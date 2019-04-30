«Биржа знаний»: подарок из Новочеркасска школьникам и студентам

Основным источником информации для многих является Интернет. Однако найти данные во «всемирной паутине» бывает непросто, — особенно, если речь идёт о нестандартных задачах. Не говоря уже о полной достоверности информации, которую не гарантируют даже онлайн-энциклопедии (1). Впрочем, у школьников и студентов появилась новая возможность для поиска ответов на свои вопросы. Это портал «Биржа знаний», созданный специалистами опытной компании из Новочеркасска «Интернет-Фрегат». По сведениям TechnoDrive, в преддверие официального запуска ресурса разработчики продолжают тестировать функционал сайта — и сообщают о грядущих улучшениях.

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В основу портала «Биржа знаний» положена идея онлайн-взаимодействия школьников, студентов и преподавателей. Здесь ученики могут задавать вопросы по любому предмету учебной программы, а педагоги (или более опытные учащиеся) — давать подробные ответы с пояснениями.



Мотивацией при этом выступают специальные баллы, начисляемые за помощь другим пользователям. По утверждению донских разработчиков, потратить накопленные баллы можно будет на различные призы, — список которых пока не уточняется.



Скорее всего, к моменту официального запуска портала «Биржа знаний» соответствующий раздел наполнится полезными бонусами, которые привлекут квалифицированных пользователей. Пока же сотрудники «Интернет-Фрегата» работают над совершенствованием других функций.



В частности, готовится к запуску новая система учёта оценок, отрабатывается рейтинговая система, вводятся новые статусы пользователей — «Подопечный» и «Эксперт». Помимо этого, полезной функцией является возможность подписки на задания других пользователей — если ваш вопрос уже задан с помощью кнопки «Я слежу» можно наблюдать за поступающими ответами.



Авторы сайта сообщают и о множестве визуальных улучшений, которые появятся к официальному запуску «Биржи знаний». Это, в частности, новые иконки, — и фильтры в разделах с заданиями.



Впрочем, школьники и студенты могут не дожидаться «разрезания виртуальной ленты», знаменующей запуск портала. Сайт «Биржа знаний» уже работает и содержит свыше 100 вопросов на разные темы. Вы можете присоединиться к ним, сформулировать собственную задачу или помочь кому-то с решением — для этого достаточно зарегистрироваться или авторизоваться с аккаунтом одной из соцсетей.



Единственное, на что, возможно, стоит обратить внимание консультантам — количество и тематика вопросов от отдельных пользователей. Ведь помощь по одному-двум предметам (или решение особо каверзных задач) и спектр заданий по всей школьной программе — совершенно разные вещи!



И, если первый автор заслуживает квалифицированной помощи, то во втором случае перед нами, скорее всего, ленивый школьник, пытающийся «переложить всю домашку на аутсорсинг». Помогать ли такому юному хитрецу — решать вам.



Впрочем, наверняка создатели «Биржи знаний» предусмотрят защиту от подобных злоупотреблений, а биометрические решения от «Ростелекома», — которые планируют распространить и на дистанционное образование, — смогут решить вопрос по идентификации лодырей быстрее любой команды экспертов.