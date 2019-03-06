Лучший смартфон для биометрии и мобильного банка: есть варианты?

Эволюция общества неразрывно связана со сменой технологий. В результате, проверенные веками «суперновинки» кардинально меняются или выходят из эксплуатации. Так, стали историей легендарные мультиплексные аппараты Бодо (XIX век), телексы, перфокарты, кассеты, чёрно-белые ТВ и множество других востребованных приборов. А сегодня мы забыли про пейджеры, ЭЛТ-мониторы — и вот-вот почти вынужденно откажемся от классических кнопочных мобильников без «умной» начинки. Разумеется, в пользу смартфонов, которые уже используют все — от воспитанников детских садов до пожилых людей. Ведь с каждым днём всё больше сервисов привязано именно к продвинутым персональным гаджетам, — включая банковские услуги и удалённую биометрию. В сегодняшнем выпуске TechnoDrive мы представим наиболее подходящие смартфоны для мобильного банка, ориентируясь на их возможности и цену в магазинах Юлмарт.

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К «принудительному» переходу на смартфоны дело шло давно



За последние месяцы многие российские банки отказались от бесплатных SMS-оповещений об операциях по картам, — а также бесплатных кодов подтверждения онлайн-операций. В качестве альтернативы клиентам предлагается либо ежемесячно платить некоторую сумму (в пределах 50-60 рублей) за привычные «смски», либо перейти на бесплатные push-уведомления. Второе, разумеется, предполагает наличие у пользователя смартфона с установленным мобильным приложением банка.



Причём устанавливать приложение необходимо по ссылке с официального сайта вашего банка. Данные проверенные веб-сайты регулярно публикует Банк России. Не путайте официальный источник информацией с результатами, которые выводят поисковые машины!



Разумеется, для карт повседневного использования, — которыми вы оплачиваете продукты в магазинах, проезд в транспорте и онлайн-покупки, — лучшим вариантом будет установить мобильный банк на смартфон, которым вы пользуетесь постоянно. При этом, учитывая потенциальные риски, держать большие суммы на таких картах не стоит. Нескольких тысяч рублей вполне достаточно.



Ведь данные вашего «пластика» видят десятки людей — и обрабатывают различные платёжные системы на российских и зарубежных сайтах. Чуть зазевались при оплате за сотовую связь онлайн? А галочка «сохранить данные карты для автоплатежа» уже стала отмеченной.



Для удалённой биометрии нужен отдельный смартфон



Совсем иначе дело обстоит с зарплатными картами и банковскими продуктами, используемыми для сбережений. Здесь необходим иной, — гораздо более высокий, — уровень защиты. Обеспечить который может лишь отдельный смартфон с минимум установленных приложений, современной ОС и хорошим антивирусом.



Именно с этого устройства вы сможете по мере необходимости переводить деньги на «основную» карту для повседневных трат (и накопления бонусов/кэшбэка, конечно)). При этом смартфон стоит надёжно хранить дома, используя по необходимости.



Компактный сейф обойдётся не дороже нескольких тысяч, и имеет специальные отверстия сзади, для крепления к стене анкерами. При выборе лучше ориентироваться на взломоустойчивость, и лишь потом — на огнестойкость.



«Банковский» смартфон не должен быть дорогим



По мнению экспертов TechnoDrive, смартфон для работы с банками не должен быть дорогим, — и даже «средним» по цене. Лучшим вариантом являются бюджетные модели с хорошим качеством, достаточно быстрой работой и обновляемой [хотя бы в первое время] современной ОС. Хороший экран при этом желателен, но не критичен, — также как и объём встроенной памяти, в которой должно храниться только банковское приложение, загруженное из Google Play (вариант с AppStore не рассматривается из-за невозможности установить на девайс полноценный антивирус, который понадобится тогда, когда перестанет обновляться система).



Помните, что по факту современные смартфоны рассчитаны примерно на 3 года эксплуатации. За это время гаджет устаревает как физически, так и морально. В первом случае речь идёт об аккумуляторе, перестающем «держать заряд». Во втором — о невозможности обновить мобильное приложение из-за слишком старой операционной системы. Поэтому с экономической точки зрения цену «банковского смартфона» стоит делить на 36, — чтобы понять свои ежемесячные расходы на мобильное управление счетами и удалённый банковский сервис.



Смартфоны Digma — экономично и эстетично



Одним из наиболее подходящих под описанные критерии является смартфон Digma LINX ATOM 3G, предлагаемый магазинами Юлмарт всего за 2390 рублей. Несмотря на столь низкую цену, это весьма современное устройство на платформе Android 8.1 Oreo (уже «из коробки»), оснащённое свежим четырёхъядерным процессором Spreadtrum SC7731E, обеспечивающим быструю работу приложений.



