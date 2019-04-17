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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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17 апреля 2019, Оптику — в частный дом!

ТТК включил резервный канал Ростов-Волгодонск

TTK подключил Волгодонск к резервному каналуКомпания ТТК сообщила о запуске резервного канала между Ростовом и Волгодонском с пропускной способностью 10 Гбит/с. Новая и существующая магистрали разнесены территориально, — а оборудование ТТК настроено таким образом, чтобы не допустить перерывов сервиса даже при обрыве кабеля на одной из трасс.

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По официальной информации, резервная магистраль ТТК между донской столицей и Волгодонском прошла по трассе Ростов-Лихая, — включая новый введённый в эксплуатацию участок Лихая — Волгодонск. Эта оптоволоконная линия имеет пропускную способность 10 Гбит/с и работает по технологии DWDM (плотное мультиплексирование с разделением по длине волны).

Аналогичный по пропускной способности и технологии передачи данных канал TTK продолжает работать на кабельной трассе Ростов-Сальск-Волгодонск, — обеспечивая высокую надёжность функционирования сети оператора.

«На протяжении многих лет компания "ТрансТелеКом" является популярным и востребованным интернет-провайдером в Ростовской области, — отмечает директор макрорегиона "Кавказ" компании ТТК Виталий Соловьёв. — Рост отказоустойчивости в работе сети — это шаг, который мы предпринимаем, так как ценим доверие клиентов и гордимся, что они выбрали именно нас».

Отметим, что на сегодняшний день АО «Компания ТрансТелеКом» эксплуатирует и обслуживает более 78000 км волоконно-оптический линий связи — с пропускной способностью свыше 3,4 Тбит/с.

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