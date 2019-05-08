Биометрия будет доброй, ненавязчивой — и полезной

Молодёжь любит всё новое. Люди постарше, имея за плечами опыт, порой относятся к инновациям с недоверием. А пожилые, как правило, ещё более консервативны, не желая, к примеру, освоивать микроволновку или телеприставку, которая «добавляет ещё один пульт к телевизору». Но биометрическая идентификация личности, пожалуй, порвёт этот шаблон восприятия, поскольку её полюбят все. Дальше — примеры. И работа с возражениями!

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Очередной репортаж TechnoDrive из Ольгинки основан на докладе директора проектного офиса «Единая биометрическая система» ПАО «Ростелеком» Олега Ковпака, прочитанного 25 апреля. Выступление сопровождалось ответами на вопросы и называлось «Биометрия как сервис — новые возможности для финтеха».



Банковская биометрия сделает личные визиты редкими — и «подрежет крылья» мошенникам



Каждый согласится, что у нас всё меньше времени и желания стоять в очередях, особенно — в банках. Да и паспорт, при личном визите в банк, «работает всё хуже», особенно, если вы давно его не меняли. А ежегодное число попыток мошеннических операций, — особенно в сфере кредитных карт, — исчисляется миллионами.



Между тем, почти у каждого есть смартфон и множество россиян уже зарегистрированы на «Госуслугах».



Все это делает биометрию неизбежной для надёжной и быстрой идентификации. Более того, мы давно привыкли к ней, различая людей по лицу и голосу. А смартфоны успешно используют фото и отпечатки пальцев в качестве паролей.



Сразу напомним, что удобство биометрии не означает обязательность регистрации в системе.



Однако «визит в ЕБС» сделает получение кредитов, перевод средств, управление депозитами, ДБО, пополнение карт и т.д. намного более удобным.



К примеру, при пополнении карты за границей не нужно будет ждать смску из банка, которая может безнадёжно опоздать. Не придётся и лихорадочно вспоминать кодовое слово при звонке в техподдержку.



Не финтехом единым жив человек



Банками, естественно, дело не ограничится. Имея на руках универсальный ключ-идентификатор, пользователи сами захотят большего. Приведём несколько примеров, озвученных «Ростелекомом»:



— Получить дистанционное образование станет намного проще, ведь не надо очно являться на экзамены;



— Станет невозможным сдать ЕГЭ за друга или родственника;



— Телемедицина станет реально эффективнее, ведь врачи смогут выписывать электронные рецепты онлайн;



— Call-центры перестанут мучить мелодиями по 15 минут, поскольку личность будет определяться мгновенно, и освободившиеся от рутинных проверок операторы смогут сразу заняться нашими проблемами;



— Прохождение проверок в аэропортах перестанет быть квестом и значительно ускорится. Более того, повысится безопасность, в том числе, поездок в метро;



— Поход к нотариусу станет атавизмом, ведь систему биоидентификации планируют оснастить анализом наличия доброй воли у человека, который совершает ту или иную операцию удалённо;



— Станет возможно дистанционно участвовать в заседаниях суда. На практике это означает, что будет проще собрать свидетелей, которым не надо ехать на другой конец города или страны. Кроме того, стороны могут приглашать лучших представителей (юристов), которые специализируются на нужной проблематике;



— Проще будет проходить собеседования на работу;



— Намного легче будет взять машину в аренду (carsharing) и воспользоваться множеством других услуг, где раньше требовался паспорт — и личное присутствия человека, проверяюшего ваши документы.



Безопасно ли это? Эксперты приводят весомые аргументы «за»



Отвечая на вопросы TechnoDrive, г-н Ковпак отметил, что приложение в смартфоне будет ослеживать атаки на себя, а ЕБС в целом — мониторить аномалии трафика.



Проще говоря, «зловредам» будет очень трудно подменить интерфейс приложения своими кнопками, — а также отослать данные пользователя вовне или совершить «левую» транзакцию.



Ну а «вишенкой на торте», как уже упоминалось, будет являться поведенческий анализ, который распозна́ет действия мошенников, физически принуждающих легитимного пользователя провести невыгодную для него операцию.



Иными словами, единая биометрическая система облегчит нам жизнь — и будет безопасной.



При соблюдении, конечно, ряда требований к смартфонам, которые сформулировали ещё в марте эксперты TechnoDrive.



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