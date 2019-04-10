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Робототехника для детей? Это в школу №5, Ростов!
По отзывам ростовских родителей, LEGO Education — это достаточно серьёзная программа в области робототехники. Первый год, к примеру, дети проходят основы физики и математики, и лишь потом приступают к созданию первых роботов из «кубиков». И лишь затем наступает черёд программирования! Конечно, сегодня у ростовских учащихся очень большой выбор — от технопарка «Кванториум» до тематических кружков в центрах юных техников. Но мы поговорим о том, как учащиеся школы №5 получили возможность изучать робототехнику прямо на уроках! В рамках совместного проекта с компанией LEGO Education здесь открылся городской ресурсный центр «РоБот».
По информации TechnoDrive, ростовская школа №5 получила статус флагманской школы LEGO Education в августе минувшего года. Следующим шагом стало подписание соглашения о сотрудничестве между руководством учебного заведения и производителем знаменитых наборов Mindstorms. В соответствии с данным документом школа получила необходимое оборудование и методическое обеспечение для организации курсов робототехники.
На сегодняшний день ресурсный центр «РоБот» представляет собой учебную зону, оснащённую по дизайн-проекту LEGO Education, — и рассчитанную на занятия в группах до 15 человек. Подобная малокомплектность позволяет каждому школьнику получить доступ к конструкторам роботов, а педагогам — консультировать учащихся индивидуально.
Затем, когда школьники изучат азы робототехники, они могут перейти к более серьёзным наборам. Например, таким как проект «Марсоход» из Таганрога. Зародившись в минувшем десятилетии, — усилиями трёх энтузиастов, — он продолжает жить и развиваться.
И это не удивительно — ведь робототехника с каждым днём становится всё актуальнее в мировом масштабе. А с ростом профессионализма к личному удовлетворению специалистов-робототехников добавляются ощутимые финансовые бонусы.
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Кружки робототехники и фестивали
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В конце марта на базе Центра детского технического творчества (Ростов) состоялась научно-практическая конференция Донской академии наук юных исследователей.
Мероприятие, ставшее 44-м по счёту, порадовало организаторов и членов жюри целой плеядой ярких ИТ-проектов. В частности, на секции «Радиоэлектроника» юные изобретатели представили «умные часы», левитрон
и трансвертер двухметрового диапазона. А начинающие робототехники не только создали макет экзоскелета, увеличивающего мускульную силу человека, но и предложили мультиагентную систему мобильных роботов, взаимодействующих по Bluetooth.
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Современные роботы могут многое! Они облегчают жизнь, работают консультантами (1
), фермерами (2
), связистами (3
), — а также следят за безопасностью и, конечно, развлекают (4
) людей. Однако есть случаи, когда применение роботов не просто удобно, а жизненно важно! Речь идёт о работе в зонах повышенной опасности. И пока немецкие учёные работают над созданием робота Centauro для утилизации ядерных отходов
, его «младший брат» Прометей готовится к трудоустройству на Ростовской АЭС. Причём по итогам «испытательного срока» робот на Волгодонской АЭС
может приступить к дежурству уже в ближайшие месяцы.
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За последние годы роботы стали гораздо ближе к человеку. Сегодня это не только «умные» пылесосы и забавные игрушки, но также консультанты в ростовском зоопарке (пруф
) и эксцентричные жители «городов роботов
»... Но ещё больше впечатляют роботы, созданные и запрограммированные самостоятельно! Тем более, что такая возможность, благодаря кружкам робототехники для детей, есть у множества школьников Ростова и области. А самые талантливые ученики могут представить своих подопечных на ежегодном фестивале «Робофест», который уже начался в Ростове-на-Дону.
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Современные технологии стремительно меняют привычки людей не только в повседневной жизни, но и на отдыхе. Например, для ростовчан становится традицией проводить новогодние праздники в компании электронных друзей. Так, большой фестиваль роботов,
с успехом прошедший год назад, вновь готовится покорять Ростов. Причём с совершенно новой программой!.. На этот раз в ТРК «Мегамаг» приедут подводные роботы из Кореи, реалистичный робот-паук, вошедший в книгу рекордов Гиннеса, очаровательный французский робот Рити, — а также андроиды-танцоры, электронная телеведущая и десятки других роботов с выставок в Лас-Вегасе, Пекине и Берлине. Увидеть их всех, — и принять участие в эффектных техношоу, — можно будет уже завтра, 20 декабря. А продлится большой фестиваль роботов в Ростове до 27 января.
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Ещё информация !!! Кружки робототехники и фестивали Интерактивная выставка роботов «Робополис»,
с успехом прошедшая в Ростове год назад под брендом «Город роботов
», вновь готова удивлять и восхищать жителей Дона!.. На этот раз удивительные роботы со всего мира обоснуются в городе Шахты
— на площадке ТЦ «Арбат» (ул. Шевченко, 141
). Не пропустите!
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