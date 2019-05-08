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Биометрия будет доброй, ненавязчивой — и полезной
Молодёжь любит всё новое. Люди постарше, имея за плечами опыт, порой относятся к инновациям с недоверием. А пожилые, как правило, ещё более консервативны, не желая, к примеру, освоивать микроволновку или телеприставку, которая «добавляет ещё один пульт к телевизору». Но биометрическая идентификация личности, пожалуй, порвёт этот шаблон восприятия, поскольку её полюбят все. Дальше — примеры. И работа с возражениями!
Очередной репортаж TechnoDrive из Ольгинки основан на докладе директора проектного офиса «Единая биометрическая система» ПАО «Ростелеком» Олега Ковпака, прочитанного 25 апреля. Выступление сопровождалось ответами на вопросы и называлось «Биометрия как сервис — новые возможности для финтеха».
Банковская биометрия сделает личные визиты редкими — и «подрежет крылья» мошенникам
Каждый согласится, что у нас всё меньше времени и желания стоять в очередях, особенно — в банках. Да и паспорт, при личном визите в банк, «работает всё хуже», особенно, если вы давно его не меняли. А ежегодное число попыток мошеннических операций, — особенно в сфере кредитных карт, — исчисляется миллионами.
Между тем, почти у каждого есть смартфон и множество россиян уже зарегистрированы на «Госуслугах».
Все это делает биометрию неизбежной для надёжной и быстрой идентификации. Более того, мы давно привыкли к ней, различая людей по лицу и голосу. А смартфоны успешно используют фото и отпечатки пальцев в качестве паролей.
Сразу напомним, что удобство биометрии не означает обязательность регистрации в системе.
Однако «визит в ЕБС» сделает получение кредитов, перевод средств, управление депозитами, ДБО, пополнение карт и т.д. намного более удобным.
К примеру, при пополнении карты за границей не нужно будет ждать смску из банка, которая может безнадёжно опоздать. Не придётся и лихорадочно вспоминать кодовое слово при звонке в техподдержку.
Не финтехом единым жив человек
Банками, естественно, дело не ограничится. Имея на руках универсальный ключ-идентификатор, пользователи сами захотят большего. Приведём несколько примеров, озвученных «Ростелекомом»:
— Получить дистанционное образование станет намного проще, ведь не надо очно являться на экзамены;
— Станет невозможным сдать ЕГЭ за друга или родственника;
— Телемедицина станет реально эффективнее, ведь врачи смогут выписывать электронные рецепты онлайн;
— Call-центры перестанут мучить мелодиями по 15 минут, поскольку личность будет определяться мгновенно, и освободившиеся от рутинных проверок операторы смогут сразу заняться нашими проблемами;
— Прохождение проверок в аэропортах перестанет быть квестом и значительно ускорится. Более того, повысится безопасность, в том числе, поездок в метро;
— Поход к нотариусу станет атавизмом, ведь систему биоидентификации планируют оснастить анализом наличия доброй воли у человека, который совершает ту или иную операцию удалённо;
— Станет возможно дистанционно участвовать в заседаниях суда. На практике это означает, что будет проще собрать свидетелей, которым не надо ехать на другой конец города или страны. Кроме того, стороны могут приглашать лучших представителей (юристов), которые специализируются на нужной проблематике;
— Проще будет проходить собеседования на работу;
— Намного легче будет взять машину в аренду (carsharing) и воспользоваться множеством других услуг, где раньше требовался паспорт — и личное присутствия человека, проверяюшего ваши документы.
Безопасно ли это? Эксперты приводят весомые аргументы «за»
Отвечая на вопросы TechnoDrive, г-н Ковпак отметил, что приложение в смартфоне будет ослеживать атаки на себя, а ЕБС в целом — мониторить аномалии трафика.
Проще говоря, «зловредам» будет очень трудно подменить интерфейс приложения своими кнопками, — а также отослать данные пользователя вовне или совершить «левую» транзакцию.
