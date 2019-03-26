Цифровое телевидение в смартфоне — без Интернета!

Владельцев современных смартфонов цифровым ТВ не удивишь. Десятки каналов доступны для просмотра в мобильных приложениях сотовых операторов и телеканалов, — а также на различных интернет-сайтах. Однако здесь есть два минуса. Во-первых, обычно подобный просмотр «съедает» трафик из пакета, — либо требует подписки на тарифы с высокой абонплатой. А во-вторых, просмотр цифрового ТВ на смартфоне становится невозможным, как только устройство теряет сеть 4G LTE или хотя бы 3G (что до сих пор, увы, не редкость, стоит лишь немного отъехать от города — ред.). К счастью, у этой проблемы существует элегантное решение!.. Уже несколько лет на рынке присутствуют миниатюрные ТВ-приставки DVB-T2, позволяющие бесплатно смотреть мультиплексы на смартфоне, независимо от сотового покрытия. А ряд производителей оснащает гаджеты встроенным ресивером DVB-T2. В преддверие отключения аналогового вещания, этот тренд становится всё более актуальным.

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Идея встроить телевизор в мобильный телефон не нова. В эпоху аналогового ТВ подобные функции периодически встречались в бюджетном сегменте, — но воспринимались пользователями относительно прохладно. Ведь принять качественный сигнал на небольшую телескопическую антенну было весьма непросто. В результате, владелец нового телефона с телевизором, устав от «снега» на экране и треска в динамиках, как правило, забывал про данную возможность.



С приходом цифровых мультиплексов ситуация изменилась! Получить качественную картинку на экране смартфона стало проще. Да и устройства с ТВ-тюнерами стали более элегантными, — переместившись в средний ценовой диапазон. Достаточно упомянуть, например, Asus ZenFone Go TV с рекомендованной ценой 9 990 рублей. Сейчас эта модель 2016 года уже снята с производства, но на смену ей пришли другие, не менее стильные «телефоны с телевизором».



Свою нишу на рынке нашли и компактные ТВ-приставки, подключающиеся к смартфону или планшету по microUSB-порту. Их размер, как правило, не превышает спичечный коробок, а вес — от 7,5 до 10 граммов.



Для более качественного приёма в комплект мобильных ресиверов обычно входят мобильная и стационарная антенны (последняя более чувствительная, но рассчитана на фиксированное крепление, — например на присоске к вертикальной поверхности). Если настроить антенну правильно, то, по утверждению специалистов РТРС, на OLED-дисплее смартфона можно добиться качества изображения выше, чем на LCD-экране телевизора.



(По словам одного из офтальмологов, дети с проблемами со зрением обращаются к врачам именно из-за смартфонов. Но родители говорят, что чадо не согласится на простую «звонилку» — и тут же «потеряет» её. — БЗ)



Единственный нюанс — перед поездкой туда, где не ловит 4G, пользователю нужно скачать мобильное приложение для просмотра ТВ-каналов, рекомендуемое производителем приставки. Подобный софт доступен в каталогах Google Play и AppStore, причём совместим с достаточно старыми версиями мобильных ОС (например, Android 4.2 и выше).



Установив такое приложение, владелец смартфона получит не только бесплатный и неограниченный доступ к 20 рейтинговым телеканалам, но и массу дополнительных функций — электронную программу передач, телетекст, изменение формата изображения (4:3 или 16:9), запись эфира, TimeShift и другие. К сожалению, не все приложения русифицированы, однако обычно их использование интуитивно понятно.



Выбираем смартфон для просмотра ТВ



Важным моментом является выбор смартфона или планшета, который вы будете использовать в качестве мобильного телевизора. Эксперты TechnoDrive не рекомендуют использовать для этого слишком бюджетные устройства. Причина?.. Экраны с небольшими углами обзора, рассчитанные преимущественно на работу в «книжной» ориентации. При повороте на 90 градусов такие дисплеи часто искажают цвета, причём для каждого глаза картинка будет выглядеть по-своему, что создаёт значительный дискомфорт даже при кратковременном телепросмотре. А при длительном может вызвать серьёзные проблемы со зрением.



Также не стоит выбирать устройства со слишком маленькими экранами и слабыми процессорами. В первом случае это опять негативно влияет на глаза, а во втором способно привести к задержкам в обработке видеопотока, — особенно при использовании TimeShift.



И, наконец, постоянным зрителям бесплатного цифрового ТВ стоит приобрести внешний аккумулятор, так как телепросмотр быстро разряжает батарею смартфона. На эту роль, по мнению экспертов TechnoDrive, подойдёт вполне бюджетный внешний аккумулятор.



Напомним также, что при наличии доступа в Интернет сориентировать антенну смартфона на ближайший ретранслятор вам поможет мобильное приложение «Телегид», выпущенное РТРС. А если сеть сотового оператора уже не ловится, просто посмотрите на ДМВ-антенны ближайших домов — скорее всего, они будут направлены именно туда.