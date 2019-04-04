Samsung, Android, Apple Pay — на 25 маршрутах общ. транспорта!

К общественному транспорту можно относиться по-разному, но иногда он лучше такси (вне часа пик) и даже своего автомобиля (если ехать в гости или аэропорт). Кроме того, современный «кэб» — это русская рулетка, где за рулём может оказаться «юный Шумахер» или невероятно усталый водитель, который может «вписаться», как все знают, даже в мирно стоящее авто. Поэтому порой мы выбираем, скажем, автобусы! Особенно, если они поддерживают бесконтактные способы оплаты — и даже смогут принимать карты, пополняемые через Интернет.

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Поездку в ростовских автобусах можно оплатить смартфоном



Долгожданная функция безналичной оплаты проезда банковскими картами наконец начала массово внедряться в Ростове. По мартовским данным ООО «АРПС», новыми мобильными терминалами с начала года оснащены 380 единиц городского транспорта работающих на 25 маршрутах. Речь идёт о городских маршрутах 5, 15, 18, 28, 32, 33, 37, 42, 45, 47, 51, 52, 57, 61, 63, 64, 65, 65а, 67, 77, 83, 92, 92а и 98, а также межмуниципальном маршруте №85 (Главный ЖД вокзал — ТЦ «МЕГА»).



Для оплаты проезда банковской картой последняя должна поддерживать функцию бесконтактных расчётов. А если у вас современная модель смартфона, расплатиться можно с помощью системы Android Pay, Apple Pay или Samsung Pay. Причём, помимо удобства, этот способ оплаты ещё и более экономный — поездка «по безналу» обойдётся всего в 20 рублей (при оплате наличными — 24 рубля).



Сэкономленными средствами можно оплатить, скажем, за Интернет.



Однако безналичная оплата проезда в Ростове — это не только банковские продукты, но и почти 650000 транспортных карт, находящихся в обращении. Для их владельцев «Агентство развития транспортных платёжных систем» (ООО «АРПС») также анонсировало приятные нововведения.



Пополнить транспортную карту можно будет в Интернете



Одним из направлений развития безналичной оплаты проезда в Ростове может стать пополнение транспортных карт через Интернет. Об этом сообщил директор Департамента транспорта города Христофор Ермашов. Для этого планируется модернизация сервера ООО «АРПС».



«Онлайн-пополнение транспортных карт реализовано в ряде российских мегаполисов, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Однако использование подобной технологии предусматривает обязательную синхронизацию "кошельков" на сервере и на чипе карты. Для этого, например, в Москве и Санкт-Петербурге после внесения онлайн-платежа необходимо приложить транспортную карту к одному из аппаратов проверки проездных билетов, установленных в вестибюлях станций метро.



Таким образом, пополнение транспортных карт онлайн требует разветвлённой сети устройств "активации" платежей. И имеющихся в Ростове 108 терминалов АРПС вряд ли справятся с данной нагрузкой. С другой стороны, есть пример синхронизации баланса транспортных карт с помощью обычного Android-смартфона. В этом случае потребуется разработка защищённого мобильного приложения. Следовательно, в любом случае, на реализацию онлайн-пополнения транспортных карт потребуется какое-то время. Хотя задача, безусловно, важная и обязательно будет реализована».



Кстати, с переносом «электронных кошельков» на сервер для транспортных карт Ростова может быть реализована и бонусная программа (по аналогии с Москвой и Санкт-Петербургом). Что сделает безналичную оплату проезда ещё более популярной, а городской транспорт — безопасным. Ведь водителям больше не придётся одновременно оценивать обстановку на дороге, управлять автобусом, принимать деньги и отсчитывать сдачу.



Банковский «пластик», смартфон или транспортные карты?



Чем же лучше оплачивать проезд в Ростове? Ответ на этот вопрос зависит от конкретной ситуации. Очевидно, что для гостей города и ростовчан, редко пользующихся автобусами, лучше всего подойдут смартфоны и банковские карты с бесконтактной технологией оплаты (VISA PayWave или MasterCard PayPass). При этом, если гаджет пассажира поддерживает Android Pay, Samsung Pay или Apple Pay, удобнее всего расплачиваться именно им.



Тем временем транспортные карты больше подойдут постоянным пассажирам, выработавшим навык их удобного пополнения.



И ещё один важный момент — выбор способа оплаты сильно зависит от города, в котором применяется. Так, например, в Москве одна поездка на автобусе или метро для владельцев транспортных карт «Тройка» будет стоить 38 рублей, по банковским картам — 42 рубля, а при оплате наличными — 55 рублей.