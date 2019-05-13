Умные города наводят порядок даже в сфере ЖКХ

Напомним, что 25 апреля в Ольгинке специалисты «Ростелекома» сделали серию докладов для представителей СМИ юга России. Самым актуальным, пожалуй, оказалось выступление Павла Лысенко, представляющего департамент прикладных проектов МРФ «Юга» ПАО «Ростелеком». Речь шла об умных городах, при этом неоднократно озвучивался следующий постулат: «Доказано, что порядок можно навести везде, даже в сфере ЖКХ». Звучит как фантастика? Да, но когда-то мало кто верил в автотранспорт, а теперь нельзя обойтись без него. Более того, уже сейчас в России есть целые города, многоэтажки которых полностью «оприборены» (с экономией на ОДН до 98%, а по оплате за отопление — до 40%). И недобросовестных управляющих компаний там нет.

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По словам эксперта, «умные города» уже прописаны в стандартах Минстроя, и элементы умных городов внедрены «Ростелекомом» в 35 локациях РФ. В частности, это город Димитровград в Ульяновской области, где 100% «оприборивание» домов, к примеру, сократило затраты на общедомовые нужды на 98%.



Проще говоря, резко снизился процент мошенничества, и украденное электричество и вода перестали оплачиваться всеми жильцами дома в виде ОДН, как это принято повсеместно. «Коллективная ответственность» за чьё-то воровство стала индивидуальной.



А экономия тепла в школах и детских садах, за счёт ликвидации «перетопов и недотопов», составила 40%. Если учесть, что отопление — самое дорогое в ежемесячных счетах за коммуналку, экономия получается ощутимой.



«Раньше над управляющими организациями практически не было контроля»



Любой, кто живёт в многоэтажке, знает, насколько оперативно (либо сдержанно) управляющие компании относятся к своим прямым обязанностям.



По словам г-на Лысенко, биометрия позволит, к примеру, персонифицировать и ускорить жалобы жильцов на «управляйки» в ГЖИ. В свою очередь, Жилищная инспекция после наложения трёх штрафов на УК лишает управляющую компанию лицензии.



Даже сантехники, электрики и дворники начинают работать «в белую»



Благодаря чёткой идентификации заказов от собственников и наличию мобильных устройств, мониторящих исполнителей по GPS и фотографиям по факту выполненных работ, становится реальным добиться от сотрудников УК качественной работы.



При этом зарплаты растут вдвое (ведь халтурщики уходят), а качество ремонта и уборки территории становится гарантированным.



Возможности умных городов безграничны, но нужна инициатива градоначальников



Павел Лысенко неоднократно подчёркивал, что умные города умеют не только решать проблемы ЖКХ, позволяя жителям чувствовать себя намного комфортнее — но и позволяют ощутимо экономить.



И это ещё не всё. Сервисы «Активный гражданин» дают возможность получать мгновенный «фидбек» от граждан, а умные домофоны — даже голосовать, к примеру, за смену управляющей компании или её инициативы, выбирать председателя совета дома (без подделки подписей) и так далее.



И даже это лишь вершина айсберга. Умный город, по стандартам Минстроя, может и должен будет:



— Оптимизировать транспортные потоки, уменьшая пробки;



— Экономить на уличном освещении, сделав его более качественным;



— Модернизировать образовательную среду, переведя школьников на электронные учебники, дневники и классные журналы;



— Распространить интеллектуальное видеонаблюдение на 70% территории городов, сделав их безопаснее в любое время суток;



— Обеспечивать репрезентативное голосование жителей по актуальным вопросам дворов, районов, города в целом (с помощью умных домофонов, в том числе);



— А поумневшие города будет делиться информацией с заинтересованными ведомствами. К примеру, о внезапно возникшей пожароопасной свалке возле дома станет известно не только УК, но и МЧС;



— Предоставлять сервисы всеохватного экологического мониторинга;



— Уменьшить затраты (и время) на прокладку подземных телекоммуникаций и силовых кабелей, синхронизировав их, к примеру, с плановым ремонтом дорожного полотна и заменой магистральных труб водопровода и канализации.



Последний пункт, где речь идёт о снижении затрат бюджета, наверное, самый важный. Ведь интеграция всех без исключения городских служб в единую систему управления и контроля проводится с максимальным использованием тех систем (видеокамер, датчиков, линий связи), которые уже были внедрены ранее.



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