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ТТК включил резервный канал Ростов-Волгодонск
Компания ТТК сообщила о запуске резервного канала между Ростовом и Волгодонском с пропускной способностью 10 Гбит/с. Новая и существующая магистрали разнесены территориально, — а оборудование ТТК настроено таким образом, чтобы не допустить перерывов сервиса даже при обрыве кабеля на одной из трасс.
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По официальной информации, резервная магистраль ТТК между донской столицей и Волгодонском прошла по трассе Ростов-Лихая, — включая новый введённый в эксплуатацию участок Лихая — Волгодонск. Эта оптоволоконная линия имеет пропускную способность 10 Гбит/с и работает по технологии DWDM (плотное мультиплексирование с разделением по длине волны).
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