Робототехника для детей? Это в школу №5, Ростов!

По отзывам ростовских родителей, LEGO Education — это достаточно серьёзная программа в области робототехники. Первый год, к примеру, дети проходят основы физики и математики, и лишь потом приступают к созданию первых роботов из «кубиков». И лишь затем наступает черёд программирования! Конечно, сегодня у ростовских учащихся очень большой выбор — от технопарка «Кванториум» до тематических кружков в центрах юных техников. Но мы поговорим о том, как учащиеся школы №5 получили возможность изучать робототехнику прямо на уроках! В рамках совместного проекта с компанией LEGO Education здесь открылся городской ресурсный центр «РоБот».

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По информации TechnoDrive, ростовская школа №5 получила статус флагманской школы LEGO Education в августе минувшего года. Следующим шагом стало подписание соглашения о сотрудничестве между руководством учебного заведения и производителем знаменитых наборов Mindstorms. В соответствии с данным документом школа получила необходимое оборудование и методическое обеспечение для организации курсов робототехники.



На сегодняшний день ресурсный центр «РоБот» представляет собой учебную зону, оснащённую по дизайн-проекту LEGO Education, — и рассчитанную на занятия в группах до 15 человек. Подобная малокомплектность позволяет каждому школьнику получить доступ к конструкторам роботов, а педагогам — консультировать учащихся индивидуально.



Затем, когда школьники изучат азы робототехники, они могут перейти к более серьёзным наборам. Например, таким как проект «Марсоход» из Таганрога. Зародившись в минувшем десятилетии, — усилиями трёх энтузиастов, — он продолжает жить и развиваться.



И это не удивительно — ведь робототехника с каждым днём становится всё актуальнее в мировом масштабе. А с ростом профессионализма к личному удовлетворению специалистов-робототехников добавляются ощутимые финансовые бонусы.