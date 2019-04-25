«ТТК Ростов» повысит цены на 111 тарифах

Компания «ТрансТелеКом» анонсировала масштабное изменение тарифов на «Домашний Интернет». По информации TechnoDrive, с 30 апреля абонентская плата для физлиц ЮФО и СКФО повысится на 181 тарифе, — включая 111 тарифов в девяти городах Ростовской области. В частности, изменения затронут жителей Азова, Батайска, Волгодонска, Зверево, Каменска-Шахтинского, Сальска, Таганрога, Шахт и Ростова-на-Дону. Подробнее о предстоящих модификациях тарифов TTK читайте в нашем сегодняшнем выпуске!

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Предстоящее повышение цен коснулось архивных и действующих тарифов ТТК. Так, например, во внушительном списке изменений можно найти базовые тарифы «TTK 50» и «TTK 100», подключение на которые производится и сегодня, а также старые предложения, «унаследованные» от компании «СПАРК».



Например, тариф «Джаз», готовящийся подорожать до 640 руб/мес, отправился в архив ещё в ноябре 2012 года. А названия некоторых из модифицируемых тарифов хранят напоминания о прежнем размере абонплаты — в частности «Безлимитный ADSL-450» (теперь 475 руб/мес), «Безлимитный 650» (с 30 апреля — 680 руб/мес) и другие.



Полный список новых расценок можно найти в pdf-файле на сайте ТТК.



Эта информация окажется полезной и жителям других регионов — повышение тарифов затронет также Краснодар, Майкоп, Новороссийск, Минеральные воды, Ставрополь, Тихорецк. Хотя во всех этих городах в сумме изменятся лишь 70 тарифов — остальные новшества приходятся на Ростовскую область.



Уточнить обновлённые параметры своего тарифа абоненты TTK могут и в «Личном кабинете». При этом изменившиеся расценки стоит сравнить с параметрами других доступных для перехода тарифов. Возможно, грядущий «апгрейд прайсов» станет поводом для перехода на новые условия обслуживания.