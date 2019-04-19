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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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19 апреля 2019, Автоматизация бизнеса

Как оцифровать пиццу и шоколад?

IT Business People Day: больше прибыли от бизнеса!Что объединяет известную сеть пиццерий, системного интегратора, поисковую систему и производителя брендированного шоколада?.. Все эти компании добились успеха благодаря уникальным ИТ-решениям, которыми они готовы поделиться с представителями ростовского бизнеса. По информации TechnoDrive, в ближайший четверг, 25 апреля, на площадке Южного IT-парка (БЦ «Лига Наций», 7 этаж) топ-менеджеры известных компаний расскажут, как им удалось стать лидерами в эпоху глобальной цифровизации. Получить бесплатное приглашение (и посетить 4-часовой IT Business People Day в Ростове) могут только собственники и директора компаний с годовым оборотом не менее 10 млн рублей.

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Спикерами предстоящей конференции станут один из крупнейших в России франчайзи «Додо Пицца» Денис Гринёв, владелец компании Choco corp (изготовление брендированного шоколада) Максим Костюков, основатель «Южной школы интернет-бизнеса» Александр Букуров, менеджер «Яндекса» Наталья Герман, а также Денис Быстров и Трофим Жугастров.

В ходе мероприятия они расскажут об использовании IT-решений для продвижения товаров и услуг на рынке, эффективного взаимодействия с клиентами на базе существующих CRM, — а также о тенденциях развития «облачных» сервисов и цифровой трансформации бизнеса.

Время проведения мероприятия максимально адаптировано для ИТ-руководителей, учитывая рабочий день — с 16 до 20 часов (включая получасовой кофе-брейк).

Получить дополнительную информацию о событии — и заполнить регистрационную форму для участия — можно на официальном сайте IT Business People Day.

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