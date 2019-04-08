Новый салон электроники на Соколова: встречайте гироскутеры

С наступлением весны на улицах Ростова всё чаще встречаются гироскутеры, сигвеи и электросамокаты, — ставшие модным трендом последних лет. А спрос, как известно, рождает предложение!.. Так, недавно, в Ростове открылся магазин компании DONDRON, специализирующейся на личном электротранспорте (а также квадрокоптерах, радиоуправляемых моделях и интерактивных игрушках). Он расположен на ул.Соколова, 73/163 — в непосредственной близости от магазинов электроники «1000 радиодеталей» (в одном здании — БЗ) и «ЧИП и ДИП» (500 метров вниз до Красноармейской). Причём, по мнению, руководителя компании «ДОНДРОН», такое соседство имеет ряд положительных моментов.

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По информации компании, «ДОНДРОН» работает на российском рынке с 2015 года — и, по версии руководителя компании Натальи Польшинской, именно DONDRON привёз первый гироскутер в Ростов-на-Дону (на выставку, проходившую в КВЦ «ВертолЭкспо»). С тех пор торговая сеть активно занимается интернет-продажами и обслуживанием личного электротранспорта.



Причём в рамках сервисной деятельности DONDRON активно сотрудничает со своими нынешними «соседями».



«У компании "1000 радиодеталей" мы закупаем компоненты для ремонта бытовой техники, поступающей в наш сервисный центр, в том числе в рамках сотрудничества с торговыми сетями "Связной", DNS, "Евросеть", "Цифроград" — отметила Наталья Польшинская в беседе с TechnoDrive. — Таким образом, мы рассматриваем соседей как надёжных партнёров и дополняем их ассортимент».



Но, прежде всего, недавно открывшаяся офлайн-площадка DONDRON в Ростове дополняет собственный интернет-магазин. Ведь, учитывая стоимость гироскутеров и сигвеев, многие потребители хотят предварительно увидеть их «вживую» — и оценить возможности продвинутого транспорта. Что теперь можно сделать с понедельника по субботу, с 10 до 19 часов, а также в воскресенье с 10:00 до 17:00 по адресу: ул. Соколова, 73/163.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Центр Ростова, конечно, ещё не Калькутта с её электронным изобилием, но число магазинов электроники на проспекте Соколова явно увеличивается. Это удобно, поскольку в большом торговом центре вряд ли получится, к примеру, купить мультиметр или аккумуляторную батарею для сигнализации. А здесь всё под рукой, три магазина гармонично дополняют друг друга.



А если подумать, их даже 4. Ведь «Антей» находится по адресу Соколова, 85/3 (ещё ближе к пл. Гагарина, во дворе). От магазина до магазина, в среднем, всего 200 метров.