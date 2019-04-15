Роуминг «Билайн» готов стать почти бесплатным

Долгожданные майские праздники, которые продлятся 12 дней (исключая 6-8 число), — и летний сезон отпусков, — отличное время для зарубежных путешествий. А значит, вопрос сотовых тарифов в международном роуминге вновь становится актуальным!.. На этом фоне ростовский «Билайн» значительно снизил стоимость трафика по услуге «Безлимитный Интернет в роуминге». С 18 апреля абоненты компании могут заказать дополнительный гигабайт на максимальной скорости всего за 99 рублей вместо нынешних полутора тысяч. И это предложение на постоянной основе будет действовать в более чем 100 странах мира!

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Роуминг «Билайна» — это отмена роуминга (на фоне привычных расценок)



За минувшее десятилетие ситуация с международным роумингом значительно улучшилась — и расценки российских операторов сблизились с доступными тарифами «турсимок». Более того, для активных пользователей сотовой связи за границей «большая четвёрка» сегодня может предложить даже более выгодные условия!



(Это радует, поскольку искать местную симку сразу по прибытию в отель бывает утомительно, особенно если вдруг взбунтуется привычный смартфон или планшет — БЗ)



Одним из позитивных примеров нового роуминга является обновлённая услуга «Безлимитный Интернет в роуминге» для абонентов «Билайна». Напомним, что данный сервис предоставляет путешественникам неограниченный по объёму трафик за 350 рублей в сутки. При этом первые 100 Мб каждый день предоставляются на максимальной скорости, а все последующие — с ограничением до 128 Кбит/с (до окончания суток по московскому времени — ред.)



По мнению специалистов «Билайна», «этого достаточно для комфортного просмотра почты, социальных сетей и мессенджеров». Насчёт социалок, конечно, можно поспорить... В любом случае, если пользователю требуется больше, он может заказать дополнительный трафик в рамках услуги «Продли скорость». На сегодняшний день 1 Гб здесь стоит 1500 рублей.



Однако, с 18 апреля ситуация коренным образом изменится и оператор обещает снизить цену дополнительного гигабайта в международном роуминге более чем в 15 раз — до 99 рублей.



Подробные условия обновлённой услуги будут опубликованы на сайте «Билайна» в день её запуска (ближайший четверг). И, хочется верить, что они не будут содержать «подводных камней», увеличивающих расходы абонентов.



«За последние годы тарифы на международный роуминг у российских операторов приблизились к рублёвым расценкам "турсимок", — отмечает эксперт TechnoDrive. — И этому сближению способствовал целый ряд причин. От девальвации рубля в 2014 году, когда тарифы "турсимок" в российской валюте удвоились, до распространения смартфонов с двумя активными SIM-картами, — предельно упрощающих одновременное использование основной и альтернативной "симок". Причём в качестве последней может выступать также SIM-карта местного оператора с дешёвым Интернетом».



«Таким образом, российские "сотовики" оказались в условиях конкуренции не только с "туристическими" SIM-картами, продающимися в России, но и с зарубежными операторами мобильной связи. И взяли курс на сопоставимые тарифы, — как минимум, при пакетном использовании услуг».



Кстати, по оценкам аналитиков, роуминговые тарифы на голосовую связь, SMS и MMS интересуют пользователей всё реже. Ведь в эпоху соцсетей и месенджеров телефонное общение (включая видеосвязь) и текстовая переписка стремительно мигрируют в Сеть. Поэтому главными параметрами при выборе тарифа и оператора для путешествий становятся объём интернет-трафика, его цена и скорость.



А также плотность покрытия мобильного Интернета.