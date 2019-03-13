На головную страницу TechnoDrive.ru  
ХИТЫ: 4G АНЛИМ 3D ГАДЖЕТЫ СОТОВИКИ КРИМИНАЛ ОБЛАКА РОБОТЫ ОБРАЗОВАНИЕ АНАЛИТИКА БИЗНЕС ЦТВ
ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
одна из 21643 страниц...
13 марта 2019, Информационные системы: автоматизация

Платформа СБКлауд становится мультиоблачной и бизнес-открытой

Сбербанк представил обновлённый СБКлауд для предприятийСБКлауд, cовместная компания лидера российского рынка облачных сервисов ООО «Сервионика» и крупнейшего транснационального и универсального банка России — ПАО Сбербанк, объявляет о масштабном перезапуске своей облачной платформы: на её основе создано бизнес-облако нового поколения, открывающее максимум возможностей для развития инноваций и формирования сильной партнёрской экосистемы, ориентированной на рост облачного рынка в России.

Реклама: строим надёжные локальные сети для бизнеса.

По данным пресс-центра, новое облако СБКлауд — это мощный бизнес-инструмент, обеспечивающий простоту управления облачными ресурсами и максимальную автоматизацию рутинных операций. В едином портале платформы реализованы интеграция с 1С, возможность оформления договоров с применением электронной цифровой подписи и многие другие важные функции.

В основу обновлённой платформы заложен принцип мультиоблака, позволяющий предоставлять заказчикам широкий спектр как собственных сервисов СБКлауд, так и комплексных, разработанных совместно с партнёрами и вендорами. Кроме того, заказчик имеет возможность создать на базе СБКЛауд гибридную инфраструктуру, размещенную на разных гипервизорах (VMware, KVM и др.), а также интегрировать собственные ИТ-ресурсы с облаком и оперативно перераспределять вычислительные мощности в условиях пиковых нагрузок.

Конкурентным преимуществом СБКлауд также являются широкие возможности для партнёров. В партнёрской программе СБКлауд будет реализовано несколько направлений сотрудничества, включая формат White label: партнёр сможет создавать на базе инфраструктуры СБКлауд облака под собственным брендом.

Благодаря простой структуре и минималистичному дизайну портала платформы партнёр сможет максимально быстро и просто адаптировать ее к требованиям своего бренда. Кроме того, в СБКлауд реализован широкий спектр аналитических инструментов, позволяющих оценивать потребление облачных сервисов и их востребованность. Это позволит партнёрам самостоятельно определять стратегию развития своего облачного бизнеса на базе решения СБКлауд, а клиентам — всегда иметь доступ к наиболее функциональным и эффективным облачным сервисам.

«Будучи одним из лидеров рынка облачных сервисов, СБКлауд обобщает лучший опыт в обновлённой платформе, предоставляя заказчикам более широкие возможности для повышения конкурентоспособности, создания новых продуктов и быстрого выхода на новые рынки. Мы ориентируемся на доскональное знание потребностей отечественного бизнеса и ключевые задачи, которые наиболее эффективные компании стремятся решать с помощью современных технологий», — отметил Евгений Щепилов, председатель совета директоров СБКлауд.

Получить тестовый доступ к платформе СБКлауд можно на сайте sbcloud.ru. Платформа находится в постоянном развитии и наполнении новыми сервисами, она реализована на базе единой системы управления сложными облачными инфраструктурами РУСТЭК ЕСУ, разработанной компанией «Сервионика» (ГК «АйТеко»).

При создании СБКлауд учтен 10-летний опыт «Сервионики» и ГК «Айтеко» в сфере облачных технологий: от разработки и предоставления сервиса публичного облака MakeCloud и платформы для построения виртуальной ИТ-инфраструктуры eCloud — до комплексных интеграционных проектов на базе собственных продуктов семейства РУСТЭК, а также решений Microsoft, VMware, Huawei, NetApp и других ведущих мировых вендоров.

Предыдущие новости по теме: «Сбербанк, ЦОД, корпоративные решения»

Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!

Информационные системы: автоматизация

Профессиональные инвесторы оценили цифровые услуги «Ростелекома»


Компания «Ростелеком» снова выступила телекоммуникационным партнёром Российского инвестиционного форума — 2019, открывшегося в Сочи вчера. Национальный оператор развернул свою телеком-инфраструктуру на площадках мероприятия и обеспечил организаторов и участников современными цифровыми услугами.
подробнее

«Виртуальная АТС» и «Номер 8-800» — со скидкой 50%!


Компания «Ростелеком» обновила пакетное предложение для малого и среднего бизнеса «Быть в плюсе». Теперь к базовому пакету предприниматели могут дополнительно подключить новые цифровые сервисы — «Виртуальную АТС» и «Номер 8-800» со скидкой 50%. Ранее базовый пакет «Быть в плюсе» состоял из услуги доступа в Интернет, предоставляемого роутера, возможности бесплатно пользоваться мобильной связью — а также скидки 50% на организацию цифровых сервисов «СМС Реклама», «ТВ для бизнеса», «Wi-Fi для бизнеса» и «Видеонаблюдение».
подробнее

«Почта России» готовится к внедрению искусственного интеллекта


На этой неделе «Почта России» завершила создание объединённого дата-центра, обеспечивающего поддержку головного офиса и 37000 объектов почтовой связи по всей стране. Площадками для размещения вычислительной инфраструктуры стали столичный ЦОД «АйТеко» и высокотехнологичный дата-центр «Ростелекома» в Адлере (отлично зарекомендовавший себя во время Олимпиады 2014 года). При этом «Почта России» планирует использовать единый центр обработки данных не только для унификации и совершенствования бизнес-процессов, но и для активного внедрения технологий на базе искусственного интеллекта. О перспективах национальной почтовой службы в эпоху цифровизации читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
подробнее

«Ростелеком» предлагает «айтишникам» обучение и трудоустройство


Компания «Ростелеком» завершает приём заявок для участия в бесплатном курсе DataTalks, по итогам которого молодые IT-специалисты могут получить престижную и интересную работу. Напомним, что образовательный проект «Ростелекома» ориентирован на выпускников технических ВУЗов и студентов последних курсов, интересующихся направлением Data Governance. С 28 февраля по 8 апреля претендентов, прошедших отборочное собеседование, ждёт курс лекций от ведущих экспертов в области управления данными, — и увлекательные домашние задания, выполнив которые можно получить работу в «Ростелекоме» или у его партнёров. Заинтересовались?.. Тогда стоит поторопиться — анкеты участников проекта DataTalks принимаются лишь до 30 января!
подробнее

Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения


Как известно, у каждого предприятия свои потребности, — поэтому любой универсальный бизнес-тариф или комплект услуг может потребовать определённой доработки. И у компании «Ростелеком» появился такой инструмент!.. Благодаря новому программному обеспечению, менеджеры «Ростелекома» смогут формировать персональные предложения для каждого клиента менее чем за минуту. И это лишь одно из преимуществ нового рабочего пространства для менеджеров национального оператора!
подробнее
Ещё информация !!!  Информационные системы: автоматизация

ХИТ-ПАРАД НОВОСТЕЙ

Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения

«Почта России» готовится к внедрению искусственного интеллекта

«Ростелеком» предлагает «айтишникам» обучение и трудоустройство

«Ростелеком» раскроет бизнесменам секреты бизнеса в цифровую эпоху

Профессиональные инвесторы оценили цифровые услуги «Ростелекома»

Международный стандарт промышленного IoT — это безопасность заводов и нефтепроводов

ФЗ-187: Как сисадмину избежать уголовной ответственности?

ещё