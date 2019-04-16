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«Как в самолёте»: в автомобилях Ростова появились мультиплексы
Системы кинопросмотра в пассажирском транспорте насчитывают почти вековую историю. Так, летом 1921 года на борту самолёта Santa Maria авиакомпании Aeromarine Airways (США) впервые показали фильм. С тех пор системы развлечений на борту шагнули далеко вперёд и уверенно освоили не только самолёты, но и наземный транспорт. Например, автобусы и личные автомобили, — где телеэкраны также помогают скоротать время в пути. Очередным этапом эволюции этих систем стало появление цифрового телевидения в автотранспорте. Благодаря телевизионным приставкам РТРС, смотреть мультиплексы можно при поездках практически по всей территории Ростовской области — на скорости до 80 км/час!
О новой возможности цифрового телевидения на Дону сообщил первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук. По его словам, для просмотра потребуется лишь телеприёмник с поддержкой стандарта DVB-T2 и дециметровая антенна.
Если же автомобиль не оснащён соответствующим телевизором, вместо него можно использовать любой жидкокристаллический монитор в комплекте с приставкой DVB-T2 для подвижного приёма.
(Отметим, что мобильные устройства для просмотра цифровых мультиплексов в движущемся автомобиле вряд ли подойдут. Чтобы обеспечить качественный просмотр в пути, антенна должна быть большего размера и установлена снаружи автомобиля. В идеале специалисты РТРС рекомендуют использовать даже не одну, а 2-4 внешних антенны для максимального качества «цифры» — ред.)
Стоимость автомобильной ТВ-приставки DVB-T2 в Ростове начинается от 1100 рублей. Также на рынке представлены более продвинутые комплекты приёмного оборудования, включающие антенны, по цене от 5000 рублей, — и топовые ресиверы со множеством дополнительных функций за 19990 рублей.
Таким образом, транспортные предприятия и владельцы личных автомобилей могут существенно повысить комфорт «на борту», организовав для своих пассажиров просмотр 20 бесплатных цифровых телеканалов. При этом, разумеется, водителям лучше смотреть на экран лишь на стоянках.
Также у «мультиплексов на колёсах» есть ещё одна особенность — при выезде из зоны охвата одной телебашни и въезде в зону охвата другой телеканалы необходимо перенастроить. А значит, идеальным вариантом является просмотр «цифры» в радиусе трансляции одной вышки, — например, в маршрутных такси, курсирующих в пределах одного города или ближайших пригородов.
Комментарий издателя TechnoDrive: не покупайте подделки!
Эта публикация, связанная с особенностями приёма сигнала, напомнила о том, что сейчас активно рекламируется «безлимитный и бесплатный спутниковый Интернет в любой точке России».
Прежде чем заказать SKYWАY GLOВАL за 199O рублей, задайте себе 5 вопросов:
— Как вообще Интернет может быть бесплатным? За него в любом случае кто-то платит, например, хозяин ресторана или отеля. Но здесь их не видно.
— Можно ли принять сигнал с орбиты на 4 крошечных штырьковых антенны (вот на тарелку да, можно, редакция TechnoDrive тестировала);
— Почему профессиональное оборудование стоит на порядок больше, и трафик всегда стоит денег?
— Зачем время до конца акции обновляется при каждом обновлении того самого сайта?
— Продавцы SKYWАY GLOВАL обещают обойти фильтры «Роскомнадзора» и обеспечить «100% анонимность» (с интересным аргументом, что в системе «нет провайдеров»), не выйдет ли это боком покупателям?
Удачного вам просмотра при покупке легальных систем — и легального контента! Качественный приём не надо искать в Интернете, он рядом.
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Цифровое телевидение в Ростовской области
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Как известно, партнёрство в бизнесе позволяет добиться большего, даже если компании работают на одном рынке. Так, например, сотовые операторы давно используют инфраструктуру друг друга — базовые станции, вышки, каналы связи и так далее. В результате выигрывают и компании и абоненты!.. Аналогичного подхода в работе с локальными операторами связи придерживается компания «Ростелеком
», на минувшей неделе организовавшая тест-драйв своих услуг в Ростове и Краснодаре.
В рамках встреч специалисты «Ростелекома» представили своим партнёрам новые услуги, — а также предложили перенести их линии связи с воздушных опор в кабельную канализацию компании.
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Согласно немецкому философу Адорно, телевидение выступает искупительным освобождением от каждодневных переживаний и перенапряжений.
Более того, эксперты полагают, что при просмотре остросюжетных передач, снижается уровень отрицательной активности, ведь соответствующие наклонности сублимируются. Так или иначе, но спортивные каналы с крутым контентом
любят многие, даже пенсионерки! И уже в апреле компания «Ростелеком
» приступит к круглосуточной трансляции уникального канала UFC ТВ, посвящённого смешанным единоборствам. Новый проект, — являющийся на сегодняшний день единственным в мире тематическим каналом UFC
, — станет доступен зрителям «Интерактивного ТВ» на кнопке 600, а также пользователям мультимедийной платформы Wink.
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Всего два месяца остаётся до полного отключения аналогового ТВ
в Ростовской области. Но с каждым днём переход на «цифру» становится всё удобнее!.. Так, например, настроить телевизор на мультиплексы
можно с помощью бесплатного мобильного приложения, а качественный приём сигнала
в многоэтажках обеспечат коллективные антенны. Не остались без внимания и малоимущие граждане, которым доступны субсидии на покупку ТВ-приставки
. Единственным нерешённым вопросом до недавнего времени оставался охват цифровым сигналом труднодоступных районов Ростовской области. Но и эта проблема была решена! Теперь при отсутствии
наземного ТВ-покрытия граждане могут бесплатно
смотреть 20 каналов со спутника с помощью МТС.
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Владельцев современных смартфонов цифровым ТВ не удивишь. Десятки каналов доступны для просмотра в мобильных приложениях сотовых операторов и телеканалов, — а также на различных интернет-сайтах. Однако здесь есть два минуса. Во-первых, обычно подобный просмотр «съедает» трафик из пакета, — либо требует подписки на тарифы с высокой абонплатой. А во-вторых, просмотр цифрового ТВ на смартфоне становится невозможным, как только устройство теряет сеть 4G LTE или хотя бы 3G (что до сих пор, увы, не редкость, стоит лишь немного отъехать от города — ред.)
. К счастью, у этой проблемы существует элегантное решение!.. Уже несколько лет на рынке присутствуют миниатюрные ТВ-приставки DVB-T2,
позволяющие бесплатно смотреть мультиплексы на смартфоне,
независимо от сотового покрытия. А ряд производителей оснащает гаджеты встроенным ресивером DVB-T2. В преддверие отключения аналогового вещания
, этот тренд становится всё более актуальным.
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Ещё информация !!! Цифровое телевидение в Ростовской области
«Дом.ру
» продолжает сезон подарков для своих абонентов. И в качестве мартовского сюрприза дарит премиальный пакет каналов «МАТЧ! Футбол» всем телезрителям. До конца первого весеннего месяца любой абонент «Дом.ру ТВ» может смотреть каналы «Матч! Футбол 1 HD», «Матч! Футбол 2 HD» и «Матч! Футбол 3 HD» совершенно бесплатно
— в формате высокой чёткости и со звуком Dolby 5.1. Для этого требуется лишь найти нужные каналы в меню «ТВ-Гид» и нажать кнопку «Подключить». А если у вас нет телевизора, бесплатно смотреть пакет «МАТЧ! Футбол» можно на сайте «Дом.ру» (domru.ru) или в мобильном приложении оператора.
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