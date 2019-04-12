Как программировать дроны? На мехмате ЮФУ научат и этому!

Беспилотный транспорт, включая квадрокоптеры, — личный (1) и пассажирский (2), — продолжает готовиться к тому, чтобы захватить улицы российских городов. И это произойдёт довольно скоро. Ведь над созданием беспилотников и алгоритмов их работы трудится всё больше профессионалов (включая законодателей — БЗ). Войти в число инженеров могут и студенты мехмата ЮФУ, для которых 17 апреля будет организован мастер-класс «Разработка прототипа системы управления беспилотного автомобиля». Не пропустите уникальный курс и реальные предложения по трудоустройству.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Организатором мастер-класса на мехмате ЮФУ выступило АО «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем» (АО НКБ ВС из Таганрога). Это современный дизайн-центр, специализирующийся на проектировании и создании встраиваемых интегрированных электронных систем управления для различных видов транспорта (включая беспилотный).



Также в сферу компетенций АО НКБ ВС входит создание интеллектуальных систем обработки и синтеза изображений с применением методов машинного обучения, виртуальной и дополненной реальности.



Важно отметить, что задачей мастер-класса является не только демонстрация возможностей и профессионализма сотрудников АО НКБ ВС, но и поиск новых кадров для интересной и хорошо оплачиваемой работы. Причём место для этого выбрано весьма удачное — учитывая глубокие фундаментальные знания, получаемые студентами мехмата ЮФУ.



Итак, всех желающих связать свою карьеру с разработкой интеллектуальных систем управления завтрашнего дня, мехмат ЮФУ приглашает 17 апреля (среда) в аудиторию 311. Начало мастер-класса в 15:50.



При этом, учитывая ограниченное количество мест, необходимым условием является предварительная регистрация. Для данного мероприятия она осуществляется в виде запроса по электронной почте. В теме письма необходимо указать префикс «Участие в МК» и далее через запятую перечислить свои ФИО, специальность [на мехмате ЮФУ] и курс.



(Через запятую, видимо, это классический формат CSV :-)) — БЗ)



Добро пожаловать в увлекательный мир будущего, где вы можете стать не просто пассажирами беспилотных авто, а их создателями, — а это совершенно разные вещи.