Ну а «вишенкой на торте», как уже упоминалось, будет являться поведенческий анализ, который распозна́ет действия мошенников, физически принуждающих легитимного пользователя провести невыгодную для него операцию.
Иными словами, единая биометрическая система облегчит нам жизнь — и будет безопасной.
При соблюдении, конечно, ряда требований к смартфонам, которые сформулировали ещё в марте эксперты TechnoDrive.
HА ПРАBAX PEКЛAMЫ
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Банки, платежи, кэшбэк
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Эволюция общества неразрывно связана со сменой технологий. Поэтому проверенные веками «суперновинки» кардинально меняются или выходят из эксплуатации. Так, стали историей легендарные мультиплексные аппараты Бодо (XIX век
), телексы, перфокарты, кассеты, чёрно-белые ТВ и множество других востребованных приборов. А сегодня мы забыли про пейджеры, ЭЛТ-мониторы — и вот-вот почти вынужденно полностью откажемся от классических кнопочных мобильников. Впрочем, смартфоны используют все — от воспитанников детских садов до пенсионеров. Ведь с каждым днём всё больше сервисов привязано именно к продвинутым персональным гаджетам, — включая банковские услуги и удалённую биометрию.
В сегодняшнем выпуске TechnoDrive мы представим наиболее подходящие смартфоны для мобильного банка,
ориентируясь на их возможности и цену в магазинах Юлмарт.
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Использование биометрических технологий для удалённого доступа к счетам физлиц
вызвало немало вопросов. В первую очередь, конечно, у журналистов. Цитата из Интернета: «Многие относятся к нововведению с недоверием и не понимают, зачем вообще это нужно [1]».
Ещё одна реплика, явно отсылающая к прошлому опыту клиентов: «Многих беспокоит, не воспользуются ли банки ситуацией при потере лицензии, как, например, пользовались данными о вкладчиках [2]».
Вопросы, которые «ТехноДрайв» задал пресс-службе Банка России, требовались для получения информации из первых уст. Редакция благодарит экспертов ЦБ за оперативно предоставленные ответы. В конце публикации мы постараемся также ответить на ряд технических вопросов.
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Банк России завершает тестирование системы быстрых платежей по номеру телефона. По официальной информации, с 28 февраля начнётся работа в полноценном режиме. Для физических лиц это означает возможность моментальных денежных переводов по сотовому номеру, — независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя. Первыми новую функцию смогут оценить клиенты ВТБ, «Газпромбанка», «Альфа-банка», «Промсвязьбанка» и «Райффайзенбанка», — а в ближайшей перспективе к проекту подключатся ещё 40 кредитных организаций России.
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Дарить подарки — это приятно!.. Поэтому в преддверие традиционных «мужского» и «женского» праздников мы всё чаще посещаем онлайн-магазины. И действительно, товары из Интернета зачастую обходятся дешевле «при прочих равных условиях» (исключение составляют, пожалуй, одежда и обувь, которые стоит покупать лишь после примерки — и чудо-антенны).
Однако далеко не все пользователи знают, что даже самые выгодные цены интернет-магазинов можно снизить
ещё больше! Для этого достаточно следовать нескольким простым рекомендациям проекта «Яндекс.Деньги
» и экспертов TechnoDrive.
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Ещё информация !!! Банки, платежи, кэшбэк
Сегодня в Интернете можно найти много полезной информации на любую тему. Однако, когда речь идёт о качестве бесплатных советов в Сети, всё не так просто — некоторые рекомендации на просторах «всемирной паутины» не только бесполезны, но и чреваты серьёзными проблемами. Особенно, когда речь идёт о здоровье (пруф
), материальном благополучии или обязательных платежах
. В последнем случае, кстати, можно пострадать не только от мошенников, желающих заполучить ваши деньги, но и от провокаторов, преследующих иные цели. Причём результат будет тот же, если не хуже!.. Например, поверив в возможность «обмануть ГИБДД» и погасить любой штраф платежом в 1 рубль, можно не только удвоить размер задолженности, но и «заработать» обязательные общественные работы
в соответствии с КоАП РФ.
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