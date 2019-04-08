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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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23 апреля 2019, Цифровое телевидение в Ростовской области

Цифровое ТВ: в Ростовской обл. отключат местные новости и сериалы

Почему не работает цифровое ТВ в Шахтах и Новошахтинске?Просмотр цифрового эфирного ТВ остается любимым видом досуга у ростовчан и жителей области. Причём речь идёт не только о традиционном «прайм-тайме» (?), — ведь пенсионеры и домохозяйки смотрят ток-шоу и сериалы в любое время. А ещё узнают местные новости из региональных вставок. К сожалению, на этой неделе некоторым зрителям придётся изменить свои привычки из-за плановой профилактики цифрового ТВ. В частности, без любимых дневных передач в четверг могут остаться жители Новошахтинска, — а в пятницу, 26 апреля, отключения первого и второго мультиплексов запланированы в Шахтах.

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По информации РТРС, на этой неделе отключение передающего оборудования запланировано на 13 ретрансляторах Ростовской области. В том числе — 25 апреля с 11:00 до 17:00 без цифровых мультиплексов останутся жители Новошахтинска. А на следующий день в это же время вещание всех 20 бесплатных телеканалов приостановит ретранслятор г. Шахты.

Впрочем, для жителей Новошахтинска — это не единственная причина, мешающая комфортному телепросмотру. Помимо этого, в зоне действия местного передатчика была обнаружена периодическая внешняя помеха в диапазоне вещания первого и второго мультиплекса. В настоящее время специалисты РТРС предпринимают мероприятия для восстановления качественного вещания.

Отметим, что сбои в приёме цифрового ТВ рано или поздно возникают при любом канале доставки сигнала. Например, спутниковое телевидение дважды в год становится заложником солнечной интерференции, а резкое снижение скорости Интернета (в силу ряда причин — перегрузка каналов, аварии и т.д.) негативно влияет на качество и стабильность онлайн-просмотра.

Однако наиболее часто перерывы в просмотре телепередач возникают именно у бесплатного цифрового ТВ. Впрочем, если знать о них заранее, негативный эффект от временного исчезновения сигнала можно минимизировать. Например, запланировав на время профилактики встречу с друзьями, прогулку в парке — или заранее настроившись на бесплатную трансляцию любимого канала в Интернете.

Кстати, на многих сотовых тарифах, включающих пакеты минут и трафика, мобильное телевидение идёт приятным бонусом — и даже не расходует включённые гигабайты (зато ухудшает зрение — БЗ).

Но эта альтернатива не поможет любителям местных новостей, поскольку мобильное телевидение традиционно показывает «базовую версию» каналов без региональных вставок. Хотя и здесь выход есть — при наличии Интернета вы всегда можете узнавать свежие ростовские ИТ-новости на TechnoDrive!

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Цифровое телевидение в Ростовской области

МТС ТВ — это 130 бесплатных* каналов на любых устройствах


Люди любят телевидение, и просмотр онлайн-видео постоянно растёт. К примеру, за счёт мобильного ТВ и благодаря распространению смартфонов с большими экранами и сотовым тарифам с безлимитным Интернетом. А у абонентов компании МТС есть ещё один весомый повод для выбора онлайн-телевещания. При подключении «Базового» пакета МТС ТВ до 31 мая *в течение двух месяцев можно бесплатно смотреть 130 телеканалов, а также фильмы и сериалы из обширной медиатеки оператора. Причём не только на мобильных устройствах.
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«Как в самолёте»: в автомобилях Ростова появились мультиплексы


Системы кинопросмотра в пассажирском транспорте насчитывают почти вековую историю. Так, летом 1921 года на борту самолёта Santa Maria авиакомпании Aeromarine Airways (США) впервые показали фильм. С тех пор системы развлечений на борту шагнули далеко вперёд и уверенно освоили не только самолёты, но и наземный транспорт. Например, автобусы и личные автомобили, — где телеэкраны также помогают скоротать время в пути. Очередным этапом эволюции этих систем стало появление цифрового телевидения в автотранспорте. Благодаря телевизионным приставкам РТРС, смотреть мультиплексы можно при поездках практически по всей территории Ростовской области — на скорости до 80 км/час!
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«Ростелеком» открывает операторам доступ к подземным телекоммуникациям — и лицензионному контенту


Как известно, партнёрство в бизнесе позволяет добиться большего, даже если компании работают на одном рынке. Так, например, сотовые операторы давно используют инфраструктуру друг друга — базовые станции, вышки, каналы связи и так далее. В результате выигрывают и компании и абоненты!.. Аналогичного подхода в работе с локальными операторами связи придерживается компания «Ростелеком», на минувшей неделе организовавшая тест-драйв своих услуг в Ростове и Краснодаре. В рамках встреч специалисты «Ростелекома» представили своим партнёрам новые услуги, — а также предложили перенести их линии связи с воздушных опор в кабельную канализацию компании.
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«Ростелеком» покажет эксклюзивный канал UFC ТВ, посвящённый смешанным единоборствам


Согласно немецкому философу Адорно, телевидение выступает искупительным освобождением от каждодневных переживаний и перенапряжений. Более того, эксперты полагают, что при просмотре остросюжетных передач, снижается уровень отрицательной активности, ведь соответствующие наклонности сублимируются. Так или иначе, но спортивные каналы с крутым контентом любят многие, даже пенсионерки! И уже в апреле компания «Ростелеком» приступит к круглосуточной трансляции уникального канала UFC ТВ, посвящённого смешанным единоборствам. Новый проект, — являющийся на сегодняшний день единственным в мире тематическим каналом UFC, — станет доступен зрителям «Интерактивного ТВ» на кнопке 600, а также пользователям мультимедийной платформы Wink.
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Не ловится цифровое ТВ? Спутниковая тарелка МТС — со скидкой!


Всего два месяца остаётся до полного отключения аналогового ТВ в Ростовской области. Но с каждым днём переход на «цифру» становится всё удобнее!.. Так, например, настроить телевизор на мультиплексы можно с помощью бесплатного мобильного приложения, а качественный приём сигнала в многоэтажках обеспечат коллективные антенны. Не остались без внимания и малоимущие граждане, которым доступны субсидии на покупку ТВ-приставки. Единственным нерешённым вопросом до недавнего времени оставался охват цифровым сигналом труднодоступных районов Ростовской области. Но и эта проблема была решена! Теперь при отсутствии наземного ТВ-покрытия граждане могут бесплатно смотреть 20 каналов со спутника с помощью МТС.
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Аналоговое телевидение в Ростове скоро полностью отключат

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