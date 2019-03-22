Финал Ростовской Киберспортивной Студлиги — 24 марта!

В ближайшее воскресенье состоится главное событие в сфере студенческого киберспорта Дона — Грандфинал. По результатам финального дня Ростовской киберспортивной студенческой лиги будут определены победители сезона 2018/19, розыгрыш которого проходит в 5 дисциплинах на протяжении уже 7 недель.

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В соревнованиях Лиги принимают участие более чем 250 студентов из 11 крупнейших учебных заведений области – ЮФУ, ДГТУ, ЮРГПУ НПИ, РГЭУ РИНХ, РГУПС, РГУП, РФ РТА, ЮРИУ РАНХиГС, ИУБиП, РКСИ и РТЭК.



Победитель региональных соревнований представит Ростовскую область на зональном этапе Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, призовой фонд финала которой составляет более 3 млн рублей.



Грандфинал 24 марта поставит точку в семинедельных соревнованиях



Игровой день в воскресенье будет продолжаться с 10:00 до 19:30, а его программа включает в себя финалы и матчи за третье место по всем 5 дисциплинам, а также торжественную церемонию награждения и закрытия.



На протяжении всего мероприятия матчи будут транслироваться в Интернет в сопровождении лучших комментаторов киберспортивных событий города, а участников и зрителей ждут не только незабываемые эмоции, но и приятные сюрпризы.



Для гостей и болельщиков будут работать зрительская и интерактивная зоны.



Организатор мероприятия – Ростовское региональное отделение Федерации компьютерного спорта. Генеральным партнером мероприятия выступает компания «Ростелеком».



24 марта, 10:00-19:30, Ростов-на-Дону, пер. Оренбургский 2в (Компьютерный клуб «Кибер @ Арена», недалеко от УБИП на Ларина).



Официальная группа VK и телерепортаж.