ООО «БЛЭК ЭНД УАЙТ ПРО», г. Ростов-на-Дону, Россия
© 2001-2019 TECHNODRIVE.RU
Телефон в Ростове-на-Дону
Электронная почта: contact@technodrive.ru
18+
|
|
Цифровое ТВ: в Ростовской обл. отключат местные новости и сериалы
Просмотр цифрового эфирного ТВ остается любимым видом досуга у ростовчан и жителей области. Причём речь идёт не только о традиционном «прайм-тайме» (?), — ведь пенсионеры и домохозяйки смотрят ток-шоу и сериалы в любое время. А ещё узнают местные новости из региональных вставок. К сожалению, на этой неделе некоторым зрителям придётся изменить свои привычки из-за плановой профилактики цифрового ТВ. В частности, без любимых дневных передач в четверг могут остаться жители Новошахтинска, — а в пятницу, 26 апреля, отключения первого и второго мультиплексов запланированы в Шахтах.
Реклама: строим надёжные локальные сети для бизнеса.
По информации РТРС, на этой неделе отключение передающего оборудования запланировано на 13 ретрансляторах Ростовской области. В том числе — 25 апреля с 11:00 до 17:00 без цифровых мультиплексов останутся жители Новошахтинска. А на следующий день в это же время вещание всех 20 бесплатных телеканалов приостановит ретранслятор г. Шахты.
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|