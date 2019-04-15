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Роуминг «Билайн» готов стать почти бесплатным
Долгожданные майские праздники, которые продлятся 12 дней (исключая 6-8 число), — и летний сезон отпусков, — отличное время для зарубежных путешествий. А значит, вопрос сотовых тарифов в международном роуминге вновь становится актуальным!.. На этом фоне ростовский «Билайн» значительно снизил стоимость трафика по услуге «Безлимитный Интернет в роуминге». С 18 апреля абоненты компании могут заказать дополнительный гигабайт на максимальной скорости всего за 99 рублей вместо нынешних полутора тысяч. И это предложение на постоянной основе будет действовать в более чем 100 странах мира!
Роуминг «Билайна» — это отмена роуминга (на фоне привычных расценок)
За минувшее десятилетие ситуация с международным роумингом значительно улучшилась — и расценки российских операторов сблизились с доступными тарифами «турсимок». Более того, для активных пользователей сотовой связи за границей «большая четвёрка» сегодня может предложить даже более выгодные условия!
(Это радует, поскольку искать местную симку сразу по прибытию в отель бывает утомительно, особенно если вдруг взбунтуется привычный смартфон или планшет — БЗ)
Одним из позитивных примеров нового роуминга является обновлённая услуга «Безлимитный Интернет в роуминге» для абонентов «Билайна». Напомним, что данный сервис предоставляет путешественникам неограниченный по объёму трафик за 350 рублей в сутки. При этом первые 100 Мб каждый день предоставляются на максимальной скорости, а все последующие — с ограничением до 128 Кбит/с (до окончания суток по московскому времени — ред.)
По мнению специалистов «Билайна», «этого достаточно для комфортного просмотра почты, социальных сетей и мессенджеров». Насчёт социалок, конечно, можно поспорить... В любом случае, если пользователю требуется больше, он может заказать дополнительный трафик в рамках услуги «Продли скорость». На сегодняшний день 1 Гб здесь стоит 1500 рублей.
Однако, с 18 апреля ситуация коренным образом изменится и оператор обещает снизить цену дополнительного гигабайта в международном роуминге более чем в 15 раз — до 99 рублей.
Подробные условия обновлённой услуги будут опубликованы на сайте «Билайна» в день её запуска (ближайший четверг). И, хочется верить, что они не будут содержать «подводных камней», увеличивающих расходы абонентов.
«За последние годы тарифы на международный роуминг у российских операторов приблизились к рублёвым расценкам "турсимок", — отмечает эксперт TechnoDrive. — И этому сближению способствовал целый ряд причин. От девальвации рубля в 2014 году, когда тарифы "турсимок" в российской валюте удвоились, до распространения смартфонов с двумя активными SIM-картами, — предельно упрощающих одновременное использование основной и альтернативной "симок". Причём в качестве последней может выступать также SIM-карта местного оператора с дешёвым Интернетом».
«Таким образом, российские "сотовики" оказались в условиях конкуренции не только с "туристическими" SIM-картами, продающимися в России, но и с зарубежными операторами мобильной связи. И взяли курс на сопоставимые тарифы, — как минимум, при пакетном использовании услуг».
Кстати, по оценкам аналитиков, роуминговые тарифы на голосовую связь, SMS и MMS интересуют пользователей всё реже. Ведь в эпоху соцсетей и месенджеров телефонное общение (включая видеосвязь) и текстовая переписка стремительно мигрируют в Сеть. Поэтому главными параметрами при выборе тарифа и оператора для путешествий становятся объём интернет-трафика, его цена и скорость.
А также плотность покрытия мобильного Интернета.
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4G в Ростове
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Сотовые сервисы «Ростелекома»
продолжают радовать выгодными условиями обслуживания. Сегодня абонентам уже доступны бесплатные внутрисетевые звонки (на городские и мобильные номера «Ростелекома»),
безлимитный трафик на соцсети и месенджеры, — а также перенос остатков пакетов на следующий месяц и обмен «лишних» минут на гигабайты Интернета. Но и это ещё не всё!.. Теперь клиенты, желающие перенести мобильный номер в сеть «Ростелекома»,
могут рассчитывать на 20% скидку в первые полгода обслуживания. Специальное предложение действует на всей территории Ростовской области. А оставить заявку на переход в «Ростелеком» со своим номером
можно, в том числе, онлайн, по нашей ссылке.
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Компания «Теле2 Ростов
» подвела итоги развития региональной сети дистрибуции в 2018 году. Прошлый год оказался весьма удачным для сотового дискаунтера!.. В частности, дилерская сеть Tele2 в Ростовской области выросла на 6%, — а ключевой показатель лояльности NPS достиг 44% (на 15 процентных пунктов больше, чем у ближайшего конкурента). Одновременно с этим «Теле2» отмечает существенный рост популярности неоператорских сервисов в монобрендовых салонах компании. В числе популярных услуг — настройка смартфонов, страхование техники, а также покупка авиабилетов, оплата кредитов, денежные переводы и пополнение банковских карт. Но всё-таки главное — это недорогой 4G от «Теле2».
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Несмотря на окончание очередного «сезона праздников», компания «Билайн
» продолжает дарить подарки своим абонентам. Очередным сюрпризом стало продление акции «Раздавай безлимит» до конца марта.
Напомним, что по условиям данного предложения любой пользователь тарифа «Анлим» может бесплатно делиться 4G LTE в течение часа ежесуточно. А при необходимости продлить раздачу абоненты «Билайна» могут это сделать на выгодных условиях. Подробности специального предложения читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Вчера компания МТС
объявила о старте акции «Скидка моей семье» в Ростовской области. Жители 14 городов, — включая Ростов-на-Дону, — получили возможность ощутимо уменьшить расходы на сотовую связь
для родных и близких. Причём дисконт может действовать одновременно на 5 номеров МТС, зарегистрированных в этом же регионе (за исключением телефона инициатора скидки, который должен являться абонентом пакетного тарифа «Весь МТС Супер ТВ»).
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Ещё информация !!! 4G в Ростове
«Ростелеком
» сообщил о начале работы предприятия «Диджитал для бизнеса», созданного совместно с «МегаФоном» для развития сетей 5G в России
. Приоритетами организации станет создание единого инфраструктурного оператора и высвобождение радиочастотного спектра
для развития 5G. Основными пользователями которого, напомним, станут не люди, а миллиарды устройств «Интернета вещей», беспилотный транспорт — и другие ИТ-новинки.
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