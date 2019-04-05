GPS «перегружается»: как не потеряться в горах — или городе?

Если вам случалось заблудиться в городе, лесу или в горах, вы сразу поймёте, о чём пойдёт речь. Возможная проблема с GPS может отнять много нервов и времени, как минимум. Но что именно произойдёт в ночь с 6 на 7 апреля, действительно ли «небо упадёт на землю»? В ситуации стараются разобраться эксперты TechnoDrive.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Экскурс в историю эпических багов



Большинство успешных ИТ-систем рано или поздно сталкиваются с ограничениями, на которые их создатели не рассчитывали. Так, например, в далёком 1981 году разработчики протокола IPv4 решили ограничиться поддержкой 4,22 млрд адресов — тогда это казалось немыслимой цифрой. Но Интернет вещей спустя 30 лет, показал, что это не совсем так.



Аналогичной по сути является «проблема Y2K», с которой пользователи старого доброго софта столкнулись на рубеже тысячелетий (про это писали ростовские газеты, мы тогда опрашивали банки — БЗ).



Вспомним также пресловутую «високосную секунду». Тут виновата Луна, у неё непростая орбита. Впрочем, злокозненная 1/60 минуты прекрасно учитывается на практике (если не забывать обновлять серверное ПО). Про обновления, конечно, мы ещё поговорим ниже.



У GPS не хватило разрядности



Но вспомним о GPS, ведь настала её очередь! Навигационная система, созданная в 80-х годах прошлого века, исчерпала количество недель, нумерация которых ограничена 10-битным числом, и готовится к обнулению счётчика. Масштабный GPS Week Number Rollover (WNRO) произойдёт уже на этих выходных — в ночь с 6 на 7 апреля, — и может стать фатальным для старых GPS-навигаторов, у которых начнутся проблемы с определением местоположения.



Особое внимание на поведение GPS-навигаторов в это время стоит обратить туристам, для которых точная навигация — синоним не только удобства, а порой и безопасности.



Как было отмечено выше, необходимость обнуления счётчика недель в системе GPS связана с использованием 10-битного представления соответствующего параметра. В результате, система может отсчитывать только 1024 недели (примерно 19,7 лет) — после чего данный параметр обнуляется.



Почему это было сделано?.. Видимо, на заре создания навигационных систем, подобный горизонт казался разработчикам вполне достаточным. К тому же, на том этапе развития технологий и элементной базы, это позволяло существенно экономить память и увеличивать возможности навигационного оборудования.



Проблема GPS WNRO не нова — с этим ограничением уже сталкивались в 1999 году. И тогда обнуление счётчика недель прошло без каких-либо видимых последствий (в ночь с 21 на 22 августа — ред.) Однако, в конце минувшего века GPS-навигаторы использовались весьма ограниченно, преимущественно в специализированных системах, — за обновлением которых тщательно следили инженеры и программисты. Сегодня же подобные устройства есть практически у каждого человека — и порой не одно. Но регулярно ли обновляются их прошивки (и обновляются ли вообще)?..



«Сброс часов» GPS затронет только «старые» устройства



По мнению экспертов, обнуление счётчика недель GPS затронет преимущественно старые устройства (с прошивками 8-10-летней давности). Причём возникшие проблемы с определением местоположения, вероятно, исправить уже не получится. Вряд ли кто-то из разработчиков займётся обновлением прошивок для устройств, давно снятых с производства.



Однако и владельцам новых гаджетов стоит быть внимательными. Сразу после обнуления счётчика недель GPS-навигаторы в устройствах могут кратковременно показывать неверные время и дату. Впрочем, на точности позиционирования это сказаться не должно.



Но как точно понять, сохранил ли ваш GPS-навигатор свою основную функцию — или из надёжного помощника поневоле превратился в «коварного обманщика»?



Точная GPS-навигация: советы для туристов



Очевидно, что самым лучшим решением проблемы с навигацией является наличие нескольких независимых устройств. Причём речь не только о разных типах устройств (например, компактные GPS-трекеры vs смартфоны), но и об альтернативных системах позиционирования — благо найти смартфон с модулем GPS/ГЛОНАСС сегодня не проблема.



А если это, например, «Сяоми» или Honor, то на борту, наверняка, будет и поддержка Beidou — что очень удобно ещё и при поездках в Азию.



Сравнивайте данные различных навигационных систем — и полагайтесь на общие рекомендации, высказанные «большинством голосов». И не забывайте своевременно «апгрейдить» ПО своих устройств, ведь постоянные обновления на Google Play и в AppStore выходят не просто так.



Если вы всё-таки заблудились на пересечённой местности, а GPS глючит?



Главное, не паникуйте и не делайте резких движений. Обдумайте ситуацию. Очевидно, если вы сразу повредите ногу или руку, спокойно вернуться будет сложнее.



Перед тем, как выйти в поход, зарядите сотовый телефон, а также запомните, в какую сторону света вы идёте (в Северном полушарии в полдень солнце на юге, а вот в Мачу-Пикчу ситуация иная).



Если вы пользуетесь GPS-трекером (даже без карт!), не забудьте отметить на нём исходную точку. Он покажет направление и дальность на обратном пути.



Проходя мимо достопримечательностей, запомните их — это поможет при звонке в службу спасения!



Дальнейшие советы по ориентации с GPS и без спутниковой навигации дают британские учёные.



Что же касается TechnoDrive, то мы поставим эксперимент на различных устройствах — и напишем о результатах после часа X.



UPD: Вообще полагаться на смартфоны в таких серьёзных делах — не самая хорошая идея.