Пользователи Digma LINX ATOM 3G в своих отзывах отмечают весьма хороший для своего класса экран с чувствительными сенсорами, тактильно приятное покрытие корпуса (в ассортименте имеется 5 различных расцветок!) и хороший аккумулятор. Ёмкость последнего составляет 1200 мАч, но с учётом отсутствия «на борту» 4G и ресурсоёмких фоновых приложений, аппарат может работать довольно долго. А если включать его лишь на время работы с банком, батарею можно считать «практически вечной»))



3G в городе может оказаться ужасным. Но если вы работаете через свою не устаревшую, профессионально настроенную точку доступа WiFi, всё OK



(К слову, ещё одним преимуществом аппаратов низкой ценовой категории является съёмный аккумулятор, для замены которого не требуется вскрывать корпус смартфона. Это значит, что когда батарея всё-таки потеряет свою ёмкость, её можно заменить на новую, продлив устройству период «активной жизни». Если же к тому времени смартфон серьёзно устареет морально, то из «банковского» его можно будет перевести в статус «повседневного» и использовать для обычных мессенджеров и звонков, например при поездках на природу или дачу — ред.)



Prestigio — мобильный банк на скорости 4G



Впрочем, в некоторых случаях без поддержки 4G не обойтись. Во-первых операторы, связи, сконцентрировавшись на развитии LTE, часто забывают о сетях третьего поколения. В результате чего, иногда возникают проблемы с покрытием даже в центрах городов.



А во-вторых, некоторые банки так сильно увлекаются функционалом мобильных приложений, что размер последних доходит до сотен мегабайт (заливайте по WiFi — БЗ). Если у вас один из этих случаев, рекомендуем присмотреться к смартфону Prestigio Wize Q3, доступному в Ulmart по цене 3890 рублей.



Помимо поддержки 4G LTE, данная модель порадует покупателей 4-ядерным процессором Spreadtrum SC7731c, аккумулятором 2000 мАч, достаточно громким звуком (легко услышать поступающие push-уведомления, если вы не рядом со смартфоном), — а также быстрым выходом из режима блокировки.



Работает Prestigio Wize Q3 под управлением Android 7.0 (в бан — БЗ). При этом пользователи отмечают отсутствие в прошивке лишних посторонних программ — в наличии только стандартный набор и это очень хорошо для «банковского» смартфона.



Смартфон для биометрии: стоит ли переплачивать за известный бренд?



К сожалению, количество узкоспециализированных «банковских» смартфонов сегодня невелико. Следующим подходящим для этих целей устройством, по мнению экспертов TechnoDrive, можно считать Samsung Galaxy J2 (2018). Его стоимость в торговой сети Юлмарт составляет 5990 рублей, — что существенно больше, чем у рассмотренного выше Prestigio Wize Q3, и более чем вдвое превосходит цену Digma LINX ATOM 3G.



Является ли это лишь переплатой за бренд? Разумеется, нет — в отличие от упомянутых моделей, Samsung Galaxy J2 (2018) имеет ощутимо более качественный экран, набор дополнительных приложений, встроенных в ОС Android 8.0 — и хорошую 8-мегапиксельную камеру. Однако «банковскому» смартфону это лишь во вред, поскольку у пользователя возникает соблазн использовать гаджет и для других целей, а это крайне нежелательно.



Единственным преимуществом Samsung Galaxy J2 (2018) в контексте «банковского» применения является регулярно обновляемая операционная система. С этим у южнокорейского производителя всё хорошо, — но лишь пока смартфон продолжает поддерживаться. То есть в упомянутом в начале обзора горизонте 2-3 лет. Стоит ли за это переплачивать, решать вам.



Удалённый доступ к банку: цена вопроса?



И, наконец, последний вопрос, на который предстоит ответить покупателю «банковского» смартфона, — какой интернет-тариф выбрать?..



Ответ на него зависит от множества факторов, включая средний объём ежемесячного трафика и политику банка в отношении «привязки» номеров (напомним, что SIM-карта, используемая в «банковском» смартфоне должна быть зарегистрирована в кредитно-финансовом учреждении).



Если трафик небольшой, а банк позволяет подключать «симки» из других регионов, оптимальным может оказаться покупка опции «Гигабайт в дорогу» за 300 рублей для московского номера с неограниченным временем расходования (на тарифе без абонплаты). Обновления приложения и платформы при этом можно проводить по домашнему Wi-Fi, тщательно обеспечив безопасность роутера.



Как бы то ни было, к обеспечению «банковского» смартфона доступным Интернетом, вам стоит подойти творчески, — изучив максимум возможных вариантов (включая неочевидные).



Комментарий издателя «ТехноДрайв» Бориса Зубова



К вопросу о том, какой софт и аппаратные решения должны иметь смартфоны из коробки. Касперский, к примеру, не рекомендует использовать распознавание лица для разблокировки смартфона.



Один из аргументов Евгения Валентиновича: наличие такой серьёзной опции в дешёвом аппарате неизбежно скажется на качестве остальных его функций. А если face recognition будет бутафорской, то зачем она нужна вообще?



Считывание отпечатка пальца — тоже не лучшая идея, в этом хрупком IT-мире (хотя сканер пальчиков есть не везде).



Ну а вебку можно активировать тогда, когда потребуется доступ именно к удалённой банковской биометрии.



Это не телефон для селфи выбрать, чувствуете? :-))