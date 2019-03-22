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Финал Ростовской Киберспортивной Студлиги — 24 марта!
В ближайшее воскресенье состоится главное событие в сфере студенческого киберспорта Дона — Грандфинал. По результатам финального дня Ростовской киберспортивной студенческой лиги будут определены победители сезона 2018/19, розыгрыш которого проходит в 5 дисциплинах на протяжении уже 7 недель.
В соревнованиях Лиги принимают участие более чем 250 студентов из 11 крупнейших учебных заведений области – ЮФУ, ДГТУ, ЮРГПУ НПИ, РГЭУ РИНХ, РГУПС, РГУП, РФ РТА, ЮРИУ РАНХиГС, ИУБиП, РКСИ и РТЭК.
Победитель региональных соревнований представит Ростовскую область на зональном этапе Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, призовой фонд финала которой составляет более 3 млн рублей.
Грандфинал 24 марта поставит точку в семинедельных соревнованиях
Игровой день в воскресенье будет продолжаться с 10:00 до 19:30, а его программа включает в себя финалы и матчи за третье место по всем 5 дисциплинам, а также торжественную церемонию награждения и закрытия.
На протяжении всего мероприятия матчи будут транслироваться в Интернет в сопровождении лучших комментаторов киберспортивных событий города, а участников и зрителей ждут не только незабываемые эмоции, но и приятные сюрпризы.
Для гостей и болельщиков будут работать зрительская и интерактивная зоны.
Организатор мероприятия – Ростовское региональное отделение Федерации компьютерного спорта. Генеральным партнером мероприятия выступает компания «Ростелеком».
24 марта, 10:00-19:30, Ростов-на-Дону, пер. Оренбургский 2в (Компьютерный клуб «Кибер @ Арена», недалеко от УБИП на Ларина).
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Мощные конфигурации для игр
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Компания «Ростелеком» и Wargaming продолжают расширять сотрудничество в рамках специального тарифа «Игровой
», разработанного для российских поклонников онлайн-игр. По официальной информации, с сентября 2018 года пользователям данного тарифа, — и только им, — стал доступен эксклюзивный истребитель «Як-3Т»
в популярном экшене World of Warplanes. Таким образом, теперь во всех базовых играх Wargaming есть особые преимущества для абонентов «Ростелекома», плюс полноценный премиум-аккаунт без дополнительной платы.
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Культовая игра World of Tanks
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» WoT пользуется особой популярностью, благодаря тарифу «Игровой
» с эксклюзивным танком Т-44-100 (Р)
. С момента появления последнего прошло уже более 2,5 лет, — и геймеры неоднократно отмечали выдающиеся характеристики боевой машины. Теперь настало время продемонстрировать свои навыки на серьёзном чемпионате!.. По информации TechnoDrive, региональный турнир по WoT состоится в Ростове
уже 22 сентября. А для его победителей «Ростелеком» подготовил множество призов, — включая игровое «золото» Wargaming и путёвку на межрегиональный турнир в Краснодаре.
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В прошлый вторник «Citilink
» и «Игромания» выпустили первый эпизод совместного видеопроекта, посвящённого мощным игровым компьютерам.
Пиарщики скажут, что это набирающий силу тренд — вспомним хотя бы 35-серийный ситком «Ростелекома
» об услугах связи. Редакция TechnoDrive делится личными впечатлениями о первом ролике Citilink.
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