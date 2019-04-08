Цифровое ТВ: в Ростовской обл. отключат местные новости и сериалы

Просмотр цифрового эфирного ТВ остается любимым видом досуга у ростовчан и жителей области. Причём речь идёт не только о традиционном «прайм-тайме» (?), — ведь пенсионеры и домохозяйки смотрят ток-шоу и сериалы в любое время. А ещё узнают местные новости из региональных вставок. К сожалению, на этой неделе некоторым зрителям придётся изменить свои привычки из-за плановой профилактики цифрового ТВ. В частности, без любимых дневных передач в четверг могут остаться жители Новошахтинска, — а в пятницу, 26 апреля, отключения первого и второго мультиплексов запланированы в Шахтах.

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По информации РТРС, на этой неделе отключение передающего оборудования запланировано на 13 ретрансляторах Ростовской области. В том числе — 25 апреля с 11:00 до 17:00 без цифровых мультиплексов останутся жители Новошахтинска. А на следующий день в это же время вещание всех 20 бесплатных телеканалов приостановит ретранслятор г. Шахты.



Впрочем, для жителей Новошахтинска — это не единственная причина, мешающая комфортному телепросмотру. Помимо этого, в зоне действия местного передатчика была обнаружена периодическая внешняя помеха в диапазоне вещания первого и второго мультиплекса. В настоящее время специалисты РТРС предпринимают мероприятия для восстановления качественного вещания.



Отметим, что сбои в приёме цифрового ТВ рано или поздно возникают при любом канале доставки сигнала. Например, спутниковое телевидение дважды в год становится заложником солнечной интерференции, а резкое снижение скорости Интернета (в силу ряда причин — перегрузка каналов, аварии и т.д.) негативно влияет на качество и стабильность онлайн-просмотра.



Однако наиболее часто перерывы в просмотре телепередач возникают именно у бесплатного цифрового ТВ. Впрочем, если знать о них заранее, негативный эффект от временного исчезновения сигнала можно минимизировать. Например, запланировав на время профилактики встречу с друзьями, прогулку в парке — или заранее настроившись на бесплатную трансляцию любимого канала в Интернете.



Кстати, на многих сотовых тарифах, включающих пакеты минут и трафика, мобильное телевидение идёт приятным бонусом — и даже не расходует включённые гигабайты (зато ухудшает зрение — БЗ).



Но эта альтернатива не поможет любителям местных новостей, поскольку мобильное телевидение традиционно показывает «базовую версию» каналов без региональных вставок. Хотя и здесь выход есть — при наличии Интернета вы всегда можете узнавать свежие ростовские ИТ-новости на TechnoDrive!