду, что для самого бюджетного предложения в линейке подключение гигабайта 4G — как правило, разовая необходимость (не совсем так, ведь приложения и ОС надо обновлять, иначе быть беде — БЗ). В то время как базовые условия тарифа "0 Гб" бесценны.
Например, большинство моих контактов есть в WhatsApp и Facebook. Если ограничиться общением через эти два популярных сервиса, — включая переписку, аудиозвонки и видеочаты, — ежемесячные расходы на сотовую связь (на скорости 4G) могут составить всего 30 рублей в месяц!.. С возможностью, при необходимости, звонить на мобильные и городские номера России по 2,3 руб/мин и бесплатно принимать любые входящие вызовы.»
Если же в процессе использования тарифа «0 Гб» возникнет разовая необходимость для активного общения по обычному телефону, — по аналогии с гигабайтом 4G, — можно докупить и пакет минут. За 170 рублей пользователь данного предложения может получить предоплаченные 100 минут на любые номера России (за исключением звонков внутри Yota, которые на время действия пакета станут безлимитными и бесплатными).
Подробнее узнать о самом бюджетном тарифе в линейке Yota, — и возможности перейти на него с сохранением номера другого сотового оператора, — вы можете на сайте компании.
Заходите — и убедитесь, что качественный 4G LTE может быть весьма интересным по цене!
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
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4G в Ростове
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Вчера компания МТС
объявила о старте акции «Скидка моей семье» в Ростовской области. Жители 14 городов, — включая Ростов-на-Дону, — получили возможность ощутимо уменьшить расходы на сотовую связь
для родных и близких. Причём дисконт может действовать одновременно на 5 номеров МТС, зарегистрированных в этом же регионе (за исключением телефона инициатора скидки, который должен являться абонентом пакетного тарифа «Весь МТС Супер ТВ»).
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«Ростелеком
» сообщил о начале работы предприятия «Диджитал для бизнеса», созданного совместно с «МегаФоном» для развития сетей 5G в России
. Приоритетами организации станет создание единого инфраструктурного оператора и высвобождение радиочастотного спектра
для развития 5G. Основными пользователями которого, напомним, станут не люди, а миллиарды устройств «Интернета вещей», беспилотный транспорт — и другие ИТ-новинки.
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Характерной чертой последнего десятилетия стала активная диверсификация бизнеса. Каждая компания РФ старается предложить всё и больше услуг своим клиентам! Сегодня в офисах операторов можно купить турпутёвку, получить посылку из Китая или оформить банковскую карту (а в банках — подключиться к виртуальному сотовому оператору). Данный тренд не обошёл и компанию «Триколор», — которая из ведущего провайдера платного телевидения России готова превратиться в «мультиплатформенного оператора цифровой среды».
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На этой неделе разработчики отечественной мобильной операционной системы анонсировали её внедрение в корпоративном секторе. По официальной информации, на базе российской платформы уже тестируются мобильное рабочее место контролёра энергосбыта, система контроля исполнения осмотров для энергетических компаний, — а также рабочее место железнодорожного обходчика и мобильный платёжный терминал. То есть это не игрушка! При этом, в преддверие массового релиза, первая мобильная ОС в России сменила «рабочее» название Sailfish на русское слово «Аврора». О перспективах новой платформы для мобильных устройств читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Ещё информация !!! 4G в Ростове
До конца 2019 года пилотные зоны 5G появятся примерно в 20 российских регионах.
Однако масштабное внедрение нового стандарта ожидается не раньше 2021 года. Такую информацию на минувшей неделе озвучил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Иванов. По словам руководителя, уже этой весной будет создан единый инфраструктурный оператор для строительства национальной сети 5G. Такой подход позволит участникам консорциума как минимум вдвое снизить затраты на создание инфраструктуры пятого поколения, — а также сократить сроки запуска 5G в России, увеличить площадь покрытия и сконцентрироваться на ассортименте предлагаемых услуг. Основными «пользователями» которых, — как неоднократно сообщалось, — окажутся вовсе не люди.
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