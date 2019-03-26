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Цифровое телевидение в смартфоне — без Интернета!
Владельцев современных смартфонов цифровым ТВ не удивишь. Десятки каналов доступны для просмотра в мобильных приложениях сотовых операторов и телеканалов, — а также на различных интернет-сайтах. Однако здесь есть два минуса. Во-первых, обычно подобный просмотр «съедает» трафик из пакета, — либо требует подписки на тарифы с высокой абонплатой. А во-вторых, просмотр цифрового ТВ на смартфоне становится невозможным, как только устройство теряет сеть 4G LTE или хотя бы 3G (что до сих пор, увы, не редкость, стоит лишь немного отъехать от города — ред.). К счастью, у этой проблемы существует элегантное решение!.. Уже несколько лет на рынке присутствуют миниатюрные ТВ-приставки DVB-T2, позволяющие бесплатно смотреть мультиплексы на смартфоне, независимо от сотового покрытия. А ряд производителей оснащает гаджеты встроенным ресивером DVB-T2. В преддверие отключения аналогового вещания, этот тренд становится всё более актуальным.
Идея встроить телевизор в мобильный телефон не нова. В эпоху аналогового ТВ подобные функции периодически встречались в бюджетном сегменте, — но воспринимались пользователями относительно прохладно. Ведь принять качественный сигнал на небольшую телескопическую антенну было весьма непросто. В результате, владелец нового телефона с телевизором, устав от «снега» на экране и треска в динамиках, как правило, забывал про данную возможность.
С приходом цифровых мультиплексов ситуация изменилась! Получить качественную картинку на экране смартфона стало проще. Да и устройства с ТВ-тюнерами стали более элегантными, — переместившись в средний ценовой диапазон. Достаточно упомянуть, например, Asus ZenFone Go TV с рекомендованной ценой 9 990 рублей. Сейчас эта модель 2016 года уже снята с производства, но на смену ей пришли другие, не менее стильные «телефоны с телевизором».
Свою нишу на рынке нашли и компактные ТВ-приставки, подключающиеся к смартфону или планшету по microUSB-порту. Их размер, как правило, не превышает спичечный коробок, а вес — от 7,5 до 10 граммов.
Для более качественного приёма в комплект мобильных ресиверов обычно входят мобильная и стационарная антенны (последняя более чувствительная, но рассчитана на фиксированное крепление, — например на присоске к вертикальной поверхности). Если настроить антенну правильно, то, по утверждению специалистов РТРС, на OLED-дисплее смартфона можно добиться качества изображения выше, чем на LCD-экране телевизора.
(По словам одного из офтальмологов, дети с проблемами со зрением обращаются к врачам именно из-за смартфонов. Но родители говорят, что чадо не согласится на простую «звонилку» — и тут же «потеряет» её. — БЗ)
Единственный нюанс — перед поездкой туда, где не ловит 4G, пользователю нужно скачать мобильное приложение для просмотра ТВ-каналов, рекомендуемое производителем приставки. Подобный софт доступен в каталогах Google Play и AppStore, причём совместим с достаточно старыми версиями мобильных ОС (например, Android 4.2 и выше).
Установив такое приложение, владелец смартфона получит не только бесплатный и неограниченный доступ к 20 рейтинговым телеканалам, но и массу дополнительных функций — электронную программу передач, телетекст, изменение формата изображения (4:3 или 16:9), запись эфира, TimeShift и другие. К сожалению, не все приложения русифицированы, однако обычно их использование интуитивно понятно.
Выбираем смартфон для просмотра ТВ
Важным моментом является выбор смартфона или планшета, который вы будете использовать в качестве мобильного телевизора. Эксперты TechnoDrive не рекомендуют использовать для этого слишком бюджетные устройства. Причина?.. Экраны с небольшими углами обзора, рассчитанные преимущественно на работу в «книжной» ориентации. При повороте на 90 градусов такие дисплеи часто искажают цвета, причём для каждого глаза картинка будет выглядеть по-своему, что создаёт значительный дискомфорт даже при кратковременном телепросмотре. А при длительном может вызвать серьёзные проблемы со зрением.
Также не стоит выбирать устройства со слишком маленькими экранами и слабыми процессорами. В первом случае это опять негативно влияет на глаза, а во втором способно привести к задержкам в обработке видеопотока, — особенно при использовании TimeShift.
И, наконец, постоянным зрителям бесплатного цифрового ТВ стоит приобрести внешний аккумулятор, так как телепросмотр быстро разряжает батарею смартфона. На эту роль, по мнению экспертов TechnoDrive, подойдёт вполне бюджетный внешний аккумулятор.
Напомним также, что при наличии доступа в Интернет сориентировать антенну смартфона на ближайший ретранслятор вам поможет мобильное приложение «Телегид», выпущенное РТРС. А если сеть сотового оператора уже не ловится, просто посмотрите на ДМВ-антенны ближайших домов — скорее всего, они будут направлены именно туда.
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Цифровое телевидение в Ростовской области
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«Дом.ру
» продолжает сезон подарков для своих абонентов. И в качестве мартовского сюрприза дарит премиальный пакет каналов «МАТЧ! Футбол» всем телезрителям. До конца первого весеннего месяца любой абонент «Дом.ру ТВ» может смотреть каналы «Матч! Футбол 1 HD», «Матч! Футбол 2 HD» и «Матч! Футбол 3 HD» совершенно бесплатно
— в формате высокой чёткости и со звуком Dolby 5.1. Для этого требуется лишь найти нужные каналы в меню «ТВ-Гид» и нажать кнопку «Подключить». А если у вас нет телевизора, бесплатно смотреть пакет «МАТЧ! Футбол» можно на сайте «Дом.ру» (domru.ru) или в мобильном приложении оператора.
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РТРС сообщает, что скоро нас ждёт сезонная интерференция. Проще говоря, телевизор может плохо показывать с конца февраля и до начала марта. А всё потому, что Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора, — в это время года и осенью, — выстраиваются на одной линии. Продлится это 2 недели.
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Грядущее отключение аналогового ТВ
стало важной новостью не только для миллионов телезрителей, но и для мошенников. В арсенале преступников, — помимо «лечебных приборов от всех болезней», «таблеток для быстрого похудения» и прочих «магнитных стелек», — довольно быстро появились «универсальные антенны для приёма сотен каналов цифрового телевидения».
При этом под видом высокотехнологичных новинок жулики распространяют дешёвые приспособления по цене в 4-5 раз выше среднерыночной. О том, как избежать обмана и смотреть мультиплексы РТРС действительно бесплатно,
читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Ещё информация !!! Цифровое телевидение в Ростовской области
Министерство ИТ и связи Ростовской области объявило точную дату прекращения телевещания
в аналоговом формате. По официальной информации, с 3 июня 2019 года эфирное телевидение в регионе станет на 100% цифровым. Таким образом, у нынешних зрителей аналоговых телеканалов остаётся немногим больше четырёх месяцев для настройки антенн и телевизоров — и, в некоторых случаях, для покупки специальных ТВ-приставок. О том, как перейти на «цифру» без лишних хлопот и расходов, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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