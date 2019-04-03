Возрождение радиоэлектроники: уровень ДАНЮИ растёт!

В конце марта на базе Центра детского технического творчества (Ростов) состоялась научно-практическая конференция Донской академии наук юных исследователей. Мероприятие, ставшее 44-м по счёту, порадовало организаторов и членов жюри целой плеядой ярких ИТ-проектов. В частности, на секции «Радиоэлектроника» юные изобретатели представили «умные часы», левитрон и трансвертер двухметрового диапазона. А начинающие робототехники не только создали макет экзоскелета, увеличивающего мускульную силу человека, но и предложили мультиагентную систему мобильных роботов, взаимодействующих по Bluetooth.

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Участниками конференции ДАНЮИ в этом году стали не только ростовские школьники, но также юные изобретатели из Волгодонска, Таганрога, Сальска, Донецка и Пятигорска. А площадкой для технических секций выступил городской Центр детского технического творчества (в начале 2000-х годов юные техники показывали свои достижения во Дворце творчества детей и молодёжи — БЗ).



Диапазон тем, волнующих юных техников, оказался очень широк: от технологии авиастроения, до приборов, демонстрирующих свойства газа; от графопостроителя до автоматизации гидравлических систем с помощью микроконтроллера Arduino. При этом всё чаще в своих работах молодые инноваторы используют современную микропроцессорную технику, — что отражает общие тенденции в области радиотехники.



Отдельного внимания заслуживают проекты, представленные в номинации «Робототехника». Здесь демонстрировались действующие макеты и образцы роботов, — многие из которых приятно удивили даже членов жюри. В частности, «Мультиагентная система мобильных роботов с функцией взаимного управления по каналу Bluetooth при регулировании модели дорожного трафика», «Создание экзоскелета для увеличения мускульной силы человека» и «Балансирующий робот» были высоко отмечены за смелость замысла и оригинальность исполнения.



Напомним, что речь идёт о проектах, созданных учениками 8-11 классов. Которые, при продолжении технического обучения в ВУЗах, наверняка ещё не раз приятно удивят педагогов — и, возможно, научное сообщество.



Пока же лауреаты очередной конференции ДАНЮИ были удостоены медалей и ценных подарков, — а также внимания ведущих технических ВУЗов региона, которые заинтересованы в талантливых студентах, демонстрирующих высокий изобретательский и научный потенциал.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Я был членом жюри в ДАНЮИ на 27-й конференции. И успел посмотреть не только секцию «Информатика», но и другие.



Радиотехника, если не ошибаюсь, в 2002 году переживала не лучшие времена. Позитивные изменения начались примерно в начале 2011 года. И сейчас, за прошедший период, ситуация с детским техническим творчеством в Ростове-на-Дону радикально изменилась к лучшему.