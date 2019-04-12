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Как программировать дроны? На мехмате ЮФУ научат и этому!
Беспилотный транспорт, включая квадрокоптеры, — личный (1) и пассажирский (2), — продолжает готовиться к тому, чтобы захватить улицы российских городов. И это произойдёт довольно скоро. Ведь над созданием беспилотников и алгоритмов их работы трудится всё больше профессионалов (включая законодателей — БЗ). Войти в число инженеров могут и студенты мехмата ЮФУ, для которых 17 апреля будет организован мастер-класс «Разработка прототипа системы управления беспилотного автомобиля». Не пропустите уникальный курс и реальные предложения по трудоустройству.
Организатором мастер-класса на мехмате ЮФУ выступило АО «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем» (АО НКБ ВС из Таганрога). Это современный дизайн-центр, специализирующийся на проектировании и создании встраиваемых интегрированных электронных систем управления для различных видов транспорта (включая беспилотный).
Также в сферу компетенций АО НКБ ВС входит создание интеллектуальных систем обработки и синтеза изображений с применением методов машинного обучения, виртуальной и дополненной реальности.
Важно отметить, что задачей мастер-класса является не только демонстрация возможностей и профессионализма сотрудников АО НКБ ВС, но и поиск новых кадров для интересной и хорошо оплачиваемой работы. Причём место для этого выбрано весьма удачное — учитывая глубокие фундаментальные знания, получаемые студентами мехмата ЮФУ.
Итак, всех желающих связать свою карьеру с разработкой интеллектуальных систем управления завтрашнего дня, мехмат ЮФУ приглашает 17 апреля (среда) в аудиторию 311. Начало мастер-класса в 15:50.
При этом, учитывая ограниченное количество мест, необходимым условием является предварительная регистрация. Для данного мероприятия она осуществляется в виде запроса по электронной почте. В теме письма необходимо указать префикс «Участие в МК» и далее через запятую перечислить свои ФИО, специальность [на мехмате ЮФУ] и курс.
(Через запятую, видимо, это классический формат CSV :-)) — БЗ)
Добро пожаловать в увлекательный мир будущего, где вы можете стать не просто пассажирами беспилотных авто, а их создателями, — а это совершенно разные вещи.
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ЮФУ (ИРТСУ), ДГТУ, МТУСИ, РКСИ
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Первая неделя апреля в Ростове-на-Дону обещает быть насыщенной ИТ-событиями. Уже сегодня вечером в режиме онлайн пройдут первоапрельские соревнования по программированию
— и это не шутка. Более того, регистрация участников
данного события всё ещё продолжается, а попробовать свои силы в увлекательном «челлендже» могут все желающие — от школьников и студентов до опытных программистов (языки соревнования C++, Java, C# и Pascal)... И это только начало! Ведь для донских «айтишников» Ростовское IT-сообщество подготовило ещё два увлекательных мероприятия, запланированных на 4 и 6 апреля.
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24 марта в донской столице с успехом завершился региональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Его участниками стали более 250 игроков из 11 крупнейших учебных заведений Ростовской области. На протяжении семи недель они соревновались за первенство по пяти игровым дисциплинам — Dota2, HearthStone, Artifact, CS:Go и Warface. А самые лучшие геймеры-победители
были приглашены в финал, где их ждали напряжённые 10-часовые соревнования и ценные призы от компании «Ростелеком
» — генерального партнёра Ростовской киберспортивной студенческой лиги. Более того, золотой призёр состязаний, — команда ДГТУ, — получила путёвку в зональный этап и шанс побороться за 3,5 млн рублей.
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Весна — горячая пора для родителей и абитуриентов, которые готовятся к ЕГЭ, а также тщательно выбирают траекторию обучения. Благо университеты и колледжи Ростова-на-Дону массово проводят Дни открытых дверей, помогающие сделать правильный выбор. Так, например, на этой неделе будущих «айтишников» ждёт сразу четыре увлекательных мероприятия, подготовленных ДГТУ, ЮФУ и РКСИ. Какие из них стоит посетить в первую очередь, — попробуем разобраться!..
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Детское техническое творчество
— особый феномен, привлекающий ведущих ИТ-вендоров по всему миру. Ведь возможность взглянуть на технологии глазами завтрашних пользователей — бесценна. А яркие идеи, генерируемые в подростковом возрасте, могут стать основой для прорывных новинок. Для этого требуется лишь поддержка со стороны ИТ-гигантов — и условия, помогающие молодёжи раскрыть свои таланты. Например такие, как в ростовском технопарке «Кванториум
», учащиеся которого представили свои проекты в области IT и промышленного дизайна специалистам компании «Ростелеком
».
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Ещё информация !!! ЮФУ (ИРТСУ), ДГТУ, МТУСИ, РКСИ
Непременным атрибутом качественного высшего образования сегодня являются телекоммуникации (даже в Тибете, если кто не в курсе — БЗ).
Для студентов это, прежде всего, доступ к онлайн-библиотекам и электронной образовательной среде ВУЗа, бесплатный Wi-Fi в учебных корпусах, — а также видеолекции преподавателей, дистанционное тестирование и многое другое. Однако для технического университета телеком-оператор — не только поставщик услуг связи, но и перспективный партнёр, способный участвовать в учебном процессе. Такой формат предусматривает новое соглашение о сотрудничестве между компанией «ТрансТелеКом» (ТТК) и ДГТУ.
Согласно ему, студенты опорного ВУЗа смогут проходить практику и стажировки на базе одного из ведущих операторов связи России. В то время как специалисты ТТК займутся развёртыванием на территории кампуса ДГТУ новых комплексных сервисов.
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