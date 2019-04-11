Квантовая криптография: в ИКТИБ ЮФУ добились дальности 24 км

Квантовая криптография — это важно. Дело в том, что рано или поздно многие алгоритмы шифрования устареют, не выдержав напора закона Мура и искусственного интеллекта. Но должно остаться то, что будет работать надёжно. Ведь от этого зависит безопасность всех систем будущего, — включая «умные дома», города, производство и транспорт. Не случайно ведущие телеком-операторы уже тестируют квантовое шифрование на своих сетях, — а российские учёные совершенствуют алгоритмы и соответствующее оборудование. Одна из таких лабораторий успешно работает в ИКТИБ ЮФУ на базе кафедры информационной безопасности.

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На сегодняшний день в научно-исследовательской лаборатории ЮФУ «Квантовая криптография» используются две системы квантового распределения ключей. На юге России это единственные экземпляры уникального оборудования.



С их помощью учёные ИКТИБ ЮФУ всесторонне исследуют системы квантовой связи, разрабатывают новые методы повышения защищённости и надёжности систем. При этом к исследованиям активно привлекаются аспиранты и молодые учёные, — которые получают не только теоретические знания в области квантовой криптографии, но и сильную практическую составляющую.



В рамках одного из таких исследований был разработан стенд квантово-криптографической сети, обеспечивающий защищённую передачу данных на расстояние 24 км. Для этого используется квантовое распределение ключей с фазовым кодированием состояний фотонов. На данном этапе интеграция квантовых ключей в алгоритмы шифрования осуществляется в ручном режиме.



Исследования таганрогских учёных вызывают активный интерес не только в России, но и за рубежом. Так, например, в 2018 году заместитель руководителя лаборатории «Квантовая криптография» доцент Антон Плёнкин принял участие в двух международных конференциях (Индия) в качестве пленарного докладчика.



Немаловажным аспектом является то, что доступ к уникальному оборудованию имеют и студенты ИКТИБ ЮФУ. В рамках курса «Квантовая связь и криптография» они выполняют лабораторные и практические занятия, — а также знакомятся с возможностями квантовой криптографии, которая неизбежно станет популярной в самые ближайшие годы.