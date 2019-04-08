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Новый салон электроники на Соколова: встречайте гироскутеры
С наступлением весны на улицах Ростова всё чаще встречаются гироскутеры, сигвеи и электросамокаты, — ставшие модным трендом последних лет. А спрос, как известно, рождает предложение!.. Так, недавно, в Ростове открылся магазин компании DONDRON, специализирующейся на личном электротранспорте (а также квадрокоптерах, радиоуправляемых моделях и интерактивных игрушках). Он расположен на ул.Соколова, 73/163 — в непосредственной близости от магазинов электроники «1000 радиодеталей» (в одном здании — БЗ) и «ЧИП и ДИП» (500 метров вниз до Красноармейской). Причём, по мнению, руководителя компании «ДОНДРОН», такое соседство имеет ряд положительных моментов.
По информации компании, «ДОНДРОН» работает на российском рынке с 2015 года — и, по версии руководителя компании Натальи Польшинской, именно DONDRON привёз первый гироскутер в Ростов-на-Дону (на выставку, проходившую в КВЦ «ВертолЭкспо»). С тех пор торговая сеть активно занимается интернет-продажами и обслуживанием личного электротранспорта.
Причём в рамках сервисной деятельности DONDRON активно сотрудничает со своими нынешними «соседями».
«У компании "1000 радиодеталей" мы закупаем компоненты для ремонта бытовой техники, поступающей в наш сервисный центр, в том числе в рамках сотрудничества с торговыми сетями "Связной", DNS, "Евросеть", "Цифроград" — отметила Наталья Польшинская в беседе с TechnoDrive. — Таким образом, мы рассматриваем соседей как надёжных партнёров и дополняем их ассортимент».
Но, прежде всего, недавно открывшаяся офлайн-площадка DONDRON в Ростове дополняет собственный интернет-магазин. Ведь, учитывая стоимость гироскутеров и сигвеев, многие потребители хотят предварительно увидеть их «вживую» — и оценить возможности продвинутого транспорта. Что теперь можно сделать с понедельника по субботу, с 10 до 19 часов, а также в воскресенье с 10:00 до 17:00 по адресу: ул. Соколова, 73/163.
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Центр Ростова, конечно, ещё не Калькутта с её электронным изобилием, но число магазинов электроники на проспекте Соколова явно увеличивается. Это удобно, поскольку в большом торговом центре вряд ли получится, к примеру, купить мультиметр или аккумуляторную батарею для сигнализации. А здесь всё под рукой, три магазина гармонично дополняют друг друга.
А если подумать, их даже 4. Ведь «Антей» находится по адресу Соколова, 85/3 (ещё ближе к пл. Гагарина, во дворе). От магазина до магазина, в среднем, всего 200 метров.
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Авто в Ростове
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К общественному транспорту можно относиться по-разному, но иногда он лучше такси (вне часа пик) и даже своего автомобиля (если ехать в гости или аэропорт). Кроме того, современный «кэб» — это русская рулетка, где за рулём может оказаться «юный Шумахер» или невероятно усталый водитель, который может «вписаться», как все знают, даже в мирно стоящее авто. Поэтому порой мы выбираем, скажем, автобусы! Особенно, если они поддерживают бесконтактные способы оплаты — и даже смогут принимать карты, пополняемые через Интернет.
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Лидеры мирового автопрома продолжают осваивать сегмент электрического транспорта. Очередной новинкой, готовящейся к запуску в этом году, стал электрический мотоцикл Harley-Davidson LiveWire, использующий десятки передовых технологий. Среди которых — экологичный силовой агрегат с пониженным уровнем шума и улучшенное шасси для отличной управляемости. Однако особого внимания заслуживает продвинутая телематическая система Panasonic Automotive, обеспечивающая постоянное подключение LiveWire к «облачным» сервисам. Благодаря ей, новинка Harley-Davidson может передавать на смартфон владельца предупреждения о необходимости техобслуживания, а также попытках взлома или перемещения. Но самое главное — LiveWire своевременно предупредит об уменьшении заряда аккумулятора с учётом расположения зарядных станций и проложит путь к ближайшей из них.
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Электромобили «Элекар 5E-TIGARBO
», успешно дебютировавшие на Чемпионате мира FIFA-2018 в Ростове, продолжают покорять новые горизонты!.. Вслед за ростовскими заказчиками, экологичным и надёжным транспортом заинтересовались заказчики из Белоруссии, Казахстана и Объединённых Арабских Эмиратов
. В туристических регионах донские электромобили будут использоваться для обслуживания гостиниц, парков отдыха, спортивных мероприятий, — а в Казахстане электрокары TIGARBO уже поступили в распоряжение местной полиции.
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Создание инновационных технологий — процесс длительный и многогранный, над которым ежедневно работают миллионы учёных во всём мире. Однако результаты их труда большинство людей замечают лишь на этапе внедрения, испытывая порой настоящий «шок будущего
». По-видимому, настала очередь испытать это чувство и российским автомобилистам. Ведь уже в ближайшую субботу, 1 декабря, на дорогах России появятся беспилотные автомобили.
Узнать их можно будет по новому знаку с литерой «А» (автономное вождение), который официально введут в действие за день до начала эксперимента. При этом свои «робомобили» на дороги общего пользования смогут вывести не только гиганты индустрии, — такие как Kamaz
, — но и молодые стартапы.
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Ещё информация !!! Авто в Ростове
Устройства фото- и видеофиксации окружают нас везде! Камеры встроены в смартфоны и ноутбуки, авторегистраторы, банкоматы и домофоны, установлены на городских улицах и автомобильных магистралях. И возможности данных систем постоянно растут! Так, например, аспиранты ДГТУ
научили обычные веб-камеры определять пульс и частоту дыхания человека, — а судебные приставы и сотрудники ГИБДД Ростовской области будут использовать дорожные камеры для эффективного выявления должников.
С их помощью правоохранители рассчитывают привлечь к ответственности неплательщиков алиментов, коммунальных платежей, задолжников по кредитам и налогам, — и, конечно, лихачей, игнорирующих постановления о штрафах
.
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