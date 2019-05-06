«Ростелеком-Solar»: эксперты защищают от хакеров ваше предприятие

С одной стороны, с кибербезопасностью дела обстоят плохо. Растут, к примеру, мощности DDoS-атак, а бюджеты предприятий не всегда позволяют держать штат специалистов по информационной безопасности. С корпоративными пользователями ситуация не лучше. Сотрудники, как вариант, чтобы получить доступ в Интернет на ноутбуке в «изолированной» сети компании, без сомнений вставляют в рабочую машину 4G-модем. Но есть и хорошие новости! В России давно работает команда экспертов, предоставляющая комплексную защиту бизнеса и госструктур в режиме 24/7, другими словами — обеспечивающую вашу кибербезопасность круглые сутки.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Круглосуточная защита необходима, в первую очередь, для значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Но не только электростанции и авиатранспорт нуждаются в качественной защите, это очевидно каждому.



К примеру, онлайн-магазины с помощью сервисов мониторинга и управления информационной безопасностью могут перестать терять прибыль из-за целенаправленных хакерских атак и действий инсайдеров; вирусов-шифровальщиков; DDoS-атак накануне пиков продаж; блокировок компьютеров (и серверов) за счёт генерации криптовалюты и т.д.



TechnoDrive уже обращался к этой теме, смотрите нашу публикацию «Бизнесу РФ предложили сверхнадёжную ИТ-защиту без ущерба бюджету». Именно там шла речь о работе национального центра кибербезопасности «Ростелеком-Solar».



Сегодня мы дополним предыдущую новость TD информацией из доклада руководителя группы экспертного пресейла сервисов Solar JSOC компании «Ростелеком-Solar» Алексея Павлова, сделанного в Ольгинке 25 апреля.



Главная уязвимость — это сотрудники



По словам эксперта, 70% успешных атак сейчас начинаются с фишинга по e-mail. Статистика выглядит довольно пугающе: каждый 7-й неподготовленный сотрудник открывает письмо и переходит по ссылке примерно через 3 минуты после прихода сообщения.



При этом приманка, особенно перед праздниками, может быть обычным купоном на скидку в продуктовом ритейле.



Что делать в этой ситуации, помимо применения очевидных программных решений? Помогают регулярные курсы повышения квалификации против социального инжиниринга, которые «Ростелеком-Solar» проводит для сотрудников своих клиентов.



Причём после курсов проводятся экзамены, когда внутри компании рассылаются письма, похожие на фишинг, и мониторится реакция каждого сотрудника.



Телевизоры взбунтовались — и устроили DDoS



Как и предсказывалось ранее, Интернет вещей не только удобен и выгоден, но может быть страшной силой в руках хакеров. Так, по словам г-на Павлова, в конце года «Ростелеком» отразил самую мощную DDoS-атаку, которая случилась в России.



TechnoDrive писал об этом, но самое примечательное в том, что на краснодарского независимого провайдера напали несколько десятков тысяч «умных телевизоров» со старой прошивкой, ставшие лёгкой добычей хакеров.



Почему центр кибербезопасности трудно создать самому?



Дело в том, что айтишники, специалисты службы ИБ и юристы предприятия должны мониторить не только ИТ-системы, но и законодательство. А также проводить тренинги сотрудников, постоянно повышать собственную квалификацию, формировать отчётность, быть в курсе того, как используются личные гаджеты персонала, устранять физические сбои оборудования (и перепрошивать, к примеру, BIOS), знать правоприменительную практику — и так далее.



Что же касается режима работы, то это самый острый вопрос. Ведь контроль безопасности должен быть 24 часа в сутки, без праздников и выходных. Такое может обеспечить только авторитетный внешний специализированный аутсорсер.



Простая аналогия: вы же не берётесь сами для себя, скажем, шить обувь? Хотя есть такое хобби, конечно, но это уже из серии развлечений и ролевых игр. На практике за обувью люди ходят по магазинам, даже если те расположены весьма далеко.



Хакеры проникают, прячутся, ждут — и уносят десятки миллионов



Алексей Павлов сделал акцент на том, что современные хакеры очень терпеливы. Проникнув на корпоративную машину, зловред может мониторить трафик и незаметно отсылать корпоративные данные наружу. И никак не проявлять себя, пока не соберёт критическую массу информации, скажем, за целый год. «А потом внезапно, скажем, некие люди организованно снимают через банкоматы 30 миллионов за 15 минут.»



DDoS-атаки стоят копейки — но защищаться от них нужно заранее



По словам г-на Павлова, лавина информации, способная вывести из строя практически любой веб-сервер, стоит всего 10 долларов в час. При этом заказчик, если его поймают в момент совершения атаки, скажем, на электростанцию, получит 10 лет, но отыскать злодея намного сложнее, чем заранее подписаться на услуги «Ростелеком-Solar».



Кстати, подключить крупное предприятие к Solar JSOC российский лидер может всего за 2 недели.



Доказательство качества услуг? Продукты и сервисы «Ростелеком-Solar» защищают более 50 компаний из топ-100 российского бизнеса и «охватывают самый большой рынок в сфере ГосСОПКА и SOC (центров ИТ-безопасности)».



Почему хакеров так трудно поймать?



«Потому что они используют как прикрытие ничего не подозревающих людей». Хотя, конечно, догадаться о подвохе можно, если незнакомцы онлайн предлагают хорошие деньги за сканы паспортов, не говоря уже о регистрации доменов или кредиток — и за последующие походы в банкоматы «с большими мешками».



О последствиях таких действий думают не все, хотя в Интернете озвучены решения многих уголовных дел по хакерам — и их пособникам.



Как стать специалистом по ИТ-безопасности?



Прямо в ходе доклада выяснилось, что донской столице крупно повезло. Ведь новый филиал Ростелеком-Solar может быть открыт в ближайшее время именно в Ростове-на-Дону. И студентов профильных вузов и кафедр будут приглашать на стажировку в ультрасовременный центр обеспечения безопасности предприятий.



Комментарий издателя TechnoDrive Бориса Зубова



В данном тексте много ссылок, но, как показывает практика, читателям не всегда хватает времени посетить каждую. Поэтому правильным будет продублировать список сервисов Solar JSOC для корпораций и госпредприятий перечнем из 10 пунктов:



1. Аналитика для бизнеса и поддержки принятия решения.



2. Мониторинг и анализ инцидентов.



3. Контроль защищенности.



4. Аудит состояния ИБ.



5. Техническое расследование инцидентов, подготовка аналитических отчетов по результатам.



6. Эксплуатация систем ИБ и реагирование на атаки.



7. Анализ угроз центра ГосСОПКА.



8. Сервисы построения SOC/Центра ГосСОПКА.



9. Единая платформа сервисов кибербезопасности.



10. Сервис по управлению навыками информационной безопасности.



Перечень кликабелен, состоит из нескольких уровней и доступен здесь.



Работайте с профессионалами — это экономит деньги, время, нервы и позволяет сконцентрироваться на главном (развитии вашего бизнеса).



HА ПРАBAX PEКЛAMЫ