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Интернет «Ростелекома» для первых в Ростове молодёжных Дельфийских игр
«Ростелеком» обеспечил современной цифровой инфраструктурой главный штаб XVIII молодёжных Дельфийских игр России, который был развернут на площадке Ростовского театра драмы им. М. Горького. Национальный оператор предоставил стабильный защищённый канал со скоростью 100 Мб/с, позволивший транслировать события в прямом эфире, и услугу «Виртуальная АТС» с возможностью записи, трекинга и аналитики всех телефонных звонков.
Виртуальная АТС охватила 29 рабочих мест и обеспечила работу сотрудников, участников и дирекции события, а также call-центра игр. По прошествии мероприятия установленное оборудование, включая SIP-телефоны Yealink SIP-Т19 будут переданы театру для дальнейшей эксплуатации.
«"Ростелеком" сейчас может выступать настройщиком гибкой экосистемы технологий для бизнеса. С нами клиент не инвестирует в "железо", а пользуется услугами по сервисной модели, получая при этом гарантию безопасности данных. Виртуальная АТС, например, разворачивается очень быстро и позволяет с уровнем навыков секретаря оперативно и гибко управлять всем потоком входящей информации.
Звонки не теряются: формируется очередь, создаётся удобная маршрутизация, — возможность сделать переадресацию на мобильный телефон, на автоответчики, на любой текущий номер, который есть в компании.
Услуга пользуется особенным спросом в Ростовской области: только за 2018 год мы подключили к виртуальной АТС более 2000 клиентов», — отметил Александр Грибков, заместитель директора Ростовского филиала, директор по работе государственным и корпоративным сегментом ПАО «Ростелеком».
«Цифровизация охватывает все сферы российского общества и способствует развитию новых форматов современного искусства. Каждое событие благодаря технологиям связи становится доступным для самого широкого круга зрителей и в этом значительная заслуга "Ростелекома", который активно поддерживает социальные и культурные мероприятия в нашем регионе. Уверен, что общими усилиями нам удастся сделать искусство юга России достоянием мировой общественности», — считает Герман Лопаткин, министр ИТ и связи Ростовской области.
Комплексные соревнования молодых деятелей искусства — XVIII Молодёжные Дельфийские игры России — в Ростове-на-Дону состоялись впервые. В донскую столицу съехались делегации из более чем 2500 конкурсантов в возрасте от 10 до 25 лет, представлявшие все федеральные округа и регионы Российской Федерации. Мероприятие проходило в течение 6 дней и задействовало все ключевые культурно-образовательные площадки города.
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Кружки робототехники и фестивали
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По отзывам ростовских родителей, LEGO Education
— это достаточно серьёзная программа в области робототехники. Первый год, к примеру, дети проходят основы физики и математики, и лишь потом приступают к созданию первых роботов из «кубиков». И лишь затем наступает черёд программирования! Конечно, сегодня у ростовских учащихся очень большой выбор — от технопарка «Кванториум
» до тематических кружков
в центрах юных техников. Но мы поговорим о том, как учащиеся школы №5 получили возможность изучать робототехнику прямо на уроках!
В рамках совместного проекта с компанией LEGO Education здесь открылся городской ресурсный центр «РоБот
».
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В конце марта на базе Центра детского технического творчества (Ростов) состоялась научно-практическая конференция Донской академии наук юных исследователей.
Мероприятие, ставшее 44-м по счёту, порадовало организаторов и членов жюри целой плеядой ярких ИТ-проектов. В частности, на секции «Радиоэлектроника» юные изобретатели представили «умные часы», левитрон
и трансвертер двухметрового диапазона. А начинающие робототехники не только создали макет экзоскелета, увеличивающего мускульную силу человека, но и предложили мультиагентную систему мобильных роботов, взаимодействующих по Bluetooth.
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Современные роботы могут многое! Они облегчают жизнь, работают консультантами (1
), фермерами (2
), связистами (3
), — а также следят за безопасностью и, конечно, развлекают (4
) людей. Однако есть случаи, когда применение роботов не просто удобно, а жизненно важно! Речь идёт о работе в зонах повышенной опасности. И пока немецкие учёные работают над созданием робота Centauro для утилизации ядерных отходов
, его «младший брат» Прометей готовится к трудоустройству на Ростовской АЭС. Причём по итогам «испытательного срока» робот на Волгодонской АЭС
может приступить к дежурству уже в ближайшие месяцы.
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За последние годы роботы стали гораздо ближе к человеку. Сегодня это не только «умные» пылесосы и забавные игрушки, но также консультанты в ростовском зоопарке (пруф
) и эксцентричные жители «городов роботов
»... Но ещё больше впечатляют роботы, созданные и запрограммированные самостоятельно! Тем более, что такая возможность, благодаря кружкам робототехники для детей, есть у множества школьников Ростова и области. А самые талантливые ученики могут представить своих подопечных на ежегодном фестивале «Робофест», который уже начался в Ростове-на-Дону.
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Ещё информация !!! Кружки робототехники и фестивали
Современные технологии стремительно меняют привычки людей не только в повседневной жизни, но и на отдыхе. Например, для ростовчан становится традицией проводить новогодние праздники в компании электронных друзей. Так, большой фестиваль роботов,
с успехом прошедший год назад, вновь готовится покорять Ростов. Причём с совершенно новой программой!.. На этот раз в ТРК «Мегамаг» приедут подводные роботы из Кореи, реалистичный робот-паук, вошедший в книгу рекордов Гиннеса, очаровательный французский робот Рити, — а также андроиды-танцоры, электронная телеведущая и десятки других роботов с выставок в Лас-Вегасе, Пекине и Берлине. Увидеть их всех, — и принять участие в эффектных техношоу, — можно будет уже завтра, 20 декабря. А продлится большой фестиваль роботов в Ростове до 27 января.
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