Samsung Galaxy A50 — «альфа» в Галактике

Следуя эксклюзивным советам TechnoDrive по выбору смартфона с учётом банковской биометрии, согласно которым желательна самая свежая ОС, мы, — что вполне логично, — искали Android 9. Однако, девятым «Андрюшей» дело не ограничивается. Смартфоны отличаются ценой, начинкой, позиционированием, репутацией производителя. Но самое главное — потребительскими качествами! В сегодняшнем выпуске TechnoDrive мы рассмотрим смартфон, демонстрирующий одно из лучших сочетаний потребительских свойств, функционала и стоимости на текущий момент — Samsung Galaxy A50, — а также расскажем, как ощутимо сэкономить.

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Смартфон Samsung Galaxy A50 появился на российском рынке всего пару недель назад, но уже стал объектом пристального внимания экспертов. Причиной стало необычное для А-серии сочетание характеристик и дизайна, из-за которого модель выглядит — и, что самое главное, ощущается — гораздо более «топовой».



Начнём с внешнего вида новинки!.. На отечественном рынке Samsung Galaxy A50 представлен в трёх цветах — официально названных «чёрным», «синим» и «белым». Однако последнее не совсем так. На практике белый корпус, — самый удачный по мнению экспертов TechnoDrive, — по внешнему виду практически идентичен «перламутру» у нынешнего флагмана Samsung Galaxy S10+ (стоящему в три раза дороже). Если бы не расположение основных камер, которых у A50 тоже три, смартфоны можно было бы даже спутать при взгляде на заднюю панель, эффектно переливающуюся цветами радуги.



Кстати, когда смартфоны эксплуатируются в прозрачных чехлах, пластиковый корпус A50 почти не отличим от керамики S10+ (хотя с чехлами пока не всё так просто, модель новая и найти хорошую силиконовую накладку пока ещё не просто, но возможно — ред.)



Однако, элегантный дизайн — далеко не единственный плюс Samsung A50. Cамое интересное ещё впереди! Так, например, герой сегодняшнего обзора имеет на борту 8-ядерный процессор Exynos 9610 (2,3 ГГц), графический ускоритель Mali-G72 MP3 — и ОЗУ объёмом 4 или 6 Гб для моделей с 64 Гб и 128 Гб встроенной памяти (в этом единственное, но существенное отличие двух модификаций А50). Всё это обеспечивает смартфону быструю работу даже с «тяжёлыми» приложениями, вроде игр.



Последние, кстати, хорошо адаптированы под 6,4-дюймовый* безрамочный экран Super AMOLED (2340x1080) с каплевидным вырезом для фронтальной камеры 25 МПикс. Таким образом, Galaxy A50 одинаково качественно снимает «в обе стороны», что оценят любители селфи. Хотя отличия, конечно же, есть — на тыловой стороне расположены яркая LED-вспышка, а основная 25-мегапиксельная камера дополнена двумя матрицами на 8 и 2 МПикс. Благодаря этому, на А50 можно делать эффектное размытие фона (при желании) и использовать множество функций интеллектуальной съёмки.



А ещё новинка очень качественно записывает видеоролики, — для хранения которых лучше использовать внешнюю карту памяти. Тем более, что в Samsung A50 для последней отведено отдельное гнездо, наряду с двумя SIM-картами формата nano. Так что владельцам гаджета не придётся выбирать между дополнительной памятью и второй «симкой» (в отличие от упомянутых выше флагманов линейки S10 — ред.)



Сильной стороной Samsung A50 также является аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с функцией быстрой зарядки (от 0 до 100% за 1,5 часа). При средней интенсивности использования его с запасом хватит на два дня, — тем более, что интеллектуальная система смартфона может автоматически оптимизировать энергопотребление приложений. Но будьте внимательны — для некоторого ПО в настройках желательно установить исключения, иначе, например, важные сообщения по WhatsApp могут ощутимо задерживаться.



В целом, Samsung Galaxy A50 получился настолько многогранным, что владелец сможет находить в нём новые и полезные функции еще очень долго. Звук Dolby Atoms (в наушниках), дактилоскопический сканер в экране, глобальная навигация (GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo — что весьма кстати!), платформа Android 9.0 «из коробки» — всё это лишь видимые звёзды в бесконечной «Галактике».



При этом, купить новинку в Ростове можно с ощутимой скидкой, если вы постоянный клиент торговой сети Citilink. Для участников своей программы лояльности электронный дискаунтер оущтимо снизил цены на Galaxy A50. Так при средней цене модели с 64 Гб памяти на уровне 19999 рублей, участники «Клуба Ситилинк» могут приобрести её за 18850 рублей.



А для модификации со 128 Гб встроенной памяти стоимость снижена с «рекомендуемых» 24999 рублей до 23570 рублей.



* — Несмотря на 6,4-дюймовый экран, Samsung A50 не производит впечатление «лопаты» и эргономично лежит в руке. Секрет кроется в безрамочном экране, занимающем почти всю переднюю панель, — а также очень тонком корпусе, дополнительно скруглённом по краям. В результате новинка лишь немного превосходит по габаритам «классику» с дисплеем 5,6 дюйма.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Из описания A50 видно, что смартфон «Самсунг» не совсем подходит под классическую аскетичную модель для финансовых операций, включая удалённую банковскую биометрию. Для данных операций, пожалуй, он несколько overqualified.



К примеру, более простой Honor 8A с Android 9 обойдётся на 10000 рублей дешевле.



Но в чём истинная причина ценовой разницы? Если глобально, то мир давно изменился, и мы не живём в реальности первой фордовской модели T. Которая, безусловно, была функциональной и суперуспешной — но и породила современное многообразие выбора!