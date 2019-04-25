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«ТТК Ростов» повысит цены на 111 тарифах
Компания «ТрансТелеКом» анонсировала масштабное изменение тарифов на «Домашний Интернет». По информации TechnoDrive, с 30 апреля абонентская плата для физлиц ЮФО и СКФО повысится на 181 тарифе, — включая 111 тарифов в девяти городах Ростовской области. В частности, изменения затронут жителей Азова, Батайска, Волгодонска, Зверево, Каменска-Шахтинского, Сальска, Таганрога, Шахт и Ростова-на-Дону. Подробнее о предстоящих модификациях тарифов TTK читайте в нашем сегодняшнем выпуске!
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Предстоящее повышение цен коснулось архивных и действующих тарифов ТТК. Так, например, во внушительном списке изменений можно найти базовые тарифы «TTK 50» и «TTK 100», подключение на которые производится и сегодня, а также старые предложения, «унаследованные» от компании «СПАРК».
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