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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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11 апреля 2019, Криминал, ЧП, хакеры

Нужно видеонаблюдение? Это к «Ростелекому».

Видеонаблюдение -- это «Ростелеком»Важной приметой нашего времени стала массовая доступность когда-то редких, но очень полезных решений. Так, например, произошло с системами видеонаблюдения. Сегодня в интернет-магазинах представлен большой выбор — от отдельных IP-камер до «готовых решений в одной коробке». Однако самостоятельная установка и настройка видеонаблюдения связана с рядом тонких моментов — как правильно установить видеокамеру (чтобы она не пострадала первой); как защитить видеопоток от просмотра хакерами; как организовать бесперебойное питание; где хранить архив; как отслеживать тревожные события (ведь не смотреть же на мониторы каждую секунду). К счастью, все эти вопросы решаются установкой системы видеонаблюдения компании «Ростелеком».

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Возможности сервиса «Видеонаблюдение для бизнеса» были затронуты на эксклюзивной встрече ростовских журналистов с топ-менеджерами компании «Ростелеком». В частности, директор по работе с корпоративным и государственным сегментом Ростовского филиала Александр Грибков рассказал о ключевых преимуществах современного видеонаблюдения.

Напомним, что сегодня крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений предлагает частным лицам и предприятиям установку HD-камер с подключением к серверам компании. Таким образом, видеоданные хранятся в защищённых дата-центрах «Ростелекома» и доступны абонентам через интернет-клиенты и мобильные приложения.

Причём параметры «облачной» услуги — качество видеопотока, длительность хранения, реакция на срабатывание датчиков движения и другие*, — задаются пользователями самостоятельно и могут меняться по мере необходимости.

Стоимость сервиса «Видеонаблюдение» для абонентов Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» весьма демократична — от 250 рублей в месяц. А для пользователей других услуг компании («Интернет для бизнеса», «Корпоративное ТВ» и т.д.) действуют пакетные предложения, позволяющие экономить ещё больше.

В ходе встречи Александр Грибков сообщил о планах «Ростелекома» стать ведущим провайдером облачного видеонаблюдения в России. И для этого у компании есть все возможности. В частности, «Ростелеком» ведёт переговоры по включению в контур видеонаблюдения охранных предприятий, которые могут выступать агентами по продвижению соответствующих продуктов.

В результате «облачное» видеонаблюдение фактически превратится в эффективную сигнализацию, выводящую на пульт дежурного сигнал с камер в помещении, где сработал датчик движения (речь идёт об интеллектуальной обработке видео, а не привычных ИК-датчиках — БЗ).

Ещё одним важным аспектом видеонаблюдения является защита хранимых и передаваемых данных. Об этом в беседе с TechnoDrive рассказал, руководитель группы пресейла «Ростелеком Solar Dozor» (Москва) Андрей Воробьёв.

Отметим, что в этом плане «Ростелеком» обеспечивает, пожалуй, лучший уровень безопасности на российском рынке «облачного» видеонаблюдения. Ведь в активе компании уникальные проекты по контролю за выборами и проведением ЕГЭ, — в рамках которых компания не только обрабатывала огромные объёмы видеоданных и защищала их от посторонних глаз, но и отразила множество DDoS-атак без ущерба для работоспособности системы.

Теперь эти компетенции доступны любому абоненту услуги «Видеонаблюдение» от «Ростелекома», причём на весьма выгодных условниях.

* — В рамках услуги «Видеонаблюдение» для корпоративных клиентов «Ростелеком» предлагает, в том числе, интеллектуальную обработку видеопотока. Например, камеры, установленные в гипермаркетах, могут привлекать внимание охраны к подозрительному поведению посетителей, — а также вызывать дополнительных кассиров, если "заметят" в кадре слишком длинную очередь.

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