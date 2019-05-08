Интернет «Ростелекома» для первых в Ростове молодёжных Дельфийских игр

«Ростелеком» обеспечил современной цифровой инфраструктурой главный штаб XVIII молодёжных Дельфийских игр России, который был развернут на площадке Ростовского театра драмы им. М. Горького. Национальный оператор предоставил стабильный защищённый канал со скоростью 100 Мб/с, позволивший транслировать события в прямом эфире, и услугу «Виртуальная АТС» с возможностью записи, трекинга и аналитики всех телефонных звонков.

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Виртуальная АТС охватила 29 рабочих мест и обеспечила работу сотрудников, участников и дирекции события, а также call-центра игр. По прошествии мероприятия установленное оборудование, включая SIP-телефоны Yealink SIP-Т19 будут переданы театру для дальнейшей эксплуатации.



«"Ростелеком" сейчас может выступать настройщиком гибкой экосистемы технологий для бизнеса. С нами клиент не инвестирует в "железо", а пользуется услугами по сервисной модели, получая при этом гарантию безопасности данных. Виртуальная АТС, например, разворачивается очень быстро и позволяет с уровнем навыков секретаря оперативно и гибко управлять всем потоком входящей информации.



Звонки не теряются: формируется очередь, создаётся удобная маршрутизация, — возможность сделать переадресацию на мобильный телефон, на автоответчики, на любой текущий номер, который есть в компании.



Услуга пользуется особенным спросом в Ростовской области: только за 2018 год мы подключили к виртуальной АТС более 2000 клиентов», — отметил Александр Грибков, заместитель директора Ростовского филиала, директор по работе государственным и корпоративным сегментом ПАО «Ростелеком».



«Цифровизация охватывает все сферы российского общества и способствует развитию новых форматов современного искусства. Каждое событие благодаря технологиям связи становится доступным для самого широкого круга зрителей и в этом значительная заслуга "Ростелекома", который активно поддерживает социальные и культурные мероприятия в нашем регионе. Уверен, что общими усилиями нам удастся сделать искусство юга России достоянием мировой общественности», — считает Герман Лопаткин, министр ИТ и связи Ростовской области.



Комплексные соревнования молодых деятелей искусства — XVIII Молодёжные Дельфийские игры России — в Ростове-на-Дону состоялись впервые. В донскую столицу съехались делегации из более чем 2500 конкурсантов в возрасте от 10 до 25 лет, представлявшие все федеральные округа и регионы Российской Федерации. Мероприятие проходило в течение 6 дней и задействовало все ключевые культурно-образовательные площадки города.