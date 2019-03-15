«Ситилинк», Юлмарт и ДНС: новые адреса в Ростове!

Ростов меняется буквально на глазах! Там, где раньше был банк, теперь торгуют икрой. Вместо обувных открываются «Магниты». Ну а «Евросеть», как известно, окончательно растворилась в «Связном», и нужно пройти лишний километр по Большой Садовой. В этом году экономика не обошла стороной и других ритейлеров. Так, сразу три известных розничных компании, — DNS, Юлмарт и Citilink, — сообщили о переезде по новым адресам. Причём это коснулось и Новочеркасска.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

«ДНС Технопоинт» исчезнет с «Горизонта»



На этой неделе завершит свою работу магазин «DNS Технопоинт» в торговом центре «Горизонт». По официальной информации, последний рабочий день данной торговой точки — 17 марта, воскресенье. Однако заказы, сделанные в онлайн-магазине, здесь не выдаются с минувшего понедельника. В течение всей недели данные товары доступны для получения в магазине ДНС, расположенном здесь же — в ТЦ «Горизонт».



Таким образом, торговая сеть оптимизирует размещение своих магазинов в Ростове, — избегая необоснованного дублирования. Со следующей неделе в «Горизонте» останется только DNS, — а клиентов, привыкшим к ценам и услугам «Технопоинта», приглашают в магазин по адресу: ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 1/52 (въезд с улицы Страны Советов через шлагбаум). График работы «DNS Технопоинт» на Сельмаше — с 9 до 20 часов, без перерывов и выходных. Добро пожаловать!



(Точки выдачи остаются. К примеру, привычная многим локация на Красноармейской, 157 — БЗ)



Обновлённый Юлмарт: переезд по соседству



Тем временем, клиентам интернет-магазина с веб-адресом ulmart.ru, находившегося по адресу Ростов-на-Дону, ул. Космонавтов 2/2, далеко идти не придётся. Ведь эта торговая точка, — а точнее, центр исполнения заказов, — переехал в соседний корпус и ждёт покупателей на ул. Космонавтов, 2.



Citilink сократился в Новочеркасске



А новочеркасский «Ситилинк» ещё в феврале заинтриговал клиентов временным закрытием мини-офиса в ТЦ «Баклановский». По официальной информации, причиной закрытия стали некие «технические причины» со стороны ТЦ, с которыми собственникам предстоит разобраться. В какой срок — пока не указано.



Пока же своих клиентов в Новочеркасске Citilink ждёт в другом магазине по адресу: пр. Платовский, д. 71, корп. 4 (цокольный этаж).



Так где же покупать?



Начинают поиск обычно с Яндекс.Маркета, а потом выбирают адекватную доставку — и гарантию подольше. Последнее особенно актуально, конечно, для громоздких или тяжёлых (ИБП) товаров. Удачных покупок!