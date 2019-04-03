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Возрождение радиоэлектроники: уровень ДАНЮИ растёт!
В конце марта на базе Центра детского технического творчества (Ростов) состоялась научно-практическая конференция Донской академии наук юных исследователей. Мероприятие, ставшее 44-м по счёту, порадовало организаторов и членов жюри целой плеядой ярких ИТ-проектов. В частности, на секции «Радиоэлектроника» юные изобретатели представили «умные часы», левитрон и трансвертер двухметрового диапазона. А начинающие робототехники не только создали макет экзоскелета, увеличивающего мускульную силу человека, но и предложили мультиагентную систему мобильных роботов, взаимодействующих по Bluetooth.
Участниками конференции ДАНЮИ в этом году стали не только ростовские школьники, но также юные изобретатели из Волгодонска, Таганрога, Сальска, Донецка и Пятигорска. А площадкой для технических секций выступил городской Центр детского технического творчества (в начале 2000-х годов юные техники показывали свои достижения во Дворце творчества детей и молодёжи — БЗ).
Диапазон тем, волнующих юных техников, оказался очень широк: от технологии авиастроения, до приборов, демонстрирующих свойства газа; от графопостроителя до автоматизации гидравлических систем с помощью микроконтроллера Arduino. При этом всё чаще в своих работах молодые инноваторы используют современную микропроцессорную технику, — что отражает общие тенденции в области радиотехники.
Отдельного внимания заслуживают проекты, представленные в номинации «Робототехника». Здесь демонстрировались действующие макеты и образцы роботов, — многие из которых приятно удивили даже членов жюри. В частности, «Мультиагентная система мобильных роботов с функцией взаимного управления по каналу Bluetooth при регулировании модели дорожного трафика», «Создание экзоскелета для увеличения мускульной силы человека» и «Балансирующий робот» были высоко отмечены за смелость замысла и оригинальность исполнения.
Напомним, что речь идёт о проектах, созданных учениками 8-11 классов. Которые, при продолжении технического обучения в ВУЗах, наверняка ещё не раз приятно удивят педагогов — и, возможно, научное сообщество.
Пока же лауреаты очередной конференции ДАНЮИ были удостоены медалей и ценных подарков, — а также внимания ведущих технических ВУЗов региона, которые заинтересованы в талантливых студентах, демонстрирующих высокий изобретательский и научный потенциал.
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Я был членом жюри в ДАНЮИ на 27-й конференции. И успел посмотреть не только секцию «Информатика», но и другие.
Радиотехника, если не ошибаюсь, в 2002 году переживала не лучшие времена. Позитивные изменения начались примерно в начале 2011 года. И сейчас, за прошедший период, ситуация с детским техническим творчеством в Ростове-на-Дону радикально изменилась к лучшему.
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Кружки робототехники и фестивали
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Современные роботы могут многое! Они облегчают жизнь, работают консультантами (1
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), — а также следят за безопасностью и, конечно, развлекают (4
) людей. Однако есть случаи, когда применение роботов не просто удобно, а жизненно важно! Речь идёт о работе в зонах повышенной опасности. И пока немецкие учёные работают над созданием робота Centauro для утилизации ядерных отходов
, его «младший брат» Прометей готовится к трудоустройству на Ростовской АЭС. Причём по итогам «испытательного срока» робот на Волгодонской АЭС
может приступить к дежурству уже в ближайшие месяцы.
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За последние годы роботы стали гораздо ближе к человеку. Сегодня это не только «умные» пылесосы и забавные игрушки, но также консультанты в ростовском зоопарке (пруф
) и эксцентричные жители «городов роботов
»... Но ещё больше впечатляют роботы, созданные и запрограммированные самостоятельно! Тем более, что такая возможность, благодаря кружкам робототехники для детей, есть у множества школьников Ростова и области. А самые талантливые ученики могут представить своих подопечных на ежегодном фестивале «Робофест», который уже начался в Ростове-на-Дону.
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Современные технологии стремительно меняют привычки людей не только в повседневной жизни, но и на отдыхе. Например, для ростовчан становится традицией проводить новогодние праздники в компании электронных друзей. Так, большой фестиваль роботов,
с успехом прошедший год назад, вновь готовится покорять Ростов. Причём с совершенно новой программой!.. На этот раз в ТРК «Мегамаг» приедут подводные роботы из Кореи, реалистичный робот-паук, вошедший в книгу рекордов Гиннеса, очаровательный французский робот Рити, — а также андроиды-танцоры, электронная телеведущая и десятки других роботов с выставок в Лас-Вегасе, Пекине и Берлине. Увидеть их всех, — и принять участие в эффектных техношоу, — можно будет уже завтра, 20 декабря. А продлится большой фестиваль роботов в Ростове до 27 января.
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Интерактивная выставка роботов «Робополис»,
с успехом прошедшая в Ростове год назад под брендом «Город роботов
», вновь готова удивлять и восхищать жителей Дона!.. На этот раз удивительные роботы со всего мира обоснуются в городе Шахты
— на площадке ТЦ «Арбат» (ул. Шевченко, 141
). Не пропустите!
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Ещё информация !!! Кружки робототехники и фестивали
По сведениям TechnoDrive, в октябре на площадке спортивно-концертного комплекса «Петербургский» состоялся международный фестиваль робототехники «РобоФинист». В Питер приехали 1000 школьников из России, Белоруссии, Казахстана, Хорватии и Турции. В их числе — команда юных робототехников из Волгодонска, завоевавшая «серебро» в номинации RoboCup JuniorRescue Maze.
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