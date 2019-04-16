«Как в самолёте»: в автомобилях Ростова появились мультиплексы

Системы кинопросмотра в пассажирском транспорте насчитывают почти вековую историю. Так, летом 1921 года на борту самолёта Santa Maria авиакомпании Aeromarine Airways (США) впервые показали фильм. С тех пор системы развлечений на борту шагнули далеко вперёд и уверенно освоили не только самолёты, но и наземный транспорт. Например, автобусы и личные автомобили, — где телеэкраны также помогают скоротать время в пути. Очередным этапом эволюции этих систем стало появление цифрового телевидения в автотранспорте. Благодаря телевизионным приставкам РТРС, смотреть мультиплексы можно при поездках практически по всей территории Ростовской области — на скорости до 80 км/час!

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О новой возможности цифрового телевидения на Дону сообщил первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук. По его словам, для просмотра потребуется лишь телеприёмник с поддержкой стандарта DVB-T2 и дециметровая антенна.



Если же автомобиль не оснащён соответствующим телевизором, вместо него можно использовать любой жидкокристаллический монитор в комплекте с приставкой DVB-T2 для подвижного приёма.



(Отметим, что мобильные устройства для просмотра цифровых мультиплексов в движущемся автомобиле вряд ли подойдут. Чтобы обеспечить качественный просмотр в пути, антенна должна быть большего размера и установлена снаружи автомобиля. В идеале специалисты РТРС рекомендуют использовать даже не одну, а 2-4 внешних антенны для максимального качества «цифры» — ред.)



Стоимость автомобильной ТВ-приставки DVB-T2 в Ростове начинается от 1100 рублей. Также на рынке представлены более продвинутые комплекты приёмного оборудования, включающие антенны, по цене от 5000 рублей, — и топовые ресиверы со множеством дополнительных функций за 19990 рублей.



Таким образом, транспортные предприятия и владельцы личных автомобилей могут существенно повысить комфорт «на борту», организовав для своих пассажиров просмотр 20 бесплатных цифровых телеканалов. При этом, разумеется, водителям лучше смотреть на экран лишь на стоянках.



Также у «мультиплексов на колёсах» есть ещё одна особенность — при выезде из зоны охвата одной телебашни и въезде в зону охвата другой телеканалы необходимо перенастроить. А значит, идеальным вариантом является просмотр «цифры» в радиусе трансляции одной вышки, — например, в маршрутных такси, курсирующих в пределах одного города или ближайших пригородов.



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