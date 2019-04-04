Хотите рекламный ролик о товаре вашей мечты с вашим участием?

В культовом IT-сериале «Чёрное зеркало» есть волнительный момент. Девушка на утренней пробежке видит уличный щит со своим фото — и предложением недвижимости, о которой она давно мечтала. Более того, на огромном экране её обнимает парень, который ей очень нравится. Она останавливается, как заворожённая, глядя на билборд. Фантастика? Ничуть. Благодаря «Ростелекому» такое можно будет увидеть в каждом почтовом отделении России.

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Действительно, Почта России и «Ростелеком» уже запустили совместный проект федерального масштаба, направленный на развитие российского рынка цифровой рекламы.



Решение основано на технологии централизованного управления рекламным контентом на специализированных видеопанелях, установленных в почтовых отделениях, в качестве эффективного канала взаимодействия с клиентами.



Первой площадкой для реализации проекта в области indoor-рекламы станут 7 субъектов РФ, входящие в макрорегион «Волга-1» Почты России: Нижегородская и Кировская области, Пермский край, а также республики Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и Чувашия. Здесь компании установят 2500 видеопанелей более чем в 1200 почтовых отделениях.



«Ростелеком» выступает инфраструктурным оператором проекта, который предоставляет каналы передачи данных, устанавливает специально разработанные моноблоки, объединяющие в себе профессиональную видеопанель и медиаплеер, а также поставляет ПО и облачные решения для хранения и централизованного управления показами.



Почта России обеспечивает оптимальное расположение экранов в отделениях и будет заниматься поиском и привлечением партнеров и рекламодателей. Помимо коммерческой рекламы, по 10% эфирного времени будет отводиться продвижению услуг, предоставляемых обеими компаниями.



Техническое решение в перспективе позволит автоматически формировать рекламный контент для целевой группы в соответствии с возрастом и полом, создавать рекламные кампании и управлять ими, а также формировать отчёты об аудитории, анализировать эффективность рекламных кампаний и проигрываемого контента.



Рекламные объявления будут модерироваться сотрудниками Почты России на предмет соответствия их содержания требованиям законодательства РФ.



Коммерческие клиенты смогут разместить свои ролики как на одном экране в одном отделении почтовой связи, так и задействовать рекламные поверхности сразу в нескольких отделениях почтовой связи города, региона, группы регионов или всей страны, что особенно актуально для индивидуальных предпринимателей и сегмента МСБ, а также крупных федеральных компаний, которым нужен большой охват аудитории.



«Экраны будут устанавливаться в почтовых отделениях с максимально высоким клиентским потоком, что позволит охватить большой объём аудитории. Гибкие условия размещения рекламы и применение современных технологий даст клиентам возможность не только обеспечить максимальное продвижение своего контента, но и управлять частотой их показа. До конца 2019 года мы совместно с "Ростелекомом" планируем оборудовать видеопанелями отделения связи в ряде других регионов страны», — подчеркнул заместитель генерального директора Почты России по стратегии и государственному регулированию Ярослав Мандрон.



(Не будем забывать, что на почту ходят практически все, причём Почта России предлагает клиентам далеко не первую полезную цифровую услугу — БЗ)



«Наш совместный проект с "Почтой России" предлагает рынку Indoor-рекламы качественно новый инструмент, дающий возможность информировать покупателей о текущих акциях и специальных ценах, получать дополнительный доход от продажи рекламы на носителях», — говорит директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Данила Бурметьев.



Стартовавший в Нижнем Новгороде масштабный проект стал логическим продолжением подписанного на Петербургском международном экономическом форуме генеральным директором ФГУП «Почта России» Николем Подгузовым и президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским соглашения о сотрудничестве компаний.



Комментарий издателя TechnoDrive Бориса Зубова



Идеально таргетированная реклама — это мечта каждого, ведь она действительно полезна. Если система точно знает, каковы ваши предпочтения, скажем, в путешествиях (и представляет финансовые возможности), она предложит наилучший отдых. Или напомнит об индивидуальной скидке в ближайшем продуктовом, когда придёт время очередной закупки провианта.



И, разумеется, это очень выгодно по сравнению с обычным телевидением. Ведь там рекламодатель платит за то, что зрителям может быть настолько неинтересно, что именно в этот момент вся семья дружно идёт за чаем :-))



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