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Платформа СБКлауд становится мультиоблачной и бизнес-открытой
СБКлауд, cовместная компания лидера российского рынка облачных сервисов ООО «Сервионика» и крупнейшего транснационального и универсального банка России — ПАО Сбербанк, объявляет о масштабном перезапуске своей облачной платформы: на её основе создано бизнес-облако нового поколения, открывающее максимум возможностей для развития инноваций и формирования сильной партнёрской экосистемы, ориентированной на рост облачного рынка в России.
По данным пресс-центра, новое облако СБКлауд — это мощный бизнес-инструмент, обеспечивающий простоту управления облачными ресурсами и максимальную автоматизацию рутинных операций. В едином портале платформы реализованы интеграция с 1С, возможность оформления договоров с применением электронной цифровой подписи и многие другие важные функции.
В основу обновлённой платформы заложен принцип мультиоблака, позволяющий предоставлять заказчикам широкий спектр как собственных сервисов СБКлауд, так и комплексных, разработанных совместно с партнёрами и вендорами. Кроме того, заказчик имеет возможность создать на базе СБКЛауд гибридную инфраструктуру, размещенную на разных гипервизорах (VMware, KVM и др.), а также интегрировать собственные ИТ-ресурсы с облаком и оперативно перераспределять вычислительные мощности в условиях пиковых нагрузок.
Конкурентным преимуществом СБКлауд также являются широкие возможности для партнёров. В партнёрской программе СБКлауд будет реализовано несколько направлений сотрудничества, включая формат White label: партнёр сможет создавать на базе инфраструктуры СБКлауд облака под собственным брендом.
Благодаря простой структуре и минималистичному дизайну портала платформы партнёр сможет максимально быстро и просто адаптировать ее к требованиям своего бренда. Кроме того, в СБКлауд реализован широкий спектр аналитических инструментов, позволяющих оценивать потребление облачных сервисов и их востребованность. Это позволит партнёрам самостоятельно определять стратегию развития своего облачного бизнеса на базе решения СБКлауд, а клиентам — всегда иметь доступ к наиболее функциональным и эффективным облачным сервисам.
«Будучи одним из лидеров рынка облачных сервисов, СБКлауд обобщает лучший опыт в обновлённой платформе, предоставляя заказчикам более широкие возможности для повышения конкурентоспособности, создания новых продуктов и быстрого выхода на новые рынки. Мы ориентируемся на доскональное знание потребностей отечественного бизнеса и ключевые задачи, которые наиболее эффективные компании стремятся решать с помощью современных технологий», — отметил Евгений Щепилов, председатель совета директоров СБКлауд.
Получить тестовый доступ к платформе СБКлауд можно на сайте sbcloud.ru. Платформа находится в постоянном развитии и наполнении новыми сервисами, она реализована на базе единой системы управления сложными облачными инфраструктурами РУСТЭК ЕСУ, разработанной компанией «Сервионика» (ГК «АйТеко»).
При создании СБКлауд учтен 10-летний опыт «Сервионики» и ГК «Айтеко» в сфере облачных технологий: от разработки и предоставления сервиса публичного облака MakeCloud и платформы для построения виртуальной ИТ-инфраструктуры eCloud — до комплексных интеграционных проектов на базе собственных продуктов семейства РУСТЭК, а также решений Microsoft, VMware, Huawei, NetApp и других ведущих мировых вендоров.
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